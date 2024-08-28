Правда ли, что окрас зебры зависит от погоды

Долгое время считалось, что природа наградила зебр таким окрасом, чтобы отпугивать надоедливых насекомых, в том числе переносчиков опасных заболеваний. По другой версии, черно-белая шерсть нужна дикой лошади для маскировки от хищников. Есть гипотеза, что полоски нужны зебрам, как человеку внешность или паспорт, чтобы идентифицировать друг друга по уникальному рисунку. Одна из последних теорий утверждает, что яркость и количество полос на зебре напрямую связаны с климатическими условиями.
Как температура окружающей среды влияет на окрас зебры?
В наибольшей степени на окрас зебр виляет климат, в котором они живут. Об этом сообщает «Наука и Жизнь» со ссылкой на исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США).
«Подвергнув математическому анализу такие параметры, как зоны распространения мухи цеце, численность хищников и ряд других, исследователи выяснили, что ни один из них не коррелирует в должной степени с характером окраски зебр, кроме одного — температуры окружающей среды», — говорится в журнале.
Ученые пришли к выводу, что «полосатость» не защищает зебр от хищников или от укусов мух. А вот ареал их обитания напрямую связан с особенностями окраса. Так, в жарких регионах Африки (ближе к экватору), шерсть у зебр более контрастная, чем у сородичей, проживающих на юге материка, где намного холоднее.
«Чем выше средняя температура, тем ярче и шире черные полоски. И, наоборот, в более холодных областях окраска зебр более тусклая, и даже не все части тела полосатые», — отмечают ученые.
Чтобы это доказать, исследователи проанализировали окраску зебр в 16 местах их обитания по всей Африке, а также изучили связь между цветом и размером полосок по 29 естественным факторам, включая наличие хищников и климат.
Еще авторы работы установили, что зебры находятся под солнцем гораздо дольше, чем другие местные копытные. Все дело в несовершенстве их пищеварительной системы. Им требуется больше времени, чтобы переварить (расщепить) съеденную растительность.
Как зебры переносят жару?
Многие ученые сходятся во мнении, что выжить в саванне зебрам помогают их удивительные полоски. Они отвечают за процессы терморегуляции животного и обладают охлаждающим эффектом. Все дело в том, что черные полоски поглощает тепло, а белые — отражают. Разница температур над шкурой создает воздушные вихри, которые работают как вентилятор.
Источник: www.nkj.ru