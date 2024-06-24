Правда ли, что можно добавить себе на ЕГЭ баллов и как это сделать

Для этого выпускникам 2024 года требуется обратиться в свое учебное заведение и получить бланки для оформления апелляции, выпускникам прошлых лет следует обратиться туда, где они сдавали ЕГЭ. Руководители этих организаций должны в течение одного рабочего дня после получения жалобы передать ее в апелляционную комиссию. Там апелляцию обязаны рассмотреть в течение четырех рабочих дней.