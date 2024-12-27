Поздравления с Новым годом маме: волшебные пожелания для самой родной

Новый год уже совсем рядом, а значит, дорогим сердцу людям нужно подготовить не только подарки, но и пожелания. Самый важный человек в этом списке — мама. Собрали поздравления с Новым годом маме на любой вкус — трогательные, короткие, стихотворные и в прозе. Выбирайте, чем порадуете родного человека в волшебную ночь.