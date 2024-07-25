Пожилой мужчина из США выиграл миллион долларов в лотерею благодаря сну

Правда, вместо миллиона американец получит только 650 тысяч долларов, и с них еще нужно заплатить налог, зато это единовременная выплата, и потратить деньги теперь можно как угодно. Говард Кендалл планирует великодушно поделиться деньгами с детьми и внуками. А магазин, где продали счастливый билет, тоже получит от организаторов бонус в размере 10 тысяч долларов.