Многие любят подкармливать питомцев со стола, давать им фрукты, овощи и так далее. Но некоторые продукты могут быть ядовитыми для животных, речь идет об авокадо.
Правда ли, что авокадо смертельно опасно для животных?
Да, авокадо входит в перечень продуктов, которые ядовиты для животных, вместе с виноградом, изюмом, шоколадом, баклажаном, луком, чесноком и алоэ.
В авокадо содержится яд — персин. Для людей он не опасен, но для питомцев — очень.
Вообще, огромная ошибка считать, что если авокадо или что угодно другое полезно для людей, то и для животных подойдет. Это не так.
Наиболее чувствительны к персину птицы, особенно попугаи. Симптомы могут быть следующими: учащенное сердцебиение, перебои в дыхании, беспокойство, слабость и апатия. Через 12−24 часа после того, как птица съела авокадо, она может умереть.
Кролики и мыши также будут отравлены: отек, аритмия, летальный исход.
Кошек и собак ждет расстройство ЖКТ и токсическое поражение миокарда. Также может возникнуть отек горла.
«Есть растения, в которых есть вещества, опасные для животных. В авокадо тоже есть такое вещество. Собаки и кошки — хищники. Сами они авокадо есть не будут. Но если вдруг оно случайно попало в их миску, то надо собаке или кошке, например, дать перекись водорода, она вызывает рвоту. У собак срабатывает всегда, у кошек может не всегда. Вот как раз, если хозяева боятся догхантеров, то они берут с собой перекись водорода. Если пошли какие-то признаки, то надо обращаться в ветклинику и промывать», — объяснил aif.ru ветеринар Евгений Цыпленков.