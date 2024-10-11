Пожелания перед экзаменом: слова поддержки выпускникам

Аттестационные испытания — важный этап в жизни каждого школьника и студента. Чтобы помочь выпускникам справиться с волнением, нужно подобрать особенные пожелания перед экзаменом. Собрали подборку искренних фраз поддержки в стихах и прозе от учителей и родителей, которые подарят вдохновение и хорошее настроение.
Прикольные пожелания успехов выпускникам своими словами
Окончание учебы — это начало новой, яркой главы жизни. Прикольные пожелания добавят легкости и хорошего настроения на пути к успеху.
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Желаю тебе не только легко пройти через все экзамены, но и научиться вставать утром без борьбы с будильником, как настоящий супергерой, побеждая лень и прокрастинацию! А если что-то не получится — помни, что всегда можно прикрыться фразой «Я просто иду своим путем!».
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Пусть каждый шаг в будущее будет увереннее и ярче, чем твой выход на сцену на выпускном! Даже если иногда ты будешь случайно идти в тапках по улице — это лишь часть уникального стиля!
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Желаю, чтобы учеба прошла так же успешно, как поиск второго носка в самый нужный момент! А еще пусть удача сопровождает тебя так же постоянно, как горячий чай — бессонные ночи перед экзаменами.
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Пусть знания, которые вы получили, будут не просто багажом, а настоящим Wi-Fi — доступным в любой момент, даже в самых неожиданных местах! А если забудете пароль к знаниям, всегда можно перезагрузиться и вспомнить все!
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Диплом — это, конечно, важный документ, но пусть он будет лишь началом твоего невероятного путешествия! Ведь самое интересное впереди: приключения, где ты главный герой, который покоряет мир и делает это с такой легкостью, как будто это домашка по обществознанию!
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Желаю, чтобы жизненный путь был полон крутых возможностей и грандиозных побед, как день распродажи в любимом магазине! Пусть скидки на удачу и везение тебе выпадают постоянно, а карьера развивается так же быстро, как количество лайков на крутых фото в социальных сетях!
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Пусть твоя энергия всегда будет на уровне 100%, а цели — как заряд батарейки: никогда не садились до нуля! И если вдруг захочется включить режим энергосбережения, делай это только после того, как добьешься всего, о чем мечтаешь!
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Пусть трудовая книжка пополняется новыми крутыми достижениями, как твои любимые коллекции стикеров! И пусть при этом у тебя всегда остается время на отдых, веселье и самые запоминающиеся моменты с друзьями, чтобы жизнь была яркой и многогранной!
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Пусть все твои мечты сбываются так же быстро, как ты отключаешь будильник по утрам! А если вдруг что-то пойдет не так, то не переживай — жизнь всегда дает второй шанс, как мама дает возможность собраться через пять минут после крика: «Ты опять опоздаешь!».
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Желаю тебе пройти по жизни так же весело и стремительно, как ты несешься на перемене за булочкой в столовую! Пусть все препятствия будут такими же мелкими, как забытые тетради, а успехи — огромными, как желание закончить учебу и стать свободным человеком! Пусть каждый твой шаг будет вписан в историю как самая крутая глава в учебнике жизни, и даже если где-то забудешь домашку, всегда находи творческое решение!
Смешные пожелания удачи студентам в стихах
Учащимся иногда нужно немного юмора, чтобы разрядить обстановку перед важными экзаменами. Смешные пожелания в стихах помогут снять стресс и настроиться на победу. Ниже для вас забавные рифмы, которые поднимут настроение и подарят улыбку.
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Пусть знания твои не подведут,
Пусть ответы сами на ум придут
И пусть преподаватель в шоке
От того, как ты все знаешь в каждом блоке!
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На экзамен ты иди, как в кино,
С головой ясной, с хорошим настроем легко,
Пусть учитель тебе подыграет,
На «автомат» тебя отправляет!
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Не бойся ты экзаменов
И не дрожи в тиши,
Ответы точно вспомнишь ты,
Скорей только пиши!
Учитель пусть не хмурится,
А улыбнется вдруг,
Когда в ответ ты скажешь им:
«Сейчас все объясню!».
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Пусть шпаргалки все сгорят,
Их ты даже не доставай.
Лучше ты на ум надейся,
Он поможет, так и знай!
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Перед экзаменом не робей
И с улыбкой вперед иди.
Пусть удача будет с тобой,
Не теряй ее по пути!
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Желаю тебе на сессии
Ни пуха ни пера
И чтобы все экзамены
Прошли без стресса и труда!
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Пусть сессия сдается
И все легко пройдет!
Пусть память не подводит,
Удача пусть ведет!
Желаю вам, студенты,
Чтоб сессии предметы
Сдавались без заминки,
Как в сказке — без запинки!
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Пусть сессия будет легка,
В зачетке все будет отлично,
Пусть сдашь ты все без напряга
И получишь стипендию приличную!
***
Научные дебри ты смело пройди,
Экзамен сдавай с огоньком!
Пусть в каждой задачке откроется путь
И ответ придет к тебе светлым лучом!
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Пусть удача не забудет твой билет,
А в ответах будет много знакомых тем.
Чтоб с улыбкой шел ты на зачет
Как на праздник, словно в Новый год!
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Желаю на экзамене победу одержать,
Не бойся трудностей, смелей решай!
Пусть знания твои блестят, как свет в ночи,
И пусть в зачетке будет больше «пять», чем «три»!
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Пусть удача не устанет
На экзамене шагать,
Пусть с ответами в кармане
К вам приходит все на «пять»!
Знания в рюкзак сложите,
Смело двигайтесь вперед,
Каждый предмет вы победите,
И успех вас не подведет!
Короткие слова поддержки ученикам в прозе
Впереди экзамены, и в такой момент важно поддержать учеников простыми и теплыми словами. Короткие фразы в прозе помогут внушить уверенность, развеять сомнения и подарить веру в собственные силы. Здесь вы найдете слова поддержки, которые подойдут для любого ученика и поднимут настроение перед важным испытанием.
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Дорогие выпускники! Не бойтесь экзаменов, верьте в себя, и успех обязательно придет. Вперед, к новым победам!
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Ребята, вы справитесь! Ваши знания и упорство обязательно принесут плоды. Удачи вам и легких билетов!
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Дорогие ученики, впереди важный этап. Помните: вы сильные и умные, и у вас все получится!
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Выпускники, будьте уверены в себе! Экзамены — это лишь шаг к вашим мечтам. Пусть удача будет с вами!
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Дорогие ребята, каждый из вас — уникален и талантлив. Пусть экзамены станут вашей первой большой победой!
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Любимые наши выпускники, верьте в свои силы и знания! Вы достойны самого лучшего, и мы уверены, что вы справитесь!
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Ребята, пусть волнение отступит, а уверенность в себе станет вашим лучшим другом на экзаменах. Удачи вам!
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Дорогие ученики, пусть каждый экзамен пройдет легко, а каждый ответ будет уверенным. Вперед, к новым достижениям!
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Выпускники, помните: нет ничего невозможного! Вы упорно трудились, и теперь пора показать свои знания. Успехов!
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Ребята, впереди вас ждет важное испытание. Но помните: вы способны на многое, и экзамены — это лишь начало. Вперед, к победам!
Редактор: Ольга Савинцева