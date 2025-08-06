Пожар видно из Румынии: как отразится удар по станции «Орловка» на азербайджанском транзите газа

Хотя удар по «Орловке» не был направлен непосредственно против Азербайджана, он неизбежно затрагивает интересы Баку, который активно наращивает экспорт газа в Европу через Южный газовый коридор. Как отметил Силаев, «Азербайджан не зависит от российского газа, но его действия на украинском направлении воспринимаются в Москве как недружественные». Эксперт считает, что Баку вряд ли пойдет на радикальные шаги — например, на разрыв контрактов с «Газпромом» или заморозку участия в проекте «Север-Юг», поскольку это может нанести ущерб его экономическим интересам.