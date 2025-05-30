Прачечные ОПГ мигрантов: 5 вузов России, где силовики поймали распространителей липовых сертификатов

«Если мы будем продолжать в таком ракурсе, то скоро все преступления — диверсии, убийства, поджоги — будут совершать только мигранты. Если мы этого не поймем, то мы потеряем страну. Нам нужно принять закон, который бы утверждал, что возможны варианты найма мигрантов, но в нем должно быть указано, по какому договору мигрант работает, что ему разрешено и запрещено, а за нарушение этих норм — высылка из страны в течение 24 часов», — сказал Гончаров.