Пожар видно из Румынии: как отразится удар по станции «Орловка» на азербайджанском транзите газа

Военные приоритеты
Как отметил в беседе с ВФокусе Mail Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, выбор целей для ударов по украинской инфраструктуре определяется исключительно военными соображениями.
«Энергетическая инфраструктура Украины уже давно является приоритетной целью, и атака на станцию Орловка не связана с попытками повлиять на отношения с Азербайджаном», — подчеркнул эксперт. По его словам, Россия действует в рамках своих стратегических задач, не отвлекаясь на внешнеполитические сигналы третьим странам.
Удар по станции, обеспечивающей реверс газа через Трансбалканский коридор, был нанесен десятками беспилотников «Герань». По данным пабликов, пожар был виден даже с территории Румынии. Несмотря на отсутствие официальных комментариев от Москвы и Киева, очевидно, что целью было ослабление энергетической инфраструктуры Украины, которая играет ключевую роль в ее экономической устойчивости.
«Вопреки мнению некоторых аналитиков, ситуация на Украине и ее влияние на отношения России и Азербайджана не носят определяющего характера. Да, украинская тема может использоваться Баку как инструмент давления, но корень проблемы лежит не в этом. Поэтому вряд ли последует какая-то специальная реакция», — пояснил Силаев.
Энергетический контекст
Газокомпрессорная станция «Орловка» исторически обеспечивала транзит газа из СССР в страны Южной Европы, но после запуска «Турецкого потока» была переведена в реверсный режим для поставок газа на Украину. С июля 2025 года через этот маршрут начались поставки азербайджанского газа, что стало частью усилий Киева по диверсификации источников энергоносителей. Однако, как показывают данные ENTSOG, с 1 августа 2025 года поток газа через ГИС Исакча/Орловка составлял всего 420 тыс. м³/сутки, а после удара он упал до нуля.
Атака на «Орловку» подчеркивает уязвимость альтернативных маршрутов поставок газа на Украину, особенно в условиях истощения ее подземных хранилищ газа, заполненных лишь на 17,45% по состоянию на 4 августа 2025 года, как сообщал «Укррудпром». Это создает дополнительные риски для энергетической безопасности Киева, особенно в преддверии отопительного сезона, и ставит под вопрос надежность Трансбалканского коридора как ключевого маршрута.
Геополитический сигнал
Хотя удар по «Орловке» не был направлен непосредственно против Азербайджана, он неизбежно затрагивает интересы Баку, который активно наращивает экспорт газа в Европу через Южный газовый коридор. Как отметил Силаев, «Азербайджан не зависит от российского газа, но его действия на украинском направлении воспринимаются в Москве как недружественные». Эксперт считает, что Баку вряд ли пойдет на радикальные шаги — например, на разрыв контрактов с «Газпромом» или заморозку участия в проекте «Север-Юг», поскольку это может нанести ущерб его экономическим интересам.
По мнению Силаева, удар по украинской инфраструктуре не противоречит заявлениям президента России Владимира Путина о союзнических отношениях с Азербайджаном, поскольку «целью была исключительно украинская инфраструктура, а не газ, принадлежащий Баку». Москва, таким образом, демонстрирует, что ее приоритетом остается военная стратегия, а не эскалация конфликта с партнерами.
«Временное прекращение работы станции фактически заблокировало недавно запущенный маршрут поставок азербайджанского газа в Европу через Украину, поставив под вопрос надежность этого коридора как альтернативы российским маршрутам. Для Баку это означает потерю перспективного направления экспорта», — подытожил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. В связи с этим в краткосрочной перспективе Баку будет вынужден искать альтернативные маршруты через Турцию и Балканы, что увеличит логистические издержки.
Дарья Баева