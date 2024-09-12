Пожары ради флирта, разбогатевший школьник, 92-летний жених: герои недели

Житель Японии удивил всех своим способом выразить любовь к своей жене. Он названивал ей несколько недель ежедневно и молчал в трубку. О том, что это звонит муж, женщина сначала не знала — романтик скрыл своей номер. Иногда он звонил по 100 раз в день. Женщина решила, что за ней кто-то следит, и обратилась в полицию. Вскоре она поняла, что неизвестный звонивший — ее муж. Полиция это подтвердила и арестовала его. Мужчина не стал отпираться и заявил, что хотел так проявить свое внимание.