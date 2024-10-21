Поздравления с Днем тренера в 2024 году: как порадовать гуру спорта

В России 30 октября отмечают День тренера — праздник тех, кто помогает добиться результатов: в спорте, жизни или даже бизнесе. Их поддержка, эмпатия, а порой и пинки способствуют нашему развитию. Сделали для вас подборку поздравлений с Днем тренера, которые помогут отблагодарить их в 2024 году за труд.