Поздравления с днем рождения сестре: 30 пожеланий в стихах и прозе

Сестра, пусть все складывается как нельзя лучше — сегодня и всегда. С твоим днем, моя дорогая! Помни, я всегда готова тебе помочь, даже если мы будем за тысячи километров друг от друга. А если захочешь с кем-нибудь поссориться среди дня или ночи, в этом тоже помогу! Не зря же мы в этом преуспели, пока жили под одной крышей.