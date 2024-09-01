Правда ли, что черный перец помогает похудеть

Сотни лет черный перец использовали в качестве лечебного средства. Считается, что специя помогает при кашле, ангине, лихорадке, проблемах с пищеварением и даже при зубной боли. Сегодня доказано, что черный перец обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет иммунитет, помогает ускорить процесс сжигания жира.
Почему черный перец помогает похудеть?
Остроту черному перцу придает растительный активный ингредиент — пиперин. Ученые из Университета Седжон в Сеуле выяснили, что пиперин подавляет образование жировых клеток.
Стимулирует обмен веществ. Горькие вещества в перце стимулируют обмен веществ и активируют так называемый термогенез, который заставляет организм вырабатывать тепло и преобразовывать жир в энергию. Таким образом, перец не только останавливает образование новых проблемных зон, но даже способствует разрушению уже имеющихся жировых отложений.
Полезен для пищеварения. Пиперин стимулирует выработку пищеварительных соков и ферментов, тем самым повышая активность ворсинок в кишечнике. Это приводит к более быстрой и качественной переработке пищи. А правильное и здоровое пищеварение непосредственно влияет на массу тела.
Увеличивает биодоступность фитохимических веществ. Современные исследования доказывают, что пиперин увеличивает биодоступность фитохимических веществ.
Чашка горячего чая с перцем поможет при проблемах с пищеварением.
Поднимает настроение. Доказано, что перец влияет не только на вес, но и улучшает настроение. Организм воспринимает остроту перца как небольшой болевой раздражитель, который стимулирует выработку в мозге гормонов счастья (эндорфинов).
Регулярное употребление черного перца не только добавит пикантности блюдам в вашем рационе, но и принесен пользу здоровью, фигуре и настроению.
Источники. https://www.fitforfun.de