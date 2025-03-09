Пожар, забвение, болезнь. 5 красавиц-актрис СССР, которые погибли молодыми

Путь к славе зачастую тернист, а избежать всего практически невозможно. В истории советского кинематографа были актрисы, которые ещё не сыграли своей главной роли — они только шли к успеху, набирали фильмографии и популярность. Но судьбе было угодно распорядиться так, что их путь был прерван — по разным, чаще трагическим обстоятельствам.
Инна Бурдученко, 1939−1960
Она поступила в театральный институт в Киеве только с третьей попытки, но уже её первая роль — в драме 1959 года «Иванна» — показывала большой потенциал этой актрисы. К тому же картина прозвучала на всесоюзном кинофестивале, так что следующий шаг был определен — Бурдученко пригласили в драму о шахтерах «Так никто не любил». Фатальными стали съемки сцены со спасением знамени из горящего дома — по настоянию режиссера было сделано несколько дублей без должной подготовки, здание сильно прогорело, и во время последней попытки актриса оказалась заблокирована внутри. Её сумели вытащить из огня, но она получила обширные ожоги всего тела. Лечение результатов не дало — Бурдученко скончалась через две недели, в августе 1960-го, в киевской больнице. Режиссера за халатность приговорили к тюремному сроку; фильм всё же доделали и выпустили в 1963-м, но он стал лишь данью памяти погибшей актрисе.
Изольда Извицкая, 1932−1971
Эта актриса также подавала большие надежды, а её первая большая работа — роль в драме Григория Чухрая «Сорок первый» — вывела её на международный уровень. Картина получила приз Каннского фестиваля, портреты Извицкой печатали в иностранной прессе… Но её путь к славе прервался по очень прозаической причине. Ещё во ВГИКе она вышла замуж за своего коллегу Эдуарда Бредуна, у которого никаких ярких ролей в карьере так и не случилось. Бредун начал злоупотреблять алкоголем, вслед за ним потянулась и супруга… Они прожили вместе до 1971 года — потом последовал фактический развод, Извицкая осталась одна. Обстоятельства её смерти так и остались невыясненными, а её тело было найдено лишь спустя десять дней стараниями знакомых. Актрисе было 38 лет.
Микаэла Дроздовская, 1937−1978
Звездой эта актриса не была, но снималась с 18 лет и за двадцать лет сыграла более тридцати ролей, наиболее известные из которых были в фильмах «За витриной универмага» (1955) и «Добровольцы» (1958). Впрочем, Дроздовская, кажется, не слишком стремилась к славе, её устраивала и такая тихая карьера, работа в театре-студии киноактера и семья — муж-врач и две дочери. В 1978-м она приехала во Владикавказ на съемки фильма «Пишите письма» — и погибла в пожаре в гостинице; причиной посчитали неправильную эксплуатацию обогревателя. Фильм всё же вышел, но через три года после смерти актрисы.
Надежда Смирнова, 1961−1995
Её отчимом был режиссер Владимир Довгань, так что в кино Смирнова снималась с детства — первая роль у неё была в 12 лет, а в 16 лет она сыграла и главную героиню в музыкальном фильме «Сказка как сказка». Она окончила ВГИК, снималась и дальше — в картинах «Дачная поездка сержанта Цыбули», «Джек Восьмёркин — “американец”», «Досье человека в “Мерседесе”», «Круг обречённых». Умерла одна в 32 года — то ли от онкологии, то ли от перитонита, который развился после неудачной операции.
Ирина Метлицкая, 1961−1997
Ещё в школе Метлицкая сыграла одну из ролей в фильме «Расписание на послезавтра» и загорелась мечтой об актерской профессии. Окончила Щукинское училище, несколько лет проработала в «Современнике», затем — в театре Романа Виктюка. Много снималась в кино, особенно в конце80-х и начале 90-х — «Куколка», «Палач», «Катька и Шиз», «Макаров». Скончалась от острой лейкемии на 36-м году жизни.