Позиция Европы по Украине привела США «в бешенство»

СМИ публикуют подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».