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Правда ли, что люди с высшим образованием реже умирают от инсульта?

Исследования показали, что у людей с высокими доходами риск инсульта ниже.

Источник: Freepik

При остром нарушении мозгового кровообращения наступает инсульт. Если не лечить это состояние, то оно может привести к инвалидности. Патология может настолько нарушить функции мозга, что приведет к смерти.

Высшее образование влияет на снижение риска инсультов?

Ученые из Бристольского университета и Имперского колледжа Лондона провели исследования, в которых участвовали несколько сотен тысяч людей. Статистика показала, что люди с высшим образованием реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. А вот те, кто ограничился только обучением в школе, чаще курят, пьют и страдают от ожирения.

Кроме того, в Швейцарии прошла Европейская конференция по инсульту, где выступила профессор Катарина Стибрант Суннерхаген. Она представила данные 6,9 тысячи пациентов больницы Гетеборга. Во время исследования изучали следующие факторы: место проживания, страна рождения, образование и доход пациентов.

В результате оказалось, что зона риска или особо уязвимая зона — низкое образование и низкий доход. То есть у людей с высшим образованием риск инсульта ниже на 26%.

Также у людей с высокими доходами риск умереть от инсульта на 32% ниже, чем у тех, чей доход считается низким.

«Социально-экономическая ситуация может быть вопросом жизни и смерти для человека в контексте инсульта, особенно когда в игру вступают несколько неблагоприятных факторов», — говорит Суннерхаген.

Конечно, среди высоких факторов риска также: отсутствие физической активности, диабет, вредные привычки.

Отсюда можно сделать вывод, что те, кто окончил университет, реже попадают в больницу с инфарктами и инсультами. Ученые пришли к выводу, что каждые 3,5 года обучения сказываются на снижении веса, нормализации давления. И среди людей с высшим образованием меньше тех, кто страдает вредными привычками. И поэтому у людей с высшим образованием меньше шансов умереть от инсульта.