Поздравления с Днем святого Валентина — 2025 девушке: лучшие признания в любви

Любимая, с Днем святого Валентина! Я решил, что это отличный день, чтобы напомнить, как тебе со мной повезло. Я не храплю, не женат, восхищаюсь твоим маникюром и мою за собой посуду. Как же ты до сих пор не сделала мне предложение?