Пожар в пробке: почему спорткары часто загораются

К особенному классу спортивных автомобилей относятся спорткары. В зависимости от марки, они могут разгоняться до 470 километров в час всего за 16−20 секунд. Однако, несмотря на мощность и красоту, у них есть серьезная проблема — возгорание в пробках. Об этом сообщает онлайн-журнал «Maxim».