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Правда ли, что нет такого животного — пантера

Слово «пантера» означает не то, что многие привыкли под ним понимать.

Источник: Legion-Media

На самом деле в природе не существует биологического вида «пантера». Но в зоологии выделяется биологический род Panthera внутри семейства кошачьих. В него входят четыре вида: Panthera leo (лев), Panthera tigris (тигр), Panthera pardus (леопард) и Panthera onca (ягуар). Согласно некоторым классификациям, к роду пантер также относится снежный барс (Panthera uncia), но иногда его включают в отдельный род Uncia, и тогда латинское название вида звучит как Uncia uncia.

Существуют ли черные пантеры?

Есть устойчивое сочетание «черная пантера», да и само слово «пантера» часто ассоциируется с животным черного цвета. Вспомнить хотя бы известного персонажа из сборника рассказов «Книга джунглей» Редьярда Киплинга Багиру.

Черные пантеры, действительно, встречаются в природе. Но опять же, речь идет не об отдельном виде, а о генетическом варианте окраски леопардов или ягуаров. Такая мутация называется меланизмом — это окраска наружных покровов животных, определяемая пигментами меланинами, которая имеет более темный цвет по сравнению с другими особями данного вида.

Меланизм противоположен альбинизму. Меланистами могут быть не только большие кошки, но и многие другие млекопитающие, а также пресмыкающиеся, рыбы, насекомые и другие животные.

Кошки-меланисты на самом деле не абсолютно черные. Если приглядеться, у них тоже есть пятна, но едва различимые на темном фоне.

Черные пантеры свободно скрещиваются с особями обычной окраски и дают разнообразное потомство: как со светлой пятнистой окраской, так и с темной.

Что касается Багиры, то на самом деле это леопард-меланист, так как по сюжету этот персонаж живет в Азии, где ягуары не водятся. Сам Киплинг в примечании к своим произведениям писал, что «Багира — это слово на хиндустани, обозначающее пантеру или леопарда. Это своего рода уменьшительно-ласкательное от слова Багх (Bagh), которое на хиндустани означает “тигр”».