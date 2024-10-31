Позолоченный клубень. Эксперты объяснили, долго ли будет дорожать картофель

После потрясений, связанных с ростом цен на яйца, хлеб и сливочное масло, Росстат бесстрастно фиксирует подорожание «второго хлеба» — картошки. По данным официальной статистики, цена на корнеплод растет по всей стране уже третью неделю подряд. Картошка прибавила в цене 1,5−3%, и это несмотря на то, что на дворе осень, когда картофеля должно быть более чем достаточно, причем по бросовым ценам. Между тем с начала года рост стоимости картофеля превысил 54%, и это, мягко говоря, многовато.