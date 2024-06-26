Позитивная психология может принести больше вреда, чем пользы

Наверняка вы слышали о том, что нужно мыслить только позитивно, иначе ваши проблемы не разрешатся. Множество людей в различных соцсетях пишут, что наша жизнь зависит исключительно от того, как мы к ней относимся. Более того, некоторые считают, что нельзя кому-то рассказывать о неудачах, так как в таком случае вы несете в этот мир негатив.
Токсичный позитив не возник из ниоткуда. Существует целая область исследований, посвященных изучению преимуществ хорошего настроения, — «позитивная психология». Результаты научных работ показывают, что более позитивные и оптимистичные люди менее подвержены стрессу, депрессии и, как правило, более здоровы.
Однако, по словам исследователя и преподавателя Бизнес-школы Университета Квинсленда (Австралия) Лукаса Диксона, многие критикуют позитивную психологию за преувеличение и слишком упрощенные выводы.
Как позитив может ухудшить жизнь
Позитивная психология приносит наибольшую пользу людям со здоровой психикой. Другими словами, человек, борющийся с серьезными психологическими проблемами или жизненными обстоятельствами, вероятно, получит от позитивной психологии меньше пользы, чем от традиционных методов психотерапии, например от когнитивно-поведенческой терапии.
Для пациентов с психическими заболеваниями советы смотреть на жизнь позитивнее бесполезны и даже вредны.
Пользователи социальных сетей слушают интернет-инфлюенсеров и считают, что такой подход к жизни, которые они пропагандируют, является эталоном. Усвоив идеализированные нормы позитива, люди могут прийти к выводу, что их естественные реакции на неизбежные события (например, смерть близкого, потеря работы, неудачи в отношениях) неправильны. Так, со временем может развиться привычка избегать своих эмоций, подавляя их или отрицая. Такая стратегия только укрепляет идею о том, что есть «плохие» внутренние переживания, о которых не надо думать. Но сделать это не так просто.
Один из экспериментов 2001 года показал, что когда людей просили не думать о фиолетовом слоне, они начинали думать о нем гораздо больше. Карл Юнг также говорил, что «в сознании удерживается то, чему вы сопротивляетесь».
Если навешивать на мысли и эмоции ярлыки «хороших» и «плохих», вы рискуете попасть в порочный круг: вы будете осуждать себя за несуществующие грехи, а потом искупать их. Например, вы «плохо» подумали о каком-то человеке, поэтому стали ругать себя за несоответствие строгим нормам морали.
Вспоминая советы коуча по позитиву, вы начали убеждать себя в своей «хорошести», но в этот момент «плохие» мысли стали более навязчивыми.
Не все жизненные ситуации требуют позитивного подхода. Иногда лучшим выходом будет взглянуть на проблему реалистическим взглядом. Например, негативные ощущения и переживания могут побудить человека обратиться за квалифицированной помощью или разорвать отношения.
Помимо прочего, порой нам, а также нашим близким и друзьям, нужно просто выговориться, чтобы пережить какой-либо негативный жизненный опыт, выплеснуть все эмоции.
Тонкая грань
Следует обратить внимание на позитивные аффирмации, или самоубеждение, и методы визуализации, которые так популярны среди инфлюенсеров.
Самоубеждения в том, что вы хороши и что вам в себе все нравится, могут заставить чувствовать себя лучше, но помочь методика может только в том случае, если вы и так позитивно относитесь к жизни. Людям с низкой самооценкой может стать только хуже.
Точно также и визуализировать лучшую жизнь нужно правильно. Необходимо осознавать реальные обстоятельства, чтобы понимать, в какой точке вы находитесь прямо сейчас и в каком направлении нужно двигаться.
Понимание и принятие
Многие современные психологи вместо стремления к постоянному позитивному настрою предлагают принять и понять то, как обстоят ваши дела. Такие подходы, как терапия принятия обязательств и диалектическая поведенческая терапия, сосредоточены на том, чтобы помочь построить более чуткие отношения с нашими внутренними переживаниями. Когда мы перестаем сторониться «плохих» мыслей, мы избегаем их навязчивости.
По словам Диксона, молитва Анонимных алкоголиков сегодня актуальна так же, как и в первой половине XX века: «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что я могу изменить, и мудрость отличить одно от другого».
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Анна Морозова