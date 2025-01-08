Правда ли, что пить горячую воду полезно для здоровья?

Ежедневное употребление чистой горячей воды — древняя практика, которая приносит пользу для здоровья. Многие находят ее успокаивающей и считают, что теплая вода, выпитая утром натощак, помогает от различных недугов. Действительно ли пить горячую воду полезно для здоровья — выяснил aif.ru.
Есть ли польза горячей воды для здоровья человека?
Хотя исследований на эту тему не так много, ни для кого не секрет, что ежедневное употребление горячей воды и напитков имеет свои преимущества:
Улучшение пищеварения
Считается, что горячая вода может помочь стимулировать пищеварительную систему и ускорить метаболические процессы: простая теплая вода расслабляет мышцы желудочно-кишечного тракта и облегчает усвоение продуктов питания.
Избавление от заложенности носа
Горячий пар помогает облегчению дыхания: именно поэтому врачи советуют ходить в бани и дышать теплым воздухом при простуде, в том числе делая различные ингаляции. Это помогает разжижать слизь, скопившуюся в носовых пазухах и легких, а также облегчить общую заложенность носа, вызванную простудой или аллергией. Этого же эффекта, но в меньших формах, можно достигнуть и при употреблении горячих напитков — пар, исходящий от напитка, облегчает симптомы простуды и заложенности носа.
Улучшение циркуляции крови
Теплая вода помогает расширить кровеносные сосуды, что, в свою очередь, способствует улучшению циркуляции крови и ее активному обновлению. Благодаря этому можно снизить артериальное давление и нормализовать общее состояние сердечно-сосудистой системы.
Уменьшение болевого синдрома
Горячая вода не только улучшает общее самочувствие, но и уменьшает боль при воспалительных заболеваниях и даже растяжениях. Она расслабляет мышцы и облегчает спазмы, в числе которых и головная боль. В этих случаях врачи советуют принимать горячие ванны и употреблять горячие травяные чаи, чтобы уменьшить неприятные болевые симптомы.
Детоксикация организма
Одно из главных преимуществ ежедневного употребления простой горячей воды — избавление от токсинов и выведение из организма вредных веществ. Именно горячие напитки способствуют активному потоотделению, что ускоряет выведение из организма шлаков и токсинов.
Специалисты советуют выбирать комфортную температуру воды, оптимальную для питья: начните с 1−2 стаканов в день, постепенно увеличивая ее количество. А для улучшения вкусовых ощущений можно добавлять в напиток лимон, имбирь или мед по вкусу.
При этом стоит помнить, что употребление горячей воды не является заменой полноценному медицинскому лечению.