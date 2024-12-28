Правда ли, что космонавты на МКС готовят салат оливье на Новый год?

Салат оливье стал неотъемлемой частью новогоднего стола благодаря своему вкусу. На космических станциях такая традиция, как приготовление любимых блюд, становится сложнее из-за ограниченных ресурсов, особенностей хранения продуктов и специфических условий приготовления. Однако, там тоже есть свои традиции, ведь космонавты отправляются на космическую станцию на долгое время.
Что едят космонавты на МКС?
На МКС космонавты питаются заранее приготовленными и упакованными продуктами. Эти продукты являются результатом длительных исследований и разработок, чтобы удовлетворить необходимые потребности организма в условиях невесомости. Пища для космонавтов должна быть питательной, лёгкой и, что важно, долгохранящейся.
В 2021 году программа питания на МКС была расширена, и космонавты начали получать больше вариантов питания, что позволило им создать более привычные блюда. Однако, даже с улучшениями, готовка в условиях невесомости — это сложный процесс.
Официальный российский производитель еды для космонавтов — Бирюлёвский экспериментальный завод. Предприятие было основано в 1940-х годах.
Российские космонавты питаются натуральной, здоровой и безопасной едой. При её производстве не используются химические добавки, а все продукты, отправляемые на орбиту, проходят многочисленные испытания и сертифицируются. Запас пищи на борту рассчитан на три месяца, и к завершению работы каждой экспедиции на станции остаются продукты ещё на 45 дней.
Российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что космонавты приготовят салат оливье для новогоднего стола.
«Мы планируем на Новый год достать вкусняшки, которые у нас есть и которые мы приберегли специально для этого случая перед Новым годом. Пришел грузовик, привез нам подарки от наших семей. Мы тоже их обязательно выложим на наш новогодний стол. И в планах у нас есть изготовление чего-то вроде оливье. Потому что ни один новогодний стол не обходится без этого салата», — поделился Алексей Овчинин в ходе сеанса видеосвязи с МКС.
Прошлый Новый год космонавты из России также готовили оливье.
В 2023 году российские космонавты на МКС готовили оливье и торт, а также смотрели советские комедии.