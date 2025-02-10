Поздравления с Днем святого Валентина — 2025 девушке: лучшие признания в любви

В России к этому празднику относятся по-разному: кто-то его не признает, другие считают возможностью проявить внимание ко всем, кого ценит. А если у вас есть любимая и романтическое настроение, выбирайте поздравления девушке с Днем святого Валентина. Признаться в теплых чувствах в 2025 году помогут наши пожелания в стихах и прозе.
Короткие поздравления своими словами
Такие пожелания отлично подойдут для валентинки. Они не займут много места, зато согреют девушку своим теплом. А если валентинка к тому же будет сделана вашими руками, можете быть уверены, что растопите сердце дамы.
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С Днем всех влюбленных, моя радость! Ты — свет в моей жизни, и я благодарен за каждую минуту, проведенную с тобой.
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Муза нужна не только поэтам и художникам. И, кажется, я свою нашел. Знай, что моя любовь к тебе крепнет с каждым днем.
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Даже звезды в небе светят ярче, когда ты рядом. Пусть и наш свет никогда не погаснет.
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Ты наполняешь мои дни счастьем и смыслом. Люблю тебя!
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В феврале ты как солнечный летний день: согреваешь мое сердце и наполняешь его светом.
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Ты — моя мечта, которая стала реальностью. С нашим праздником!
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Каждому человеку нужен тот, чье имя заставляет улыбаться. Для меня это ты.
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Ты красивая и нежная, как весенний цветок. Пусть наша любовь цветет всю жизнь!
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С Днем всех влюбленных, дорогая! Я нашел того, с кем хочу пройти свой путь. Это ты.
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Валентинка для самой красивой девушки в мире! Спасибо, что продолжаешь выбирать меня.
Красивые поздравления в стихах
Какая девушка не обрадуется стихам в столь романтичный день? Такие поздравления подойдут как для первого признания в нежных чувствах, так и для той, с кем вы давно вместе.
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Аромат твоих волос
Словно в поле летнем рассвет:
Он такой прохладный, живой,
Как прекрасный цветочный букет.
Я люблю тебя, милая.
Я знаю, не скажешь мне «нет».
Ты как ангел — такая красивая!
Впереди нас ждет много бесед.
***
Половинка к половинке —
Получились мы с тобой.
Сердца связали паутинкой,
Ты покоряешь своей красотой!
***
В День святого Валентина
Сердца бьются в унисон.
В голове моей лишь твое имя,
Жизнь с тобой, как сладкий сон!
***
Пусть счастье будет в каждом миге
Нашей любви и в тишине.
С тобой, любимая, выбрал идти по жизни,
Ты — мой смысл, мой свет в судьбе.
***
В день святого Валентина,
Солнце светит лишь для нас,
Ты — прекрасная Афина,
С тобой не страшен трудный час.
***
С Днем святого Валентина!
Ты — мой свет и радость дня.
Каждый миг с тобой — моя сила,
Что согревает сердце всегда.
***
Дорогая, с 14 февраля!
Когда тебя впервые увидел,
Ушла из-под ног моих земля.
***
Пусть дни наши будут полны тепла,
Будто на улице всегда весна.
Тебя хочу обнять я нежно —
Любовь меж нами неизбежна!
***
Ты улыбнулась — я пропал,
Случилось все так быстротечно.
Сразила меня наповал,
Прими же в ответ цветы ты сердечно.
***
Праздник любви встречаем с тобой,
Мы достойны его, несомненно.
Стану я твоей защитой, спиной,
Обопрись. Служить тебе — ценно.
***
С тобой делю я все мгновения:
Печали все, победы и радости.
Давай в День влюбленных забудем смущение —
Поцелуй же меня, в тебе достаточно храбрости!
Прикольные поздравления в прозе
Считается, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а к сердцу женщины — через слова и юмор. Забавные поздравления с Днем всех влюбленных согреют вашу девушку в холодный февральский день.
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Милая, с Днем всех влюбленных! Ты — как Wi-Fi: я чувствую твою любовь даже на расстоянии! Пусть наше соединение не теряется, а сигнал всегда будет высоким.
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Моя дорогая, с праздником любви и признаний! Ты как хорошее вино — с каждым годом становишься только лучше и дороже! Надеюсь, и я не отстаю!
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Я не умею делать комплименты, но в честь праздника один подготовил. Дорогая, ты — как интернет: без тебя жизнь кажется медленной и скучной.
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С 14 февраля, моя муза! Если бы я был супергероем, то твоя любовь была бы моим оружием для спасения мира. Но пока что я просто твой парень, который спасает тебя от скуки!
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Дорогая, я, кажется, понял, почему ты так любишь шоколад. Вы похожи: иногда ты сладкая, иногда горчишь, но всегда — желанная.
***
Милая, с праздником! Ты знаешь, что у нас с тобой много общего? Например, ты любишь смеяться над моими шутками, а я люблю тебя. А еще мне кажется, что ты готова всю жизнь слушать мои анекдоты. А я готов тебе их всю жизнь рассказывать.
***
Моя дорогая, с Днем всех влюбленных! Ты для меня как зарядное устройство: без тебя я быстро разряжаюсь! Надеюсь, ты всегда будешь рядом для подзарядки!
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Поздравляю тебя, моя ненаглядная! В этот день все влюбленные дарят друг другу валентинки, а я дарю тебе свою любовь и обещание не воровать одеяло по ночам!
***
Любимая, с Днем святого Валентина! Я решил, что это отличный день, чтобы напомнить, как тебе со мной повезло. Я не храплю, не женат, восхищаюсь твоим маникюром и мою за собой посуду. Как же ты до сих пор не сделала мне предложение?
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Я не люблю февраль, но с тобой даже он кажется приятнее. А еще у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться: давай вместе валяться на кровати, смотреть фильмы и гладить котов!