Позитивная психология может принести больше вреда, чем пользы

Пользователи социальных сетей слушают интернет-инфлюенсеров и считают, что такой подход к жизни, которые они пропагандируют, является эталоном. Усвоив идеализированные нормы позитива, люди могут прийти к выводу, что их естественные реакции на неизбежные события (например, смерть близкого, потеря работы, неудачи в отношениях) неправильны. Так, со временем может развиться привычка избегать своих эмоций, подавляя их или отрицая. Такая стратегия только укрепляет идею о том, что есть «плохие» внутренние переживания, о которых не надо думать. Но сделать это не так просто.