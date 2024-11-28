Пожарные в Англии спасли кошку, застрявшую в трубе вниз головой

Для освобождения кота использовали лестницы и специальные инструменты, чтобы осторожно вырезать часть трубы, не причинив кошке вреда. Чтобы её успокоить и облегчить стресс ветеринары применили кислородную терапию и седативные препараты. Как позднее спасатели поделились на странице в соцсети, это был самый безопасный способ.