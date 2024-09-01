Правда ли, что черный перец помогает похудеть

Стимулирует обмен веществ. Горькие вещества в перце стимулируют обмен веществ и активируют так называемый термогенез, который заставляет организм вырабатывать тепло и преобразовывать жир в энергию. Таким образом, перец не только останавливает образование новых проблемных зон, но даже способствует разрушению уже имеющихся жировых отложений.