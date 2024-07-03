Правда ли, что общая анестезия сокращает жизнь

Современная общая анестезия — это комплекс мероприятий по защите пациента от хирургической травмы и операционного стресса. Для обеспечения этой задачи применяются различные фармакологические препараты (общие анестетики, анальгетики, мышечные релаксанты и др.), наркозно-дыхательная аппаратура, следящие мониторы и многое другое, поясняет врач.
Развитие анестезиологии сделало возможным проведение обширных, травматичных операций при злокачественных образованиях, позволяя провести радикальное лечение. Операции реваскуляризации миокарда и замена клапанов сердца — тоже путь к продлению жизни, говорит анестезиолог.
Таким образом, общая анестезия позволяет пациенту пережить хирургическую операцию, устранить критическое состояние и спасти жизнь в ряде случаев.
Безусловно, общая анестезия может быть сопряжена с рядом осложнений и побочных эффектов, таких, как сонливость, слабость, тошнота, снижение или повышение артериального давления.
К примеру, период полувыведения современного общего анестетика пропофола составляет 30 минут.
Существуют категории пациентов, которым в силу особенностей их заболевания необходимы частые процедуры в условиях общей анестезии. Например, при лечении ожогов, травм, ранений пациенты получают общую анестезию до двух раз в сутки на протяжении длительного времени.
Лечение онкологических больных предполагает несколько операций, частые эндоскопические исследования, различные пункции — и все это проводится под наркозом.
«Многократные анестезии являются неотъемлемой частью лечения и никак не укорачивает жизнь пациентов, а способствует в итоге их выздоровлению», — подытожил врач.