Пожарные спасли собаку из 15-метровой шахты в Калифорнии

Вызов в пожарную службу поступил в 3:40 утра. Как оказалось, в округе Эль-Дорадо, в 100 километрах к востоку от Сакраменто, в заброшенную шахту провалился пес. Владельцы животного попросили пожарных его вытащить.
Историей спасения пса пожарная часть Гарден Вэлли поделилась в своем аккаунте в Сети. Сотрудник части Тревор Виллингэм спустился вниз на тросе и, с помощью коллег, поднялся вместе с собакой. В ходе операции по спасению никто не пострадал. По словам Тревора, пес активно сотрудничал со спасателями.
Он — хороший мальчик.
Животное, на взгляд пожарных, не пострадало. Тем не менее, его отвезли в ветеринарную клинику, чтобы проверить более пристально. Как именно пес упал в шахту, неизвестно, но сейчас он вернулся к хозяевам.
Как объясняет The Guardian, поделившаяся историей спасения, это не первый случай падения собаки в шахту. Такое же происшествие было зарегистрировано в мае — тогда пожарные тоже успешно спасли собаку уже через час и 15 минут после обращения.
В округе Эль-Дорадо сейчас насчитывается более 2 тысяч заброшенных шахт, которые представляют угрозу для неосторожных путников и животных.
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