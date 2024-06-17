Правда ли, что люди с высшим образованием реже умирают от инсульта?

Отсюда можно сделать вывод, что те, кто окончил университет, реже попадают в больницу с инфарктами и инсультами. Ученые пришли к выводу, что каждые 3,5 года обучения сказываются на снижении веса, нормализации давления. И среди людей с высшим образованием меньше тех, кто страдает вредными привычками. И поэтому у людей с высшим образованием меньше шансов умереть от инсульта.