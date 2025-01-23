Правда ли, что имбирь повышает иммунитет?

Важно соблюдать дозировку, так как слишком большое количество имбиря может вызвать побочные эффекты, такие как расстройство желудка, изжога или диарея. Если вы принимаете какие-либо лекарства, у вас есть проблемы со здоровьем или вы беременны, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем внезапно добавлять в свой рацион большие дозы.