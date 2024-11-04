Правда ли, что лунный камень меняет цвет в полнолуние?

Действительно ли лунный камень меняет цвет в полнолуние?
Лунный камень — это разновидность ортоклаза, минерала с пластиковой структурой. Его переливающийся блеск — явление оптическое, обусловленное отражением света тонких слоев внутри камня. Ювелиры называют это «ирризация».
Цвет лунного камня действительно может изменяться в зависимости от угла падающего на него света. Однако от фазы Луны это никак не зависит. В полнолуние, как и в любое другое время, украшения со вставками лунных камней будут сиять тем же переливчатым свечением.
Наиболее известное месторождение лунного камня находится на острове Шри-Ланка. Также камень добывают в Австралии, Бразилии, Индии и Танзании. В России минерал с голубовато-белым свечением встречается на Южном Урале и в Прибайкалье.
Какие легенды связаны с лунным камнем?
Популярность минерал приобрел уже в 60-е годы XIX века, когда английский писатель Уилки Коллинз опубликовал свой детективный роман «Лунный камень». В нем индуистский бог Вишну предсказал несчастье тем, кто осмелится завладеть уникальным камнем с магическими свойствами.
Считается, что лунный камень — минерал интуиции и тайных знаний. В Древней Греции с ним связывали божественные силы, которыми обладал этот минерал. В Древней Индии он считался символом плодородия: индийцы верили, что женщина, носившая украшения с лунным камнем, родит здорового и крепкого ребенка. Однако несмотря на цвет камня, похожего на лунное свечение, суждение о том, что минерал меняет цвет в полнолуние — лишь распространенное поверье.