Правда ли, что хомяки не потеют?

«Хомяки склонны к обезвоживанию, особенно если у них не всегда есть доступ к пресной воде. Обезвоживание может привести к различным осложнениям здоровья, включая проблемы с почками и отказ органов, которые могут стать причиной внезапной смерти. Убедитесь, что бутылка для воды вашего хомяка исправна и всегда наполнена свежей водой», — предупреждает популярный американский блогер Николь Косгроув.