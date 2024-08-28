Правда ли, что окрас зебры зависит от погоды

Долгое время считалось, что природа наградила зебр таким окрасом, чтобы отпугивать надоедливых насекомых, в том числе переносчиков опасных заболеваний. По другой версии, черно-белая шерсть нужна дикой лошади для маскировки от хищников. Есть гипотеза, что полоски нужны зебрам, как человеку внешность или паспорт, чтобы идентифицировать друг друга по уникальному рисунку. Одна из последних теорий утверждает, что яркость и количество полос на зебре напрямую связаны с климатическими условиями.