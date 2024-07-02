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Правда ли, что хомяки не потеют?

От обезвоживания хомяки могут умереть.

Источник: Freepik

Правда, хомяки не способны потеть. Поэтому им грозит быстрое обезвоживание. При этом зверьки очень чувствительны к высокой температуре и могут легко перегреться.

«Хомяки склонны к обезвоживанию, особенно если у них не всегда есть доступ к пресной воде. Обезвоживание может привести к различным осложнениям здоровья, включая проблемы с почками и отказ органов, которые могут стать причиной внезапной смерти. Убедитесь, что бутылка для воды вашего хомяка исправна и всегда наполнена свежей водой», — предупреждает популярный американский блогер Николь Косгроув.

Наиболее комфортная температура для зверьков — 18−24 градусов. Чтобы ваш питомец не перегревался, ветеринар Пиппа Эллиотт рекомендует держать клетку с питомцем в прохладной части дома, обеспечивать приток свежего воздуха, давать замороженные лакомства и следить, чтобы в поилке всегда полной.

Поскольку хомяки «не умеют» потеть, в жару стоит ограничить время игр с ними и давать отдыхать.

Признаки, что хомяк страдает от жары: тяжелое дыхание, ярко-красный язык, обильное слюноотделение или густая, липкая слюна, слабость, нежелание двигаться, судороги. При перегреве следует убрать питомца с жары и охладить его, смочив шерсть прохладной водой или положить на влажное полотенце. Обязательно потом покажите зверушку ветеринару.