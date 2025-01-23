Правда ли, что имбирь повышает иммунитет?

В последнее время в Сети набирает популярность имбирный шот — напиток, состоящий из имбиря, лимона, меда и воды. Некоторые блогеры пьют его на камеру с самого утра, чтобы начать свой день с полезных для здоровья процедур.
Конечно, имбирный шот дает концентрированную дозу имбиря, однако это дорогостоящая здоровая привычка. Так, четыре напитка по 59 миллилитров могут обойтись в тысячу рублей, а за 250 граммов свежего корня придется заплатить от 300 рублей. Стоит ли оно того? Рассказали в издании Independent.
Чем полезен имбирь
Имбирь славится своими полезными свойствами на протяжении тысячелетий. В аюрведической традиции, альтернативном подходе к здоровью, зародившемся в Индии, его называют «универсальным лекарством». Корень часто рекомендуют для уменьшения тошноты при беременности или укачиваниях во время поездок.
Имбирь содержит активные соединения, такие как гингерол, которые, как было доказано, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами". Это важно, так как хроническое воспаление и окислительный стресс со временем могут ухудшить иммунные функции, а такие продукты, как имбирь, могут помочь противодействовать этим эффектам.
Кроме того, имбирь может поддерживать здоровье кишечника, что также важно, так как большая часть нашей иммунной системы находится там. Поддержка пищеварения и уменьшение воспаления в желудочно-кишечном тракте могут положительно сказаться на иммунной устойчивости.
Имбирь также оказывает положительное влияние на нейтрофилы разновидность лейкоцитов. Когда в организм попадают микроорганизмы, такие как бактерии или вирусы, нейтрофилы одними из первых реагируют на них.
Маркетинговый ход или реальная польза?
По словам экспертов, фраза «укрепляет иммунитет» — это маркетинговый ход. Такие слова помогают нам тратить деньги на продукты компаний. На самом деле мы не хотим именно укреплять иммунитет. Вместо этого мы ищем способы поддержать его оптимальное функционирование.
Также в составе некоторых имбирных шотов могут находиться ингредиенты, которых не должно быть в напитке. Так, например, в некоторых есть много подсластителей и консервантов. Еще напитки могут содержать фруктовые соки.
Сколько можно съедать имбиря в день
Сырой имбирь из-за его терпкости не стоит употреблять более пяти-десяти граммов в день. Обычная такая порция содержит от десяти до 30 миллилитров имбирного сока. Конечно, такое количество полезно для организма, но для терапевтического эффекта его недостаточно.
Если вы хотите съедать больше имбиря в день, можно добавлять тертый корень в в горячую воду, смузи или блюда, которые вы собираетесь готовить.
Важно соблюдать дозировку, так как слишком большое количество имбиря может вызвать побочные эффекты, такие как расстройство желудка, изжога или диарея. Если вы принимаете какие-либо лекарства, у вас есть проблемы со здоровьем или вы беременны, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем внезапно добавлять в свой рацион большие дозы.
Кроме того, этот ингредиент — лишь малая часть общей картины, которая включает в себя сбалансированное питание, полноценный сон и регулярные физические нагрузки.
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