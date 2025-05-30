Прачечные ОПГ мигрантов: 5 вузов России, где силовики поймали распространителей липовых сертификатов

УрФУ
В Екатеринбурге задержали девять участников преступной группы, которые содействовали незаконному пребыванию мигрантов в РФ. В их числе директор Центра по приему экзаменов у иностранцев при Уральском федеральном университете (УрФУ). Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.
По версии следствия, уроженец одной из стран Средней Азии собрал в Екатеринбурге преступную группу, которая за вознаграждение оказывала содействие нелегальным мигрантам. В частности, он выходил на связь с иностранцами и фиктивно регистрировал их в РФ. Директор экзаменационного центра также не бесплатно предоставлял мигрантам варианты правильных ответов. В итоге иностранцы, которые даже не знали азов русского языка, сдавали экзамен и получали возможность остаться в стране.
Следователи возбудили уголовное дело, фигурантам предъявили обвинение в организации незаконного пребывания иностранцев, совершенной группой лиц (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ), фиктивной постановке мигранта на учет (ст. 322.3 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
РУДН имени Патриса Лумумбы
«Следствием установлено, что с 2021 по 2024 год директор Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и подчиненные ему сотрудники, а также сотрудники коммерческой организации с целью создания условий для незаконного нахождения на территории Российской Федерации иностранных граждан под видом оказания государственной услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации организовали устойчивое преступное сообщество», — сообщила Петренко.
Уточняется, что задержанные искали по всей РФ агентов, которые тестировали иностранцев. Они выходили на связь с мигрантами, которым в дальнейшем фальсифицировали результаты экзаменов. Вместе с документами и деньгами результаты направлялись в центр при РУДН, сотрудники которого выдавали сертификаты об успешной сдаче экзамена.
Всем фигурантам дела уже предъявили обвинение, двое из них отправлены в следственный изолятор.
Ранее РУДН имени Патриса Лумумбы было вынесено предостережение из-за несоблюдения требований к экзаменам для мигрантов.
Госинститут русского языка имени Пушкина
В апреле прошлого года в Москве было раскрыто сообщество, члены которого незаконно выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком. В преступную группу входили сотрудники Государственного института русского языка имени Пушкина.
«На юго-западе Москвы группой лиц, в том числе сотрудниками Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина”, была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев, получивших сертификаты, фактически такими знаниями не обладала», — сообщили в СК.
Уточняется, что владельцами незаконных сертификатов стали почти 500 граждан Таджикистана и Узбекистана.
СПбГУ
В апреле 2024 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал семь исков к СПбГУ по поводу незаконной выдачи вузом иностранцам сертификатов о владении русским языком.
Иски направили прокуратуры Курска, Красноярского края, Самары и Самарской области. Причина обращений состоит в том, что мигранты, получившие сертификаты в данном университете, на самом деле не знают азов русского языка. В частности, в Курске за получением российского паспорта обратилась уроженка Таджикистана, которой выдали сертификат в СПбГУ. При этом для общения с сотрудниками МВД ей потребовался переводчик.
РГПУ имени Герцена
Замешанным в выдаче поддельных сертификатов оказался и Российский государственный педуниверситет имени Герцена. В марте прошлого года были задержаны сотрудники вуза по подозрению в проведении фиктивных тестов на знание языка.
Уточняется, что задержанные выступали в качестве экзаменаторов в компании «Аксиома», которая проводила фиктивное тестирование иностранцев. Если мигранту не удавалось успешно пройти тестирование самостоятельно, то ему предлагали купить сертификат за 15 тысяч рублей. В дальнейшем данные сертификаты использовались для постановки на миграционный учет и получения патента на работу.
Псковский госуниверситет
Предостережения о недопустимости нарушений при проведении экзаменов для мигрантов неоднократно выписывались Псковскому государственному университету. Первое такое предупреждение вуз получил в апреле прошлого года, второе — в мае того же года, третье — в сентябре.
Подобные предостережения выносятся вузам в случае выявления нарушений при проведении экзаменов на знание русского языка, неоднократные предупреждения дают основание полагать, что такие нарушения происходят на регулярной основе.
Через поддельный сертификат — в террористическую ячейку
Подобные нарушения, которые допускает ряд вузов, приводят к проникновению в нашу страну радикальных элементов, которые в дальнейшем подрывают обстановку. Ярким примером тому может служить теракт в «Крокус сити холле», произошедший в марте прошлого года, ставший крупнейшей атакой террористов в России после трагедии в Беслане.
Напомним, в здании концертного зала четыре радикала открыли огонь по посетителям. Тогда погибли 145 человек, еще 550 пострадали. После теракта причастные пытались пересечь российско-украинскую границу, но были задержаны в Брянской области. Ими оказались выходцы из государства Средней Азии. Затем в Дагестане задержали соучастников теракта, которые оказывали террористам помощь оружием и деньгами.
Возможность купить сертификат о знании русского — прямой путь к формированию в России преступных сообществ. Например, один из террористов — Шамсидин Фаридуни — имел регистрацию в подмосковном Красногорске и был трудоустроен в Подольске. Для этого ему требовалось пройти тестирование и получить соответствующий сертификат. Но, вероятно, он был куплен в одном из центров русского языка, что, к сожалению, привело к таким последствиям.
По словам президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, в России приезжие группируются в диаспоры, которые, по его словам, «являются ОПГ мигрантов».
«Если мы будем продолжать в таком ракурсе, то скоро все преступления — диверсии, убийства, поджоги — будут совершать только мигранты. Если мы этого не поймем, то мы потеряем страну. Нам нужно принять закон, который бы утверждал, что возможны варианты найма мигрантов, но в нем должно быть указано, по какому договору мигрант работает, что ему разрешено и запрещено, а за нарушение этих норм — высылка из страны в течение 24 часов», — сказал Гончаров.
Первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты России Павел Пожигайло отмечает, что в массовом притоке мигрантов в Россию прослеживается корыстный интерес. Поэтому иностранцам разрешают приезжать не только самим, но и перевозить с собой свои семьи.
«Мое ощущение, что, наверное, где-то кроются какие-то корыстные интересы. Потому что на самом деле в массовом завозе мигрантов, да еще с женами, бабушками и так далее, есть определенная экономическая корысть. Потому что государство начинает заниматься социальным обеспечением всех этих “новых граждан”. И работодателям это выгодно. Потому что они могут сказать: давай мы тебе, мол, будем платить ползарплаты, но зато вся твоя семья встанет на социальное обеспечение в России. Напрашиваются именно такие выводы», — сказал он «Царьграду».