Правда ли, что дельфины не пьют?

Рыбы, обитающие в соленой воде, не только пьют ее, но и впитывают через кожу. Излишки соли выводятся вместе с продуктами жизнедеятельности и фильтруются через жабры. Дельфины — млекопитающие и у них нет таких физиологических возможностей, поэтому пить соленую воду они не могут. Гипернатриемия — повышенная концентрация соли в организме — может привести с отказу почек животного. Как дельфины поддерживают водный баланс, читайте в справке aif.ru.
Как дельфины поддерживают водный баланс?
Чтобы организм дельфина нормально функционировал животному нужно потреблять суточную норму свежей рыбы и планктона — из них он получает 90% необходимой жидкости. Об этом изданию «Наука и жизнь» рассказал Андрей Абрамов, руководитель Утришской морской станции Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. По его словам, из-за риска обезвоживания нельзя наказывать дрессированных дельфинов едой — независимо от того, выполняет ли команды животное или нет, рыбу ему нужно дать обязательно.
Правда ли, что дельфины и киты могут брать воду из собственного жира?
Да, млекопитающие, обитающие в соленой воде, обладают способностью окислять жировые запасы для получения жидкости. Известно, что, расщепив один грамм жира, организм кита или дельфина может получить четыре грамма воды.