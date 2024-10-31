Позолоченный клубень. Эксперты объяснили, долго ли будет дорожать картофель

Подорожание картофеля может прекратиться ближе к наступлению зимы, заявила aif.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя резкое подорожание с начала года.
После потрясений, связанных с ростом цен на яйца, хлеб и сливочное масло, Росстат бесстрастно фиксирует подорожание «второго хлеба» — картошки. По данным официальной статистики, цена на корнеплод растет по всей стране уже третью неделю подряд. Картошка прибавила в цене 1,5−3%, и это несмотря на то, что на дворе осень, когда картофеля должно быть более чем достаточно, причем по бросовым ценам. Между тем с начала года рост стоимости картофеля превысил 54%, и это, мягко говоря, многовато.
«Среди причин такого роста цен — снижение посевов после прошлого рекордного урожая и низких цен в прошлом году, увеличение издержек производителей, рост логистических затрат, кадровый дефицит, а также аномальные заморозки весной, из-за которых в значительной части регионов пришлось отложить сроки его посева», — считает глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«Цены на картофель находились на низких отметках с сентября 2022 года до середины мая прошлого года», — отмечает зампред правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, из-за такого положения дел в свое время выиграл покупатель, имеющий возможность приобретать картофель по низкой цене, чего нельзя сказать о производителях, у которых в этом сезоне пропало желание возделывать картошку.
По данным АКОРТ, крупные торговые сети пытаются смягчить ситуацию, и уже с начала года ритейлеры продают самые ходовые позиции картофеля с отрицательной наценкой, а также удерживают розничные цены на картофель «первой цены» ниже закупочных и растягивают подорожание. Все для того, чтобы покупатели не заметили резкого изменения ценников.
В итоге, по словам Караваева, средняя розничная стоимость картофеля «первой цены» в крупных торговых сетях сейчас составляет 36 ₽ за килограмм — а это почти на 20% меньше, чем в среднем по стране.
«В прошлом году из-за большого урожая многим фермерам пришлось сбывать свою продукцию по бросовым ценам, и картофель очень сильно подешевел, — резюмирует Новикова. — В этом же году урожайность гораздо ниже, поэтому цены выросли, учитывая более низкое предложение на рынке».
Впрочем, катастрофы, по ее словам, не будет, и ближе к зиме цены придут в равновесие, подорожание резко замедлится или даже прекратится.
Инфографика
Средние цены на картофель в России за 5 лет* (руб/кг).
Год — Цена.
- 2020 — 24,6.
- 2021 — 38,5.
- 2022 — 30.
- 2023 — 30,5.
- 2024 — 44.
* Данные по показателям сентября каждого года.