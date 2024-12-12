Поздравления с Новым годом дедушке: теплые пожелания самому мудрому человеку

Новый год принято встречать в кругу родных людей, чтобы разделить с ними радость праздника. В этот день мы говорим много теплых слов, согревающие сердце в эту холодную зимнюю ночь. Безусловно, важно не забыть о поздравлении с Новым годом и для любимого дедушки. Но если вдруг в предпраздничной суете вы так и не успели придумать его сами, то добрые слова можно с легкостью найти в нашей подборке.
Трогательные поздравления своими словами
В Новый год важно поздравить с праздником всех родственников и друзей. Не забудьте и про своего дедушку. Добрые слова отразятся теплом в душе и заставят вспомнить все хорошее, что было в уходящем году.
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Дорогой дедушка! В каждый Новый год мы желаем тебе самого крепкого здоровья, радости и уюта. Не будем нарушать эту традицию и пожелаем тебе молодости души и долгих лет жизни!
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Дорогой дедушка! Ты всегда был примером для нашей семьи. Оставайся на плаву много-много лет, чтобы мы с тобой смогли встретить еще не один Новый год!
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Любимый дедушка, в этот волшебный вечер желаю тебе поверить в чудо! Возможно, ты скажешь, что уже слишком стар для этого, а в чудеса верят только дети… Но помнишь, как мы вместе смотрели на ночное небо, чтобы увидеть падающую звезду и загадать желание? А звезды светили и освещали все вокруг. Не позволяй времени затмить этот свет. Пусть этот вечер станет началом новой истории о чудесах, где каждый наполняет мир счастьем.
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Дорогой дедушка, поздравляю тебя с Новым годом! Желаем тебе великолепного здоровья, долгих лет жизни и тепла на душе. Пусть каждый день радует, а если что-то пойдет не так, помни: мы всегда рядом, чтобы помочь и поддержать тебя.
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Я очень рад, что у меня есть такой дедушка. Ведь несмотря на то, что мы не рядом, ты всегда можешь поддержать меня, найти нужные слова. Так пусть же следующий год не принесет тебе огорчений, а здоровье не подведет. Пусть будут только радость и добро, а я обещаю радовать тебя своими успехами! С Новым годом!
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Дорогой дедушка, с праздником! Прошедший год был наполнен трудностями, но новый пусть принесет только хорошее. Пусть сбудутся все твои заветные мечты, а дни будут полны тепла и света. Спасибо за то, что ты есть в нашей жизни!
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Дорогой дедушка! Давай вместе выглянем в окно и увидим прекрасный вечер — посмотри, как танцуют, словно в волшебном хороводе, снежинки, а ели блестят словно звезды. Это же чудесный Новый год! И пусть, как этот вечер, следующий год будет наполнен надеждами. Ставь цель и иди к ней, а я буду рядом.
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Любимый наш дедушка, с Новым годом! Пусть он принесет тебе здоровья крепкого, как дуб, удачи и везения, любви и безграничного счастья! Помни: мы любим тебя и хотим, чтобы ты наслаждался жизнью!
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Дорогой дедушка, в эту волшебную ночь позволь выразить слова признательности за то, что ты каждый день даришь нам свою любовь и поддержку! Пусть в новом году сбудутся все твои мечты!
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Дорогой дедушка! Мы все тебя очень любим! Ведь для нас ты — настоящий Дед Мороз. Только ты не просто даришь подарки, а делаешь нас лучше своими мудрыми советами, своим присутствием в нашей жизни. Оставайся всегда таким же проницательным и счастливым! С Новым годом!
Красивые поздравления в стихах
Поздравления для дедушки — это настоящий мостик, который соединяет поколения и создает атмосферу любви. А сказать теплые слова можно и в стихах.
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С Новым годом мы дедулю.
Поздравляем все сейчас,
Потому что его любим.
Дедушка, ты просто класс!
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В Новый год спешим поздравить.
Дедушку любимого.
Как такого не ценить?
Самого счастливого!
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С Новым годом дедушку мы дружно поздравляем,
Счастья и здоровья от всей души желаем!
Пусть тебе всегда везет всем ветрам назло,
Ты не представляешь, деда, как нам с тобою повезло!
***
Новогодние подарки принесли мы для дедули,
И это не какие-то модные пилюли!
Мы подарим тебе, деда, много-много смеха,
А еще мешочек счастья и успеха!
***
Любимому дедушке желаем в Новый год,
Чтоб желания исполнялись, а не наоборот!
Чтобы жизнь полнилась яркими мгновениями,
А здоровье позволяло с нами есть варенье!
***
Пожелаем дедушке в этот новый год.
Много светлых дней без грусти и невзгод!
Чтоб здоровье дедушки было, как скала,
Чтобы все печали метель с собой взяла!
***
С тобой встречаем Новый год,
Наш дедушка родной!
Живи ты долго без хлопот.
И помни — мы всегда с тобой!
***
Оставим в прошлом все обиды и ни о чем не будем сожалеть,
Ведь очень нужно нам сегодня поздравить дедушку успеть!
И мы желаем тебе счастья, любимый наш, родной,
Здоровья, бодрости, успехов! Ты — наш дедуля дорогой!
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Принимай, дедуля, от нас привет большой!
Поздравления с Новым годом несем мы всей семьей.
И счастье, здоровье, и внуков громкий смех,
Пусть в этом году тебе во всем сопутствует успех!
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Новый год приходит к нам молодой,
А дедуля у нас уже с бородой!
Я тебе пожелаю с сестрой.
Пенсии самой большой!
Короткие поздравления в прозе
Такие пожелания с Новым годом можно написать дедушке на открытке и вложить в подарок или отправить сообщением. Даже короткая фраза с теплыми пожеланиями, произнесенная от души, запомнится ему надолго.
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С Новым годом, наш дорогой дедушка! Пусть он будет лучше, чем прошлый, а все твои мечты сбудутся!
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Дорогой дедушка, пришло время прощаться с прошлым. С Новым годом! Оставайся таким же мудрым, ведь твои советы нам очень нужны!
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Любимый мой дедушка! Поздравляю тебя с Новым годом. Не теряй интерес к жизни — она полна сюрпризов. Пусть здоровье остается тебе верным другом!
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Самому лучшему дедушке желаю в грядущем году большой пенсии и низких цен на наши любимые сладости!
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Дедуля, именно ты научил меня любить этот праздник, показал, в чем его волшебство. В близких людях рядом. С Новым годом! Спасибо, что ты рядом.
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С Новым годом, наш дорогой дедушка! Пусть весь следующий год на каждом углу тебя поджидает удача! Лови ее за хвост!
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Любимый дедушка, вот часы пробили полночь, а значит, только что произошло много чудес. Желаю долгих лет жизни в окружении близких! С новым счастьем!
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С Новым годом, деда! Именно вы с бабушкой — наши хранители Нового года с его чудесами. Поздравляю от всей души и верю, что сегодня волшебство точно заглянет в наш дом!
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Нашего любимого дедушку спешу поздравить с Новым годом! Теплых встреч с друзьями и побольше общения с близкими! А я обещаю заглядывать почаще.
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Дорогой дедушка, знай, что мы тебя любим и в следующем году будем для тебя самой крепкой опорой! С Новым годом!