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Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы в 2024 году

Небольшие пожелания с Введением во храм Пресвятой Богородицы. Рассказываем, как можно поздравить верующих в стихах и прозе.

Елена Мацко
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

4 декабря — торжественный день для каждого православного. Праздник возвещает о скором Рождестве Спасителя. Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы будут ценны для всех, кто чтит образ Божией Матери. Подготовили пожелания в прозе и стихах для христиан.

Трогательные поздравления своими словами

Праздник Введения во храм Богородицы напоминает каждому о вере в чудо. Добрые пожелания в этот день помогут передать радость торжества.

Источник: Freepik

***

С праздником, дорогие! В этот день матери приведут своих детей к первой исповеди. Для каждого верующего это волнующее событие. Пусть детки радуют нас добротой и искренностью своих сердец! Счастья каждой семье!

***

Вот и снова зима. Праздник Введения напоминает нам о быстротечности жизни и вере в лучшее. Дорогие, поздравляю! Пусть надежда на счастливые перемены греет сердца, здоровье не подводит, а добро не заканчивается.

***

Сегодня светлый и праздничный день! Много веков назад Иоаким и Анна привели свою маленькую дочь Марию в храм. Пусть и мы станем источником веры для своих детей. С праздником, родные! Здоровья и счастья!

***

Дорогие друзья, с праздником! Радостный день сегодня! Снова мы вспоминаем, как трехлетняя Мария вошла в храм. Желаю каждому мира в душе! Пусть Господь хранит ваши сердца от всего суетного.

***

С праздником! Сегодня дома и в храмах звучат молитвы и песнопения в честь Божией Матери, наполняя сердца радостью. Пусть в жизни каждого из вас будет место чудесам и вере в доброту. Счастья и мира!

***

Сегодня праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот день стал символом духовного рождения, так пусть его традиции сохраняются в каждой семье. Поздравляю! Благополучия, милосердия и веры в лучшее желаю вам!

***

С праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Родители Марии показали нам пример мудрости и доверия Господу. Пусть в каждом доме горит огонь любви и верности. Счастья, здоровья и вдохновения!

***

Радостный праздник сегодня! Введение во храм Богородицы напоминает нам о доверии к Господу. Желаю вам провести этот день с правильным настроем. Пусть близкие радуют и поддерживают на жизненном пути.

***

Богородица — наша поддержка во всех семейных делах. Поэтому в день Введения во храм Марии мы с особой заботой обращаем взгляд на наших близких. С праздником! Берегите друг друга! Проявите заботу о бабушках, дедушках и всех, кто хранит традиции.

***

С праздником! Проведем этот день неспешно и торжественно. Пусть Пресвятая Дева хранит вас. Любви и понимания!

Красивые поздравления в стихах

Стихи к празднику создают радостный настрой, помогают передать красоту и смысл торжества. Выбирайте свои.

Источник: Image by Freepik

***

По высоким ступеням во храм.

Поднимается Дева Мария.

Чтобы счастьем наполнился мир,

Чтобы скоро пришло Рождество.

Поздравлю сегодня же вас!

Пусть несчастья и горести сгинут.

Будем жить, уповая на чудо,

Сохраним в сердцах мы добро.

***

Четвертое декабря.

Мы чествуем не зря.

В храм Матерь Божия пришла.

И чудо веры принесла.

Пусть будут радостны всегда.

И взрослые, и дети.

Здоровья, мира и добра.

И счастья всем на свете!

***

В церкви песнопения,

В сердце благодать —.

В храм вошла сегодня.

Пресвятая Мать.

Всем любви и веры,

Добра и процветания.

Пусть детишки радуют,

А семьям — понимания.

***

Иоаким и Анна.

С верой и любовью.

Привели Марию.

В храм, благословясь.

Вверх легко взошла Она,

А мудрец Захария.

К таинствам привел Ее,

Благостно молясь.

Сохранился день тот.

В памяти навеки —.

Сейчас мы отмечаем.

Праздник торжеством.

Пусть хранит вас вера,

Будьте терпеливы!

А любовь и верность.

Всегда приходят в дом.

***

По-детски чистая душа.

В храме появилась,

Чтобы вера в чудеса.

В сердце поселилась.

В день Введения во храм.

Нашей Богородицы.

Пусть желания исполнятся.

У всех, кто Деве молится!

***

Без суеты и спешки.

Мы встретим этот день.

Вошла во храм Мария,

Чтоб стать душою чище.

Здоровья вам и счастья!

Пусть не коснется тень.

Всех тех, кто в мире этом.

Сердцем Бога ищет.

***

Торжество души сегодня отмечает стар и млад —.

Божия Матерь в храм вошла! Повод есть для радости.

Счастья я желаю вам! Пусть каждый день и час.

Рядом будут близкие до глубокой старости.

***

Пусть вера не покинет,

А сердце будет щедрым.

Введение встречаем!

Желаю всем тепла!

Пусть образ Божией Матери.

Всегда вас сохраняет.

От горестей и грусти.

Желаю всем добра!

***

В праздник Введения.

Дарю поздравления.

Всем, кто хранит.

Души чистоту!

Будьте здоровы,

Щедры, милосердны,

Чтобы добра.

Было больше вокруг!

***

Введение сегодня, а значит, быть добру!

Тебе, мой друг, желаю удачи и любви.

Храни на сердце радость и веру в красоту.

И пусть успешны будут все дела твои.

Короткие поздравления в прозе

Эти пожелания можно подарить дорогим людям 4 декабря. Они напомнят близким о смысле праздника и отгонят тоску в этот светлый день.

Источник: Image by Freepik

***

С праздником Введения! Чтобы день прошел гладко, будьте чисты в своих помыслах, избегайте конфликтов и ссор. Желаю сохранять теплоту сердец!

***

Праздник Введения напоминает нам о мудром родительстве и доверии Господу. Пусть ваши детки будут здоровы и телом, и душой. С праздником!

***

Вот и ввели Марию в храм! Это праздник веры в чудо и духовного роста, так будем здоровы, друзья, и радостны. С благодарностью надо встречать новый день, чтобы добро побеждало невзгоды.

***

Первые зимние забавы и гулянья начинаются сегодня. С Введением Богородицы во храм! Но сначала давайте поблагодарим Господа за счастье быть с близкими. Любви, понимания и верности!

***

Перед Введением мы прибираем дома, а чистота души должна быть всегда. Об этом и напоминает нам этот день. С праздником, дорогие! Радуйтесь каждому дню!

***

В этот день мы вспоминаем Иоакима и Анну, родителей Марии. Они показывают нам пример доверия Богу. Не будем забывать о том, что духовную жизнь детей нужно поощрять и показывать пример своими поступками. Здоровья всем!

***

Введение, друзья, настало! С праздником! Это радостный день для всех. Пусть подарит судьба нам легкий жизненный путь.

***

В этот день говорят, что надо жить так, чтобы вся жизнь была как Введение в храм. С праздником! Пусть традиции сохраняются в ваших домах. Любви и понимания!

***

С Введением во храм Пресвятой Богородицы! Украсим дом добрым настроением и молитвами! Желаю, чтобы дети почитали взрослых, а родители показывали пример благочестивости.

***

Сегодня нельзя отказывать в милости тем, кто нуждается в помощи. С Введением в храм Девы Марии, родные! Желаю каждому быть милосердным и щедрым, ценить теплоту сердец и верить в лучшее.