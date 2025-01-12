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Пожар в США уничтожил особняк из сериала «Наследие» за 125 млн долларов

Дом был выставлен для аренды за 450 тыс. долларов в месяц.

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Самый дорогой дом в престижном районе Пасифик Палисейдс был уничтожен из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Особняк стоил 125 миллионов долларов, пишет издание Daily Mail.

Владельцем дома был 29-летний собственник компании Luminar Technologies Остиу Рассел. Особняк был выставлен для аренды за 450 тыс. долларов в месяц.

Дом был продемонстрирован в четвертом сезоне популярного шоу HBO «Наследие» в 2023 году. Он служил резиденцией, занятой вымышленными братьями и сестрами главного героя Роя Кендалла. Рассел приобрел дом в 2021 году за 83 млн долларов.

Ранее сообщалось, что внук Аллы Пугачевой актер и музыкант Никита Пресняков, живущий в Лос-Анджелесе, сообщил, что покидает город из-за пожаров.