Правда ли, что банковская карта может размагнититься под чехлом смартфона?

В соцсетях распространяются сообщения о том, что нельзя хранить банковскую карта в чехле смартфона, так как она может размагнититься. Правда ли это, aif.ru выяснил совместно с ресурсом по разоблачению недостоверной информации «Лапша Медиа».

Правда ли, что смартфон может размагнитить банковскую карту?

Эксперты Центра Цифровой экспертизы Роскачества отметили, что были случаи, когда смартфон размагничивал магнитную полосу на карте.

«Носить любую пластиковую карту под чехлом круглосуточно явно не стоит. Магнитная полоска все еще применяется во многих картах типа скидочных. Она имеет свой магнитный фон, который реагирует на посторонние электромагнитные излучения. Поэтому в теории смартфон может размагнитить пластиковую карту», — говорится в сообщении организации.

Эксперт НИФИ Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко также говорит, что при длительном нахождении рядом со смартфоном или планшетом магнитная лента карты может размагнититься.

«Магнитная полоса, в отличие от встроенных в карту чипов, приходит в негодность быстрее из-за других намагниченных предметов и ряда электроустройств: электромагнитное излучение медленно, но верно лишает магнитную ленту своих свойств. Поэтому при длительном нахождении со смартфоном/планшетом (например, если хранить карту вместе с девайсом), магнитная лента может размагнититься», — приводит ее слова «Российская газета».

При этом доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин заявил, что сообщения о размагничивании карт телефонами — это миф.

«“Нельзя хранить банковские карты в чехле смартфона” — это, пожалуй, самая распространенная городская легенда недавнего времени из сферы личных финансов. Якобы магнитная полоса на карточке может размагнититься от воздействия телефона. К счастью, это действительно не больше, чем домыслы. Безусловно, карта может перестать работать, но для этого нужно воздействие очень сильного магнита. Электромагнитное излучение современных смартфонов даже близко не подступает к критическим значениям», — заявил эксперт «Ленте.ру».

Портал banki.ru не советует хранить банковские карты рядом с источниками сильного магнитного излучения, например, рядом с работающей микроволновой печью, но при этом пишет, что «хранение карты в чехле мобильного телефона не размагнитит ее».

Таким образом, эксперты сходятся на том, что магнитная лента банковской карты может размагнититься под влиянием источников сильного магнитного излучения. Но они спорят по поводу того, способен ли привести к этому смартфон, если носить карту поблизости, например, в чехле гаджета.

При этом с 2015 года Центробанк России запретил банкам выпускать карты только с магнитной лентой, так как было установлено, что она размагничивается не только от приборов с сильным магнитным излучением, но и от ношения рядом с ключами или с другими картами. Поэтому карты начали оснащать чипом, который считывают все современные терминалы и банкоматы. Магнитная лента осталась лишь дублирующим элементом — для возможности использовать карту в старых терминалах, которые не считывают чипы. При этом установлено, что эти чипы не могут размагнититься под воздействием каких-либо факторов, в том числе из-за излучения гаджетов. А это значит, что картой можно пользоваться практически везде, даже если лента размагнитилась.