Пожары ради флирта, разбогатевший школьник, 92-летний жених: герои недели

Любители романтики
Дважды подожгла лес, чтобы пофлиртовать
Несколько человек отличились благодаря своей любви к романтике. Например, 44-летняя жительница Греции устроила два лесных пожара ради того, чтобы пококетничать с мужчинами в форме. Она посчитала, что пожарные явно приедут на место ЧП, и она познакомится с ними. Огонь смогли быстро потушить. Ее вычислили. Любительница мужчин в форме получила штраф, а еще ее ждет тюрьма.
Впервые женился в 92 года
Другому герою недели исполнилось 92 года. Николай Хоренович из Ростова-на-Дону впервые решил связать себя узами брака. Его женой стала 55-летняя Ольга Васильевна. Оказалось, что таким необычным способом пожилой мужчина решил отпраздновать свой день рождения.
Тайно названивал своей жене
Житель Японии удивил всех своим способом выразить любовь к своей жене. Он названивал ей несколько недель ежедневно и молчал в трубку. О том, что это звонит муж, женщина сначала не знала — романтик скрыл своей номер. Иногда он звонил по 100 раз в день. Женщина решила, что за ней кто-то следит, и обратилась в полицию. Вскоре она поняла, что неизвестный звонивший — ее муж. Полиция это подтвердила и арестовала его. Мужчина не стал отпираться и заявил, что хотел так проявить свое внимание.
Трудяги
Хотели проучить, а он разбогател
Кому-то отличиться помогла любовь к работе. Так, одним из героев недели стал 17-летний школьник из Китая. Он плохо учился, и мама отправила его поработать, чтобы проучить. Он начал продавать закуски в ларьке. Женщина хотела преподать ему урок, показав, как живут те, кто не старался в школе. Предполагалось, что после этого он начнет лучше учиться. Однако все закончилось неожиданно. Начав с энтузиазмом работать, парень за 10 дней он заработал 10 тысяч юаней (примерно 128 тысяч рублей) и в итоге решил, что учеба ему не нужна. Юноша отчислился. Мама поначалу пыталась его отговорить, но в итоге поддержала.
Набрала 20 килограммов из-за работы
24-летняя китаянка по имени Оуян Вэньцзин набрала 20 килограммов за год. Так на нее повлиял стресс на работе. Она много работала сверхурочно, у нее был ненормированный график. Девушка не успевала готовить и часто ела продукты из доставки. Все это и привело к набору веса. Конечно, это сложно назвать геройством, но все же девушка совершила полезный для себя поступок — она уволилась и начала правильно питаться. Вес в итоге начал уходить, а ее самочувствие улучшилось.
Любитель птиц
Напоследок расскажем о жителе Гонконга, который проявил доброту к уличным птицам. Он покормил голубей поплатился за это — мужчину оштрафовали на пять тысяч местных долларов (примерно 58 тысяч рублей). Дело в том, что ранее в Гонконге ввели запрет на кормление уличных голубей. Местные власти заявили, что это вынужденная мера, которая должна помешать пернатым активно размножаться.