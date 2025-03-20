Поздравления с Днем вахтовика — 2025: стихи и проза

Ежегодно 27 апреля мы вспоминаем и чествуем тех, кто работает вахтой. И хотя праздник неофициальный, в своих кругах он широко известен. Написали поздравления с Днем вахтовика в стихах и прозе, которые помогут поднять настроение специалистам в 2025 году. Здесь вы найдете трогательные пожелания, забавные и даже официальные — для тех, с кем шутить не позволяет положение.