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Пожар в пробке: почему спорткары часто загораются

Спорткары — красивые и мощные машины, однако у них есть свои проблемы, которые выражаются во время их стояния в пробках.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

К особенному классу спортивных автомобилей относятся спорткары. В зависимости от марки, они могут разгоняться до 470 километров в час всего за 16−20 секунд. Однако, несмотря на мощность и красоту, у них есть серьезная проблема — возгорание в пробках. Об этом сообщает онлайн-журнал «Maxim».

Одной из основных причин возгорания является перегрев двигателя. Конечно, в авто встроена система охлаждения, однако она работает эффективно во время движения встречных потоков воздуха. Когда авто стоит на месте, их не хватает, поэтому температура мотора начинает расти. Это может привести к нагреву масла и топлива и, как следствию, пожару.

Помимо прочего, у некоторых спорткаров моторный отсек располагается слишком близко к пластиковым деталям и обшивке, что увеличивает риск их плавления.

Более того, некоторые владельцы спорткаров тюнингуют их. Это также приводит к нагреву и выходу из строя двигателя. Неправильная установка или использование некачественных деталей и вовсе могут привести к возгоранию.

Нельзя также недооценивать и безответственных водителей, которые не следят за техническим состоянием своих автомобилей, неправильно переключают передачи и ездят на максимальных оборотах.

Конечно, производители не сидят без дела и стараются исправлять недостатки авто, но невозможно сделать машину, которая подойдет как для спортивного трека, так и для города.

Владельцы спорткаров могут помочь в решении проблемы. Гораздо практичнее использовать такие авто там, где они могут раскрыть свой потенциал — на незагруженных дорогах с ровным асфальтом и спортивных треках.

Ранее аналитики рассказали, что АвтоВАЗ и ГАЗ возобновили производство автомобилей.