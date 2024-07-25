Пожилой мужчина из США выиграл миллион долларов в лотерею благодаря сну

Пытаясь поймать удачу за хвост, люди могут становиться суеверными, начинают верить астрологам и гадалкам, забывают о здравом смысле. Но иногда достаточно просто увидеть сон. И проснувшись, воплотить его в реальность. Так и случилось с Говардом Кендаллом — младшим из Плимута, Массачусетс.
Пожилой гражданин США увидел со сне, как покупает билет местной «бриллиантовой» лотереи. Наутро он отправился в точку продажи билетов и приобрел один купон розыгрыша «Бриллианты на 4 000 000 долларов» с нарисованными на нем драгоценностями. И билет оказался выигрышным — сумма составила ровно миллион.
Правда, вместо миллиона американец получит только 650 тысяч долларов, и с них еще нужно заплатить налог, зато это единовременная выплата, и потратить деньги теперь можно как угодно. Говард Кендалл планирует великодушно поделиться деньгами с детьми и внуками. А магазин, где продали счастливый билет, тоже получит от организаторов бонус в размере 10 тысяч долларов.