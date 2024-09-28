Пожилую женщину едва не выселили из квартиры за кормление птиц

Первое «письмо-предупреждение за создание угрозы для всех жителей» женщина получила еще в мае 2020 года. В нем утверждалось, что кормление птиц, которое запрещено в соответствии с правилами проживания, спровоцировало нашествие крыс. Сейчас Барбара больше не кормит птиц, но жилищная ассоциация, которая хочет избавиться от женщины, недавно обратилась в окружной суд Дрездена с требованием о принудительном выселении.