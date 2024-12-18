Поздравления с Китайским Новым годом — 2025: восточная мудрость в душевных пожеланиях

Традиции встречи Китайского Нового года уходят корнями в глубокую древность. В этот раз праздник приобретает особое значение благодаря покровительству Змеи, символизирующей интуицию и мудрость. Составили для вас подборку лучших поздравлений с Китайским Новым годом — 2025 в прозе и стихах.
Трогательные поздравления своими словами
Зеленая Деревянная Змея учит нас быть внимательными к деталям и чутко относиться к чувствам других людей. Ниже вы найдете трогательные поздравления, которые можно сказать своими словами или отправить близким в сообщении.
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Пусть год Змеи принесет в твою жизнь мудрость древних традиций и силу новых возможностей. Желаю найти свой путь к счастью и процветанию!
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В этот волшебный восточный праздник хочу пожелать гармонии души и благополучия в доме. Пусть мудрая Змея оберегает твой путь!
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Пусть каждый день нового года будет наполнен светом удачи и теплом любви близких. Желаю достичь всех намеченных высот!
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В год Зеленой Деревянной Змеи желаю обрести внутреннюю мудрость и силу. Пусть каждое твое решение ведет к успеху и процветанию!
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Пусть этот год станет временем удивительных открытий и счастливых моментов. Желаю тебе здоровья, любви и благополучия!
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В этот особенный год желаю тебе найти свой путь к счастью и никогда не сворачивать с него. Пусть мудрость Змеи поможет в достижении целей!
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В этот волшебный праздник желаю обрести гармонию с собой и миром. Пусть каждый день приносит радость!
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Пусть новый год по восточному календарю принесет в твою жизнь радость, удачу и процветание. Будь счастлив каждый день!
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Желаю, чтобы год Змеи стал для тебя временем исполнения желаний и реализации самых смелых планов!
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Пусть мудрость Деревянной Змеи поможет тебе преодолеть все препятствия и достичь новых высот в жизни!
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Пусть год Змеи подарит силы для новых свершений и мудрость для принятия важных решений!
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Друзья, с Китайским Новым годом! Желаю, чтобы он стал для вас временем счастливых перемен и удивительных открытий!
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Пусть восточная мудрость поможет тебе найти свой путь к успеху и процветанию в новом году! Слушай свое сердце — оно подскажет.
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В год Зеленой Змеи желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и материального благополучия! Будь бережен не только к себе, но и к миру, который тебя окружает.
Красивые поздравления в стихах
Рифмованные поздравления создадут особое настроение и надолго останутся в памяти ваших близких. В этих стихах переплетаются восточная мудрость и современные пожелания, создавая неповторимую атмосферу праздника.
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Год Змеи стучится в двери,
В чудеса давайте верить!
Пусть удача в дом войдет,
Счастье пусть не подведет!
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Мудрой Змейки год настал,
Новый путь нам указал.
Пусть подарит процветание,
И исполнит все желания!
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В восточный праздник этот
Пусть счастье льется светом,
А мудрая Зеленая Змея
Наполнит жизнь частичками добра!
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Зеленой Змейки мудрый взгляд
Пусть охраняет всех подряд,
Несет достаток в каждый дом,
Встречайте гостью с пирогом!
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Китайский Новый год встречаем,
Змею радушно привечаем,
Пусть принесет она успех,
Любовь и радость для нас всех!
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В год Змеи желаю счастья,
Пусть уйдут навек ненастья,
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет!
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Мудрая Змея приходит,
Счастье за собой приводит.
Пусть подарит вам она
Море света и добра!
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Пусть в восточный Новый год
Чудо в дом к вам попадет,
Принесет любовь и счастье,
Отведет беду, ненастье!
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Год Змеи встречаем дружно,
Загадаем все, что нужно.
Пусть все будут добротой щедры,
С легкостью исполнятся мечты!
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В год Змеи я пожелаю
Море счастья и добра!
Пусть мечты осуществляет
Каждый день она! Ура!
Прикольные поздравления в прозе
Веселые поздравления с годом Змеи создадут непринужденную атмосферу и подарят улыбки вашим близким. В этих шутливых пожеланиях сочетаются юмор и добрые слова, которые сделают праздник еще более запоминающимся.
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В год Змеи желаю тебе быть таким же гибким в решении проблем, как сама виновница торжества! И помни: не все то золото, что блестит, но пусть блестящего в твоей жизни будет побольше!
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Пусть в этом году тебя жалят только пчелы успеха и кусают только комары удачи! С годом мудрой, но доброй Змеи!
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Желаю в год Змеи научиться мудро выползать из любых ситуаций и ловко заползать в новые возможности! Будь успешным и счастливым!
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Пусть год Змеи принесет столько денег, что даже самый большой питон позавидует толщине твоего кошелька!
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Желаю, чтобы в новом году твоя жизнь была такой же насыщенной, как селедка под шубой, такой же легкой, как оливье без майонеза, и такой же яркой, как новогодняя елка!
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Пусть в этом году денег будет столько, что даже налоговая устанет их считать! А счастья — чтобы даже завистники улыбались!
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Желаю тебе в новом году быть востребованным, как доставка еды в пятницу вечером, и таким же довольным, как кот после валерьянки!
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Пусть в этом году удача бегает за тобой как собачка, деньги липнут как магнит, а счастье накрывает как цунами!
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Желаю, чтобы новый год был похож на американские горки: захватывающим, но безопасным, с кучей сюрпризов, но все они — приятные!
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Пусть этот год будет настолько крутым, что даже соседи перестанут делать замечания за громкую музыку, а начнут просить плейлист!
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Желаю, чтобы в новом году твоя жизнь была такой же идеальной, как фотки в соцсетях, только без фильтров!
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Пусть новый год подарит столько энергии, что придется установить солнечные батареи для ее переработки, и столько возможностей, что понадобится личный секретарь для их учета!
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Желаю, чтобы новый год был похож на идеальное селфи — с первого раза и без редактирования! Пусть каждый день будет достоин публикации в твоей ленте жизни!