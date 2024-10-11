Пожелания перед экзаменом: слова поддержки выпускникам

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Желаю тебе пройти по жизни так же весело и стремительно, как ты несешься на перемене за булочкой в столовую! Пусть все препятствия будут такими же мелкими, как забытые тетради, а успехи — огромными, как желание закончить учебу и стать свободным человеком! Пусть каждый твой шаг будет вписан в историю как самая крутая глава в учебнике жизни, и даже если где-то забудешь домашку, всегда находи творческое решение!