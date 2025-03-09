Пожар, забвение, болезнь. 5 красавиц-актрис СССР, которые погибли молодыми

Она поступила в театральный институт в Киеве только с третьей попытки, но уже её первая роль — в драме 1959 года «Иванна» — показывала большой потенциал этой актрисы. К тому же картина прозвучала на всесоюзном кинофестивале, так что следующий шаг был определен — Бурдученко пригласили в драму о шахтерах «Так никто не любил». Фатальными стали съемки сцены со спасением знамени из горящего дома — по настоянию режиссера было сделано несколько дублей без должной подготовки, здание сильно прогорело, и во время последней попытки актриса оказалась заблокирована внутри. Её сумели вытащить из огня, но она получила обширные ожоги всего тела. Лечение результатов не дало — Бурдученко скончалась через две недели, в августе 1960-го, в киевской больнице. Режиссера за халатность приговорили к тюремному сроку; фильм всё же доделали и выпустили в 1963-м, но он стал лишь данью памяти погибшей актрисе.