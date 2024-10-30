Правда ли, что нет такого животного — пантера

Что касается Багиры, то на самом деле это леопард-меланист, так как по сюжету этот персонаж живет в Азии, где ягуары не водятся. Сам Киплинг в примечании к своим произведениям писал, что «Багира — это слово на хиндустани, обозначающее пантеру или леопарда. Это своего рода уменьшительно-ласкательное от слова Багх (Bagh), которое на хиндустани означает “тигр”».