Правда ли, что можно добавить себе на ЕГЭ баллов и как это сделать

Для тех, кто недоволен оценкой после сдачи ЕГЭ есть реальная возможность прибавить себе баллы — подать апелляцию о пересмотре результатов экзамена.
В каких случаях можно подать апелляцию?
Официальных поводов подать на апелляцию всего два. Они прописаны в приказе Минпросвещения РФ и Рособрнадзора «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».
Апелляционная комиссия принимает заявления на пересмотр результатов ЕГЭ, если:
- во-первых, была нарушена процедура проведения экзамена (он был прерван по каким-то причинам, во время экзамена был посторонний шум, нехватка черновых листов, завис компьютер
и т. п.)
- во-вторых, это несогласие с выставленными баллами (компьютер распознал неверно какие-то символы и знаки в тексте, экзаменуемый посчитал, что эксперты, оценивая его письменную часть или эссе, были необъективны)
В обоих случаях апелляционная комиссия обязана не позднее чем за один рабочий день до рассмотрения жалобы проинформировать заявителя о дате, времени и месте разбирательства.
Какой порядок подачи апелляции о нарушении процедуры проведения ЕГЭ?
В этом случае заявление об апелляцию надо подавать представителю государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) в день проведения ЕГЭ, причем не выходя из пункта, где проходил экзамен.
Членом ГЭК организуется соответствующая проверка при участии:
- организаторов, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников (при наличии), не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен участник экзамена, подавший указанную апелляцию
- общественных наблюдателей (при наличии)
- сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка
- медицинских работников
- а также ассистентов (при наличии)
Комиссия рассматривает апелляцию и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции
- об удовлетворении апелляции
На рассмотрение заявления комиссии дается всего два рабочих дня, следующих за днем поступления жалобы.
При удовлетворении апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ результаты работы аннулируются, и ребенку назначается дата для повторной сдачи ЕГЭ. Таким образом, у него есть шанс улучшить свои оценки.
В какой срок можно подать апелляцию, если не согласен с количеством баллов за ЕГЭ?
Установленный срок подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами — два рабочих дня, следующих за официальным днем объявления результатов экзамена по тому или иному предмету.
Для этого выпускникам 2024 года требуется обратиться в свое учебное заведение и получить бланки для оформления апелляции, выпускникам прошлых лет следует обратиться туда, где они сдавали ЕГЭ. Руководители этих организаций должны в течение одного рабочего дня после получения жалобы передать ее в апелляционную комиссию. Там апелляцию обязаны рассмотреть в течение четырех рабочих дней.
До заседания комиссии специалисты запрашивают ответы ученика, в том числе файлы с цифровой аудиозаписью его устных ответов (при наличии), а также копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией, КИМ (контрольно-измерительный материал или тесты — прим. ред.), выполнявшийся участником экзамена, подавшим указанную апелляцию.
Кроме того, для оценки правильности результатов ЕГЭ будет привлечен эксперт предметной комиссии, который даст свое письменное заключение. Если его оценка будет неоднозначной, то апелляционная комиссия обратится в Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету, чтобы получить разъяснения по критериям оценивания.
Со всеми полученными данными апелляционная комиссия встречается с заявителем и под роспись знакомит его со всеми материалами. Потом привлеченный эксперт дает устное обоснование полученным баллам, а заявитель аргументирует свою жалобу (на все про все отводится около 20 минут). В итоге апелляционная комиссия принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции
- об удовлетворении апелляции
Если неправомерность оценки будет показана, то баллы пересчитают и изменят в сторону увеличения. Таким образом, можно добавить себе баллов к ЕГЭ. Однако если при проверке работы специалисты обнаружат ошибки, которые ранее не заметили, то количество ранее выставленных первичных баллов может и сократиться.
Кто может подать апелляцию?
Заявление об апелляции могут подать:
- сами участники экзаменов (с паспортом)
- их родители или законные представители (при предъявлении документов, удостоверяющих личность)
- или лица, уполномоченные родителями (при предъявлении паспорта и доверенности)
Жалоба подается в письменной форме на специальном бланке, который должны выдать заявителю по месту обращения. Рекомендуется написать два заявления (один вы оставите себе) и заверить их подписью представителя комиссии. Также для грамотного составления апелляции стоит ознакомиться с требованиями и критериями проведения ЕГЭ и оценки работ. Это можно сделать, например, на сайте Федерального института педагогических измерений.
Источник: www.consultant.ru