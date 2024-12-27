Поздравления с Новым годом маме: волшебные пожелания для самой родной

Новый год уже совсем рядом, а значит, дорогим сердцу людям нужно подготовить не только подарки, но и пожелания. Самый важный человек в этом списке — мама. Собрали поздравления с Новым годом маме на любой вкус — трогательные, короткие, стихотворные и в прозе. Выбирайте, чем порадуете родного человека в волшебную ночь.
Трогательные поздравления своими словами
Обычно маму легко растрогать, но не бойтесь ее слез, если они от счастья. В этой подборке вы найдете поздравления, которые хороши будут как для личных бесед, так и для застолий.
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Дорогая мама, в этот волшебный Новый год я хочу пожелать тебе, чтобы в каждом дне находилось что-то, что тебя радует. Пусть сбудутся твои мечты, а ощущение чуда не покидает. Ты — моя опора, и я верю, что вместе мы сможем преодолеть любые преграды. С новым счастьем!
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Мамочка, с праздником! Пусть наступающий год принесет тебе столько радости, сколько ты подарила мне и продолжаешь это делать. Не теряй свой внутренний свет и помни, что чудеса случаются, когда мы в них верим.
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Мой самый родной человек, вот и начался новый этап нашей жизни! В этот особенный вечер хочу пожелать тебе веры в чудо и надежды на лучшее. С ними любое загаданное желание сбудется! Пусть в сердце живет только любовь.
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Мамочка, поздравляю с Новым годом! Пусть он станет для тебя временем исполнения желаний и новых свершений. Желаю здоровья и настоящего счастья, согревающего душу. Ты заслуживаешь только самого лучшего!
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Дорогая мама, в этот волшебный праздник я хочу поблагодарить за твою заботу и поддержку всех нас. Пусть каждый день будет для тебя праздником, полным радости и любви. Запасайся счастьем на весь год вперед!
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Любимая мама, за окном снег, внутри теплыми огоньками горит елка, а рядом собралась наша семья. Именно поэтому я так люблю этот праздник. Пусть в новом году каждый день будет наполнен волшебством и чудесами. Я всегда буду рядом!
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С Новым годом! Пусть этот праздник наполнит твою жизнь светом и теплом. Мама, спасибо за все, что делаешь для нас. Давай наполним этот год теплыми семейными встречами! Желаю здоровья и удачи в каждом начинании.
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Дорогая мама, в этот Новый год хочу пожелать тебе счастья, здоровья и веру в чудо. Пусть каждый момент будет волшебным, а жизнь дарит только радость. Я горжусь тем, что ты моя мама. Не забудь загадать желание!
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С новым счастьем! Мама, давай поднимем бокалы за то, чтобы этот год принес множество приятных сюрпризов и забрал все плохое. На прошлый год не серчай — его давай поблагодарим за все хорошее, что было. Помни, что ты заслуживаешь только лучшего!
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Мамуля, с праздником! Пусть этот год будет полон ярких событий, которые со временем превратятся в теплые воспоминания. Будь здорова и не забывай отдыхать. Знай, я тебя поддержу во всех начинаниях!
Красивые поздравления в стихах
Почему бы не удивить маму в праздник и не зачитать ей стихи? Именно для этого мы собрали красивые поздравления, которые наверняка ей понравятся. Также строки можно написать на открытке и вложить в подарок.
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Мамочка, родная, в этот Новый год
Счастье пусть большое к тебе в дом придет!
Пусть мечты сбываются, а душа цветет,
И успех всегда вслед тебе идет!
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Снег кружится нежно, укрывает дом,
Новый год встречаем, песни мы поем.
Мамочка любимая, пусть все будет ярко,
В жизнь твою пусть входит радость без оглядки!
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Пусть звезды на елке сияют для тебя,
А год подарит сказку, в которую верю я.
Ты мой свет, мамуля, в эту ночь зимы
Загадай желание! Исполним его мы!
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Снег кружится, искрится свет,
С Новым годом, мама, тебя шлю привет!
Пусть сбудутся мечты, как в сказке,
Жизнь наполнят цветами, словно раскраски!
***
Снежные узоры на окне рисует зима.
Мама, с Новым годом! Пусть сбудется мечта.
Забудем печали, откроем сердца,
Светлые мгновения запомним навсегда!
***
Время летит, как снежинки в танце,
Мама, с Новым годом! В этом романсе
Желаю жизни красивой без диет,
Чтобы дни были прекрасны, как этот букет!
***
Снежинки танцуют под светом луны,
Мама, с Новым годом! Пусть в жизни не будет вины!
Забудем печали и вот уже встретим весну,
Вместе мы сможем все — поверь мне, я не лгу!
***
Звонкий смех и светлые лица,
Мама, с Новым годом! Пусть чудо случится!
Пусть каждый день будет полон тепла,
Улыбка твоя — главное для меня!
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Мама, с Новым годом, милая моя!
Души твоей тепло зима не остудит.
Собралась сегодня в доме вся семья,
Значит, праздник славный будет!
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Снег ложится на землю тихо,
Деда Мороза заметая следы.
Мама, пусть закружит счастья вихрь,
Не бойся этой высоты!
Короткие поздравления в прозе
Пожелания из этой подборки легко выучить — они коротки, но также чувственны. Порадовать маму в Новый год можно этими небольшими поздравлениями. Главное, чтобы они шли от чистого сердца.
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Пусть этот год будет таким же ярким, как твоя улыбка, а каждый день приносит радость и новые впечатления! Люблю!
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С Новым годом, мама! Желаю, чтобы каждый день был как праздничный торт — сладким и с приятными сюрпризами внутри!
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Мамочка, с наступающим! В детстве ты приносила мне сладкие подарки с работы — это было настоящим праздником. Теперь я вырос и принес подарочек тебе!
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Поздравляю тебя с Новым годом, мамочка! Желаю в нем поменьше хлопот, побольше — заботы о себе и приятных приключений!
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Сегодня был непростой день — уборка, салаты, споры. Мы всегда нервничаем перед чем-то значимым. А теперь, мама, можно смело выдохнуть. С Новым годом! Будь счастлива!
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С новым счастьем тебя! Пусть все твои мечты сбудутся, а жизнь будет такой же яркой и красивой, как новогодние огоньки!
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Мама, моя причина для улыбки — это ты. Надеюсь, это взаимно! Будь здорова и счастлива, с Новым годом!
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Дедушка Мороз уже близко, мама! И в этот раз он спешит к тебе, как к лучшей маме года. Пусть наступающий год принесет тебе столько радости, сколько ты даришь всем нам!
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Мамочка, с Новым годом! Желаю, чтобы твой дом всегда был полон тепла и уюта, а сердце — любви! Ну, а мы, твои дети, будем отвечать за то, чтобы он был полон людьми!
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Поздравляю тебя с Новым годом, мама! Говорят, как встретишь, так и проведешь. В таком случае это должен быть лучший год в нашей жизни, наполненный любовью, вкусной едой и семейным теплом!