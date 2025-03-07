Прах СССР. Вспоминаем историю некрополя у Кремлевской стены

Возле Кремлевской стены также лежит немало иностранцев, которых начали там хоронить еще с момента появления братских могил. Одним из первых стал венгерский интернационалист Антон Хорак, который во время Первой мировой войны попал в Россию в качестве военнопленного, затем вступил в Красную армию и был убит в 1918 году во время подавления восстания левых эсеров. В 1920-м к нему присоединилась норвежская коммунистка Августа Осен, погибшая в результате несчастного случая во время авиационного праздника на Ходынском поле. В том же году у стены похоронили знаменитого журналиста и писателя Джона Рида, скончавшегося в Москве от тифа. Американец был лично знаком с Лениным и Троцким, а также был свидетелем Революции 1917 года. О ней он написал книгу «Десять дней, которые потрясли мир».