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Правда ли, что общая анестезия сокращает жизнь

Количество общих анестезий, которые проводятся во всем мире ежедневно — огромно. И нет никаких статистических данных о негативном влиянии на продолжительность жизни человека, рассказал доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии СПбГУ Сергей Ковалев.

Источник: Getty Images/Unsplash

Современная общая анестезия — это комплекс мероприятий по защите пациента от хирургической травмы и операционного стресса. Для обеспечения этой задачи применяются различные фармакологические препараты (общие анестетики, анальгетики, мышечные релаксанты и др.), наркозно-дыхательная аппаратура, следящие мониторы и многое другое, поясняет врач.

По его словам, общая анестезия позволяет не только отключить сознание пациента и сделать организм нечувствительным к боли, но и предупредить негативное влияние хирургической операции, травмы, ожога, ранения.

Развитие анестезиологии сделало возможным проведение обширных, травматичных операций при злокачественных образованиях, позволяя провести радикальное лечение. Операции реваскуляризации миокарда и замена клапанов сердца — тоже путь к продлению жизни, говорит анестезиолог.

Таким образом, общая анестезия позволяет пациенту пережить хирургическую операцию, устранить критическое состояние и спасти жизнь в ряде случаев.

Безусловно, общая анестезия может быть сопряжена с рядом осложнений и побочных эффектов, таких, как сонливость, слабость, тошнота, снижение или повышение артериального давления.

Но все эти явления кратковременны и у абсолютного большинства пациентов проходят бесследно.

К примеру, период полувыведения современного общего анестетика пропофола составляет 30 минут.

Существуют категории пациентов, которым в силу особенностей их заболевания необходимы частые процедуры в условиях общей анестезии. Например, при лечении ожогов, травм, ранений пациенты получают общую анестезию до двух раз в сутки на протяжении длительного времени.

Лечение онкологических больных предполагает несколько операций, частые эндоскопические исследования, различные пункции — и все это проводится под наркозом.

«Многократные анестезии являются неотъемлемой частью лечения и никак не укорачивает жизнь пациентов, а способствует в итоге их выздоровлению», — подытожил врач.