Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные спасли собаку из 15-метровой шахты в Калифорнии

В штате есть более 2 тысяч заброшенных шахт, и животные проваливаются туда регулярно.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Вызов в пожарную службу поступил в 3:40 утра. Как оказалось, в округе Эль-Дорадо, в 100 километрах к востоку от Сакраменто, в заброшенную шахту провалился пес. Владельцы животного попросили пожарных его вытащить.

Историей спасения пса пожарная часть Гарден Вэлли поделилась в своем аккаунте в Сети. Сотрудник части Тревор Виллингэм спустился вниз на тросе и, с помощью коллег, поднялся вместе с собакой. В ходе операции по спасению никто не пострадал. По словам Тревора, пес активно сотрудничал со спасателями.

Он — хороший мальчик.

Тревор Виллингэм
пожарный

Животное, на взгляд пожарных, не пострадало. Тем не менее, его отвезли в ветеринарную клинику, чтобы проверить более пристально. Как именно пес упал в шахту, неизвестно, но сейчас он вернулся к хозяевам.

Как объясняет The Guardian, поделившаяся историей спасения, это не первый случай падения собаки в шахту. Такое же происшествие было зарегистрировано в мае — тогда пожарные тоже успешно спасли собаку уже через час и 15 минут после обращения.

В округе Эль-Дорадо сейчас насчитывается более 2 тысяч заброшенных шахт, которые представляют угрозу для неосторожных путников и животных.

Ранее рассказывали, что в Новой Зеландии спасли 30 дельфинов, выбросившихся на берег.