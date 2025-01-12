Пожар в США уничтожил особняк из сериала «Наследие» за 125 млн долларов

Дом был продемонстрирован в четвертом сезоне популярного шоу HBO «Наследие» в 2023 году. Он служил резиденцией, занятой вымышленными братьями и сестрами главного героя Роя Кендалла. Рассел приобрел дом в 2021 году за 83 млн долларов.