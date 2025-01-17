Поздравления с днем рождения сестре: 30 пожеланий в стихах и прозе

День рождения бывает раз в году — много это или мало? Ответ зависит от количества прожитых лет. Но, независимо от возраста, человек нуждается в свою дату в особенном отношении родных, которое выражается в словах и поступках. Собрали поздравления с днем рождения сестре в разных форматах — прозе и стихах. Выбирайте, как порадовать старшую или младшую сестру в ее личный праздник.
Трогательные поздравления своими словами
Теплые пожелания своими словами сестра оценит в любом возрасте. Порадуйте ее, поздравив так душевно. Главное, чтобы слова шли от чистого сердца.
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Сестра, с днем рождения! Пусть каждый твой день будет как любимый турецкий сериал: полный неожиданных поворотов, захватывающих моментов и, конечно, с хэппи-эндом. И помни, я всегда буду твоей главной фанаткой!
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Поздравляю тебя, сестричка! Пусть здоровье будет крепким, муж надежным, а даже самые тривиальные дни дарят радость. Помни, что даже хороший кофе может горчить, но можно добавить немного шоколада, и все исправится!
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Дорогая, этот день принадлежит тебе — поздравляю! Хочу пожелать, чтобы мечты сбывались так же быстро, как расходятся деньги с банковской карты после зарплаты. Пусть жизнь будет вкусной и полной приятных сюрпризов!
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Моя родная! Я знаю, что быть сестрами сложнее, чем дружить, и это нормально. Но я очень рада, что в этот день родители подарили миру невероятную тебя. Пусть с каждым прожитым годом жизни удача множится, а здоровье крепчает!
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С днем рождения, сестренка! Желаю тебе всегда быть такой же яркой и незабываемой, как твои самые смелые наряды в подростковом возрасте. Пусть каждый новый год жизни приносит тебе много поводов для улыбок, смеха и танцев!
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С твоим днем, сестренка! Не забывай, что наша жизнь — это игра, в которой возможно все. Так почему бы не превратить ее в комедию с хорошим юмором, теплым южным ветром и вином? Пусть все будет, как будет и никак иначе!
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Дорогая сестра! В этот день хочу пожелать, чтобы каждый твой день был полон радости и смеха, а плохие моменты проходили мимо, не успев задеть. Пусть жизнь будет яркой и интересной! Спасибо за счастливое детство.
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Сестра, пусть все складывается как нельзя лучше — сегодня и всегда. С твоим днем, моя дорогая! Помни, я всегда готова тебе помочь, даже если мы будем за тысячи километров друг от друга. А если захочешь с кем-нибудь поссориться среди дня или ночи, в этом тоже помогу! Не зря же мы в этом преуспели, пока жили под одной крышей.
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Моя любимая сестричка, поздравляю тебя с днем рождения! Я всегда верил, что у тебя получится все — нужно только загадать. Желаю тебе крепкого здоровья, надежных друзей и крепких объятий. А с остальным ты справишься и без моих пожеланий!
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С самым прекрасным днем, сестра! Желаю тебе всегда находить радость в мелочах — будь то чашка кофе утром или возможность поспать подольше в выходной. Пусть каждый день дарит тебе что-то особенное! Поздравляю!
Красивые поздравления в стихах
Подарить сестре стихотворение — прекрасная идея. Это красивый и емкий способ сказать ей теплые слова, в которых так нуждаются в день рождения.
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Сегодня праздник у тебя —.
Сестренка, с днем рождения!
Пусть радуга встает после дождя,
А рядом будут верные друзья!
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Ты вновь красива и мила,
Как нежность света на закате дня.
Пусть жизнь дарует вдохновение,
Родная, с днем рождения!
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Сестра, ты наша радость и надежда,
В душе твоей я вижу свет.
Пусть будет жизнь к тебе, хозяйке, нежной,
Пусть множится количество побед!
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Поздравляю, сестра, с днем рождения!
Я желаю тебе крепкой любви,
Которая дарит радость, вдохновение.
Найди ее, смотри — не пропусти!
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Сегодня, в этот день волшебный,
Пусть сбудется заветная мечта!
Ты знай, что рядом я — твой братец верный.
Сестра, ну как же ты сегодня хороша!
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С днем рождения, моя радость!
Торт и свечи — все при мне!
Собери всю свою храбрость.
И желай! Все сбудется, поверь!
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Пусть здоровье тебя не подводит никогда,
А по жизни ведет путеводная звезда.
Что у меня есть ты, я все еще не верю иногда.
Сестра, родная, за тебя!
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Улыбайся как можно чаще —.
Ты еще так молода!
Сестра, ты выглядишь просто блестяще!
С днем рождения, родная моя!
***
Дни сменяются годами,
А мы, как прежде, лета ждем.
На речку, ягоды, тарзанка…
В деревне только тем живем.
Сестра, я помню это время,
Пью за тебя! И с днем рождения!
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Кто первым добежит до калитки?
А кто — доест этот борщ?
Сестра, в твой день рождения.
Победу надо мной ты обретешь!
Короткие поздравления в прозе
Теплые чувства и искренние пожелания можно выразить и коротко. Собрали для вас небольшие поздравления в прозе для сестры в ее день.
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Сестра, пусть каждый новый год жизни приносит столько радости, сколько ты даришь всем вокруг. Все только начинается!
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Сестренка, поздравляю! Ты стала на год мудрее, красивее и лучше. Помни, что ты автор своей жизни. Пиши свою историю с любовью!
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Поздравляю тебя, сестра! Ты похожа на цветущий сад — такая яркая, красивая, свежая и полная жизни. Желаю тебе всегда находить время для себя!
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С днем рождения! Ты — не только чудесная сестра, но и хороший друг. Спасибо за все наши разговоры, игры и даже ссоры. С днем рождения!
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С твоим днем! Пусть счастье всегда будет рядом. Хорошо подумай над своим сегодняшним желанием, ведь оно обязательно сбудется!
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Родная, с праздником! Желаю тебе быть такой же яркой и неповторимой, как звезды августовской ночью. Пусть твоя жизнь будет полна вдохновения и света!
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Желаю тебе заботливых друзей и искренней благодарности за каждый прожитый день. Жизнь — это большое приключение, наслаждайся!
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Дорогая сестра, я так рада, что у меня есть ты! Пусть твои мечты превращаются в цели и приводят к новым возможностям. Люблю!
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С днем рождения, сестричка! Пусть твое сердце всегда будет открыто для любви и дружбы, а жизнь щедро одаривает тебя приятными моментами и светлыми эмоциями.
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Сестренка, в этот особенный день желаю тебе, чтобы каждый новый поворот жизни приводил к удивительным открытиям и новым достижениям. Пусть мечты сбываются легко и радостно!