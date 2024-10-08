Права и обязанности наследников: основные права и обязанности

Если не принять наследство в течение 6 месяцев, право на него утрачивается и имущество делится между остальными наследниками. Но можно через суд восстановить срок, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, были другие уважительные причины. Например, длительная болезнь или зарубежная командировка.