Правда ли, что дельфины не пьют?

Рыбы, обитающие в соленой воде, не только пьют ее, но и впитывают через кожу. Излишки соли выводятся вместе с продуктами жизнедеятельности и фильтруются через жабры. Дельфины — млекопитающие и у них нет таких физиологических возможностей, поэтому пить соленую воду они не могут. Гипернатриемия — повышенная концентрация соли в организме — может привести с отказу почек животного. Как дельфины поддерживают водный баланс, читайте в справке aif.ru.