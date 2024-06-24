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Правда ли, что кофе с молоком вреднее, чем просто кофе

Оказывается, кофе с молоком — несочетаемые продукты. Почему? И стоит ли тогда отказываться от капучино и латте?

Источник: Reuters

«Танины, которые содержатся в кофе, ухудшают всасывание минеральных веществ. В частности, кальция, — объясняет aif.ru кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова. — Поэтому сочетание кофе с молоком (равно как и чая) не очень оправдано. Но это совершенно не значит, что их нельзя употреблять вместе. Если вам нравится кофе с молоком, то не стоит от этого отказываться. Жестких запретов нет».

К тому же молоко — не единственный источник кальция в пище. Есть и другие, например, сыр, рыбные консервы, фасоль и т. д.

Врач также напоминает, что в день для пользы надо выпивать не больше 3−4 чашек кофе в день. Желательно без сахара.