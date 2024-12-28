Правда ли, что космонавты на МКС готовят салат оливье на Новый год?

«Мы планируем на Новый год достать вкусняшки, которые у нас есть и которые мы приберегли специально для этого случая перед Новым годом. Пришел грузовик, привез нам подарки от наших семей. Мы тоже их обязательно выложим на наш новогодний стол. И в планах у нас есть изготовление чего-то вроде оливье. Потому что ни один новогодний стол не обходится без этого салата», — поделился Алексей Овчинин в ходе сеанса видеосвязи с МКС.