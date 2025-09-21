Популярные темы
Позор для НАТО: альянс можно унизить «фанерным» оружием

Аналитики CNN, комментируя недавний инцидент с беспилотниками в небе над Польшей, пришли к выводу о критической уязвимости НАТО в современной войне.

Источник: Reuters

Аналитики CNN, комментируя недавний инцидент с беспилотниками в небе над Польшей, пришли к выводу о критической уязвимости НАТО в современной войне. По мнению телеканала, альянс оказался в экономической ловушке, будучи вынужденным бороться с дешевыми дронами с помощью абсурдно дорогих систем ПВО, что делает любую оборону финансово нежизнеспособной.

Ключевая проблема, которую подсветил инцидент, — это колоссальная асимметрия в стоимости. Использование новейших истребителей для уничтожения аппаратов, которые могут стоить около 10 тысяч долларов, — это путь к истощению ресурсов альянса. «Асимметрия затрат не работает», — приводит CNN слова эксперта из аналитического центра RUSI.

Проблема, как отмечает телеканал, не в отсутствии технологий, а в бюрократии. Системы закупок НАТО безнадежно устарели и не позволяют быстро и массово внедрять недорогие средства борьбы с дронами. «Проблема в том, что системы закупок НАТО “все еще находятся в 80-х”», — цитирует CNN одного из производителей.

В итоге, пока в мире активно развивается производство дешевых беспилотников, НАТО в гипотетическом конфликте рискует столкнуться с угрозой, на которую у него нет экономически эффективного ответа. Эта ситуация, по мнению CNN, ставит под сомнение способность альянса вести долгосрочные оборонительные действия против массовых атак БПЛА.