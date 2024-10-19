Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правда ли, что авокадо смертельно опасно для животных

Не все продукты подходят для питомцев.

Источник: freepik.com

Многие любят подкармливать питомцев со стола, давать им фрукты, овощи и так далее. Но некоторые продукты могут быть ядовитыми для животных, речь идет об авокадо.

Правда ли, что авокадо смертельно опасно для животных?

Да, авокадо входит в перечень продуктов, которые ядовиты для животных, вместе с виноградом, изюмом, шоколадом, баклажаном, луком, чесноком и алоэ.

В авокадо содержится яд — персин. Для людей он не опасен, но для питомцев — очень.

Вообще, огромная ошибка считать, что если авокадо или что угодно другое полезно для людей, то и для животных подойдет. Это не так.

Наиболее чувствительны к персину птицы, особенно попугаи. Симптомы могут быть следующими: учащенное сердцебиение, перебои в дыхании, беспокойство, слабость и апатия. Через 12−24 часа после того, как птица съела авокадо, она может умереть.

Кролики и мыши также будут отравлены: отек, аритмия, летальный исход.

Кошек и собак ждет расстройство ЖКТ и токсическое поражение миокарда. Также может возникнуть отек горла.

«Есть растения, в которых есть вещества, опасные для животных. В авокадо тоже есть такое вещество. Собаки и кошки — хищники. Сами они авокадо есть не будут. Но если вдруг оно случайно попало в их миску, то надо собаке или кошке, например, дать перекись водорода, она вызывает рвоту. У собак срабатывает всегда, у кошек может не всегда. Вот как раз, если хозяева боятся догхантеров, то они берут с собой перекись водорода. Если пошли какие-то признаки, то надо обращаться в ветклинику и промывать», — объяснил aif.ru ветеринар Евгений Цыпленков.