Правда ли, что авокадо смертельно опасно для животных?

«Есть растения, в которых есть вещества, опасные для животных. В авокадо тоже есть такое вещество. Собаки и кошки — хищники. Сами они авокадо есть не будут. Но если вдруг оно случайно попало в их миску, то надо собаке или кошке, например, дать перекись водорода, она вызывает рвоту. У собак срабатывает всегда, у кошек может не всегда. Вот как раз, если хозяева боятся догхантеров, то они берут с собой перекись водорода. Если пошли какие-то признаки, то надо обращаться в ветклинику и промывать», — объяснил aif.ru ветеринар Евгений Цыпленков.