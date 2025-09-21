Позор для НАТО: альянс можно унизить «фанерным» оружием

Проблема, как отмечает телеканал, не в отсутствии технологий, а в бюрократии. Системы закупок НАТО безнадежно устарели и не позволяют быстро и массово внедрять недорогие средства борьбы с дронами. «Проблема в том, что системы закупок НАТО “все еще находятся в 80-х”», — цитирует CNN одного из производителей.