Правда ли, что красивые люди зарабатывают больше

Как правило, в первые три года уже заложена базовая модель привязанности — то есть то, какого отношения человек ждет человек от других и мира. Уже к шести-семи годам у человека формируется базовый каркас представлений о себе, который закрепляется к окончанию пубертатного периода. Если человек, будучи взрослым, сильно критикует себя, низко оценивает по ряду параметров (часто очень субъективно), если он уже убежден, что он «недо» — привлекательный, умный, любой, то это сигнализирует об определенных внутренних сложностях, связанных с самооценкой.