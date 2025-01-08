Правда ли, что пить горячую воду полезно для здоровья?

Горячий пар помогает облегчению дыхания: именно поэтому врачи советуют ходить в бани и дышать теплым воздухом при простуде, в том числе делая различные ингаляции. Это помогает разжижать слизь, скопившуюся в носовых пазухах и легких, а также облегчить общую заложенность носа, вызванную простудой или аллергией. Этого же эффекта, но в меньших формах, можно достигнуть и при употреблении горячих напитков — пар, исходящий от напитка, облегчает симптомы простуды и заложенности носа.