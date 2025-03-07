Прах СССР. Вспоминаем историю некрополя у Кремлевской стены

В самом сердце Москвы бок о бок друг с другом уживается грандиозное наследие и царского, и советского прошлого. Чуть поодаль за Храмом Василия Блаженного, шедевра православной архитектуры XVI века, величественной гранитной глыбой стоит Мавзолей Ленина, за которым у подножья Кремля и в самой его стене покоится еще несколько сотен сподвижников и последователей вождя. Массовые захоронения XX века уже давно стали предметом ожесточенных дискуссий о сомнительном соседстве с популярным местом гуляний, ярмарок и концертов.
«Я помню выступление Пола Маккартни, он приехал на Красную площадь, сказка была. А рядом могилы, погосты, кладбища. Вот это не по-людски», — не так давно пожаловался на советский погост Сергей Степашин. При этом экс-премьер — далеко не единственный, кто выступает за перенос мемориального комплекса в другое место. Впрочем, у инициативы есть и немало противников.
РБК Life решил вспомнить историю знаменитого некрополя в центре столицы, который вместе с мавзолеем сейчас закрыли на реставрацию.
От Царской России до СССР
На самом деле практика хоронить людей у стен главной московской крепости известна еще со времен позднего Средневековья. Так, вплоть до конца XV века между Спасскими и Никольскими воротами насчитывалось полтора десятка погостов, где закапывали умерших членов общин приходских церквей, располагавшихся здесь же. Кладбища уничтожил большой пожар 1493 года, в результате которого выгорела половина города, в том числе и весь Кремль.
В 1552 году возле Троицкой церкви на Кремлевском рву похоронили знаменитого московского юродивого Василия, причем одр с его телом вместе с боярами нес сам Иван Васильевич Грозный. Впоследствии царь распорядился воздвигнуть на месте могилы Покровский собор, ныне известный как Храм Василия Блаженного.
Однако централизованные массовые захоронения появились возле Кремля после Октябрьского вооруженного восстания 1917 года, когда во время захвата власти большевиками в центре города развернулись ожесточенные бои. Сразу после окончания сражений по приказу Московского военно-революционного комитета в сквере между Спасскими и Никольскими башнями начали копать братские могилы для павших «борцов революции». 10 ноября туда торжественно опустили 248 гробов с погибшими, из которых известны имена лишь немногим более 50 человек. Среди них были молодые революционеры Люсик Лисинова и Павел Андреев, чьи имена остались в названиях улиц в Замоскворечье (Люсиновская и улица Павла Андреева), где находился главный оплот восстания.
Кладбище советов и иностранцев
В 1918 году был поднят вопрос о сооружении достойного монумента павшим в боях, на месте захоронения которых оборудовали приподнятую террасу с липовой аллеей и электрическими фонарями на чугунных столбах. В центре некрополя, на стене Сенатской башни установили мемориальную доску с барельефом скульптора Сергея Коненкова «Павшим в борьбе за мир и братство народов», где был изображен «Крылатый Гений» с красным знаменем в одной руке и пальмовой ветвью в другой (демонтирована в 1948 году «за ветхостью»).
На открытии некрополя с торжественной речью выступил сам Владимир Ленин, который спустя семь здесь же найдет свое последнее пристанище. При этом первая именная могила у Кремлевской стены появилась раньше, в марте 1919 года, когда здесь погребли председателя ВЦИК Якова Свердлова, рядом с которым в 1925 и 1926 году похоронили Михаила Фрунзе и Феликсе Дзержинского.
«Спите, товарищи, тише… Кто ваш покой отберет? Встанем, штыки ощетинивши, с первым приказом: “Вперед!”», — этими строками похороненных революционеров помянул Владимир Маяковский в поэме «Хорошо», где захоронение у Кремля названо «красным погостом».
В период с 1946 по 1985 год без кремации тут также закопали еще девятерых наиболее видных советских деятелей, в том числе Михаила Калинина, Иосифа Сталина, Климента Ворошилова и Леонида Брежнева.
Возле Кремлевской стены также лежит немало иностранцев, которых начали там хоронить еще с момента появления братских могил. Одним из первых стал венгерский интернационалист Антон Хорак, который во время Первой мировой войны попал в Россию в качестве военнопленного, затем вступил в Красную армию и был убит в 1918 году во время подавления восстания левых эсеров. В 1920-м к нему присоединилась норвежская коммунистка Августа Осен, погибшая в результате несчастного случая во время авиационного праздника на Ходынском поле. В том же году у стены похоронили знаменитого журналиста и писателя Джона Рида, скончавшегося в Москве от тифа. Американец был лично знаком с Лениным и Троцким, а также был свидетелем Революции 1917 года. О ней он написал книгу «Десять дней, которые потрясли мир».
В 1921-м в некрополе похоронили сразу пятерых коммунистов из разных стран, погибших во время крушения аэровагона инженера Абаковского на железной дороге неподалеку от Серпухова. Необычное транспортное средство с авиационным винтом сошло с рельсов на пути в Москву из Тулы, где была организована встреча международной делегации с местными шахтерами. Среди тех, кто не смог пережить катастрофу, были немцы Оскар Гельбрих и Отто Струпат, болгарин Иван Константинов, австралиец Джон Фриман и британец Вильям Джон Хьюлетт.
С 1925 года на главном мемориальном кладбище страны начали практиковать еще один вид погребения — к братским могилам и отдельным захоронениям добавили урны с прахом, которые замуровывали в стену Кремля. В каменных нишах хранятся останки 115 самых разных знаменитостей — от немецкой коммунистки Клары Цеткин до первого в истории космонавта Юрия Гагарина.
Мавзолей и проект «переселения» некрополя в Пантеон
В 1930 году сформировался окончательный центр некрополя — каменный Мавзолей Ленина, возведенный на месте двух временных деревянных усыпальниц вождя революции. К его открытию мемориальное кладбище подвергли первой серьезной реставрации: убрали хаотичные монументы и надгробья, а также объединили отдельные и коллективные захоронения в единый общий холм с двумя братскими могилами, не тронув лишь Свердлова, Фрунзе и Дзержинского. По обе стороны Мавзолея воздвигли гостевые трибуны, а вместо лип посадили голубые ели.
При этом уже в 1953 году, после смерти Сталина, власти всерьез рассматривали вариант с переносом всех захоронений в новый Пантеон — монументальную усыпальницу, которая должна была стать «памятником вечной славы великих людей Советской страны». Ведущие архитекторы предложили грандиозные проекты, не уступавшие своими масштабами самым известным ритуальным постройками мира.
Скажем, Николай Колли, спроектировавший несколько центральных станций Московского метро, предложил построить огромный комплекс в стиле советского монументального неоклассицизма с нотками древнеримской поминальной архитектуры. Возвести его предполагалось неподалеку от Кремля, с противоположной стороны Красной площади. Причем проект предусматривал снос ГУМа и целого старого квартала «Китай-города». Согласно одной из версий, историческую застройку в центре города спасло лишь то, что главная трибуна Пантеона расположилась бы прямо напротив уже построенного Мавзолея. Таким образом, при парадах войскам пришлось бы принимать равнение направо, что противоречило установленным традициям, поэтому строить решили в другом месте.
Среди других возможных площадок называлась Софийская набережная, Парк Горького, «Сокольники», Ленинские (Воробьевы) горы и многие другие места в разных районах Москвы, однако проект Пантеона был заморожен по неясным причинам. Он «словно канул в забвение среди насущных дел», вспоминал в своем дневнике поэт и журналист Александр Твардовский.
В следующий раз о переносе кремлевского погоста всерьез заговорили уже на закате СССР, когда в 1990 году в прессе активно обсуждали возможность перезахоронения советских лидеров на обычном кладбище. Но на защиту некрополя встали потомки некоторых высокопоставленных лиц, на стороне которых оказался и закон, запрещающий манипуляции с могилами усопших без согласия родственников. А чуть позже Мавзолей Ленина и некрополь позади него вошли в список наследия ЮНЕСКО, что только закрепило их неприкосновенный статус. В итоге роль главного мемориального кладбища по-прежнему выполняет Красная площадь, где у подножия Кремлевской стены покоятся первые лица советского государства.