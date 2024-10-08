Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Права и обязанности наследников: основные права и обязанности

Раздел наследства между наследниками — права пережившего супруга.

Источник: Legion-Media

При открытии наследства у наследников появляются права, которые гарантированы законом. По заявлению в течение 6 месяцев со дня открытия наследства наследники могут его принять. Это именно право, а не обязанность: наследство можно не принимать или отказаться от него.

Если не принять наследство в течение 6 месяцев, право на него утрачивается и имущество делится между остальными наследниками. Но можно через суд восстановить срок, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, были другие уважительные причины. Например, длительная болезнь или зарубежная командировка.

Отказаться от наследства можно в пользу других наследников любой очереди без указания других лиц — тогда доля в наследстве распределяется между остальными наследниками.

Есть исключения. Например, нельзя отказаться от обязательной доли в наследстве в пользу других людей.

Если не было брачного договора, переживший супруг имеет право на половину совместно нажитого в браке имущества. И только потом между ним и остальными наследниками делится вторая половина, добрачное имущество и полученное по наследству или в подарок.

Некоторым наследникам обязательная доля достанется даже при наличии завещания. Например, детям до 18 лет или нетрудоспособным иждивенцам.

Не платить налог при получении наследства можно, если доход в виде полученного наследства не облагается НДФЛ. Указывать полученное имущество в декларации 3-НДФЛ тоже не нужно.

Продать унаследованное имущество без налога можно. Если прошло 3 года со дня открытия наследства, налога вообще нет.