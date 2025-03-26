Правда ли, что красивые люди зарабатывают больше

Что мы узнали из исследования
В New York Post вышла статья с исследованием, которая поднимает вопросы влияния внешнего вида и восприятия себя как привлекательного на доходы сотрудника. Авторы доклада подсчитали, что «красивые сотрудники» зарабатывают в среднем на 30% больше, чем те, кто оценивает себя как непривлекательных — а если перевести этот процент в доллары, то разница составит впечатляющие $19 945.
Как показывает исследование Standout-CV, в котором приняло участие более 1050 работников офисов, люди, склонные воспринимать себя как привлекательных, считают, что это положительно сказалось на карьерном росте. Особенно это отмечали представители руководства компаний. При этом «генеральные директора в два раза чаще оценивали себя как “чрезвычайно привлекательных”, чем работники, которые считали себя “средними” или “непривлекательными”.
Также это работало и обратную сторону — люди, оценивающие себя как непривлекательных, в пять раз чаще говорят, что их внешность негативно повлияла на их карьеру (46% по сравнению с 7,6%).
Кроме этого, исследование показало, что:
- 64,2% людей чувствуют давление, заставляющее их изменять естественные черты лица, чтобы соответствовать общепринятым стандартам красоты на работе;
- 81,3% людей считают, что люди с традиционной привлекательностью добиваются успеха на работе;
- 83,4% опрошенных считают, что люди, которые больше внимания уделяют внешнему виду на работе, воспринимаются как более компетентные и профессиональные.
Специалисты приходят к выводу, что, действительно, привлекательность — это важный фактор, способный влиять на карьерный рост. «Постоянно наблюдалась четкая корреляция между властью и воспринимаемой привлекательностью по мере продвижения по служебной лестнице», — пишут авторы исследования.
Откуда берется такое убеждение
Формированию именно таких результатов — то есть идеи, что красота, предположительно, помогает людям зарабатывать больше — способствуют несколько психологических факторов.
Эволюционные механизмы
Есть подсознательные механизмы, заложенные в людях с доисторических времен. Это относительно универсальные подсознательные модели привлекательности, которые показывали, что та или иная особь может дать или выносить более здоровое потомство.
Например, известный эксперт в области маркетинга и поведенческой экономики Фил Барден («Взлом маркетинга»), провел такой эксперимент: мужчинам показывались три фото девушки в купальнике (варианты рекламы), на первый взгляд одинаковые, которые отличались незначительным изменением соотношения размеров разных частей тела — груди, бедер и талии.
Подсознательно большинство мужчин выбирало один конкретный вариант, который соответствовал «идеальному сечению», которое считывалось ими как признак более высокой фертильности.
В дикой природе привлекательность самцов и самок часто связана с признаками, которые повышают шансы на выживание потомства и успешное размножение.
Поэтому есть важные физиологические параметры, такие как здоровая кожа, волосы, ухоженность, которые подсознательно заставляют людей, уже благодаря этому, подсознательно восприниматься коллегами как более привлекательные. К ним добавляются стандарты красоты — которые, кстати, в разных странах различаются.
Близость человека к параметрам выше помогает ему быть более привлекательным в глазах других. В природе — к более привлекательным особям мы относимся лояльнее. В том числе это проявляется в желании кого-либо двигать по карьерной лестнице или с кем-то более тесно работать.
«Я-концепция»
Важно обратить внимание, что на первом плане исследования — не сама привлекательность, а восприятие себя как привлекательного.
Психика, как правило, генерализует определенную модель отношения человека к самому себе, его самовосприятия и оценивания отдельных своих качеств. Люди, которые смело заявляли, что они привлекательные, в целом склонны видеть свои положительные стороны или просто положительно себя воспринимать в разных сферах жизни — не критиковать себя, а поддерживать, хвалить.
Это отношение закладывается в детстве в зависимости от семейных факторов, модели отношения родителей к ребенку.
Как правило, в первые три года уже заложена базовая модель привязанности — то есть то, какого отношения человек ждет человек от других и мира. Уже к шести-семи годам у человека формируется базовый каркас представлений о себе, который закрепляется к окончанию пубертатного периода. Если человек, будучи взрослым, сильно критикует себя, низко оценивает по ряду параметров (часто очень субъективно), если он уже убежден, что он «недо» — привлекательный, умный, любой, то это сигнализирует об определенных внутренних сложностях, связанных с самооценкой.
Поэтому люди, которые считают себя привлекательными, с большей вероятностью реже сомневаются в себе в целом, и от этого они более смелые в любых проявлениях. Они больше ждут от жизни и других, поэтому и «берут свое» с большей легкостью.
Проективная идентификация
Проективная идентификация — это психологический защитный механизм, в котором человек бессознательно:
- сначала проецирует на другого свои неприемлемые мысли, эмоции или черты личности («Он мне не нравится, потому что он ленивый» может значить, что думающий так человек сам может внутри себя критиковать за лень);
- затем подсознательно побуждает другого человека вести себя так, чтобы подтвердить эти проекции.
Простыми словами, если мы привыкли, что с детства нас ругают, не ценят, не дают игрушки, мы это сохраняем внутри себя как модель взаимодействия с нами — нечто похожее происходит, к слову, и с более положительными моделями.
Далее мы подсознательно провоцируем людей вокруг вести себя в соответствии с этой моделью.
Это как эффект самореализующегося пророчества. Если человек уверен в своей привлекательности, он ведет себя более уверенно, что повышает его шансы на успех в карьере и переговорах. Уверенность в себе часто ассоциируется с компетентностью, что делает таких людей более привлекательными для работодателей и клиентов.
Наверняка вы часто встречали вроде бы не особо красивых людей, у которых масса обожателей. Действительно, часто важнее то, как человек сам себя ощущает, и внешняя реальность подстраивается, в первую очередь, под наше представление о себе.
И это самая оптимистичная часть, которая дает шанс быть привлекательным любому. Главное — помнить, что каждый человек абсолютно уникален и есть тот «другой», кому будет интересен именно ваш набор качеств. Важно принимать себя, уважать и позволять иметь себе все самое лучшее, будь то карьера, семья и любые мечты. А если нужна помощь — огромное количество высококлассных специалистов смогут вам помочь.
Екатерина Гаврилова, бизнес-психолог предпринимателей и руководителей