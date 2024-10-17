Поздравления с днем рождения маме: праздник тех, кто подарил нам жизнь

Обычно дочери и сыновья заранее готовятся к этому празднику. Мамы заслуживают особого внимания. К ее дню выбирают подарки со смыслом, а поздравления с днем рождения для мам пишут на открытках и произносят на семейных торжествах.
Трогательные поздравления своими словами
Радость праздника помогут передать простые искренние пожелания. Мама все поймет и без слов, но ваше теплое внимание точно не будет лишним.
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Мама! Хотя тебе было непросто, ты вырастила нас достойными людьми! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, а удача всегда будет на твоей стороне. Любим тебя! С днем рождения!
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Дорогая мама! Пусть твой дом всегда будет полон радости. Тебе удается сохранить тепло очага даже в трудные времена. С наилучшими пожеланиями в твой особый день.
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Наша мама — удивительный человек и хранительница семейных традиций. С тобой мы уверены в завтрашнем дне. С днем рождения, мамочка! Счастья тебе и любви!
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Все препятствия жизни легко преодолеть с твоей поддержкой, мама. Оставайся молодой в душе и жизнерадостной! Знай, я всегда за тебя.
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Мамуля, ты наш источник покоя! Если утром я получаю твое сообщение, значит, этот день уже хорош. Никогда не унывай! С днем рождения!
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Ты наша волшебница, мама! Рядом с тобой исчезают неприятности, а дом становится самым уютным местом. С днем рождения! Пусть тебе всегда и во всем везет!
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Все букеты мира к твоим ногам сегодня! Ты прекрасна, моя мамочка! Твоя улыбка дороже всех на свете. Будь счастлива! С днем рождения!
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От твоей улыбки всем становится на душе тепло, это дар. Поздравляю с личным праздником и желаю много радости, а я постараюсь тебя не огорчать. С днем рождения, мамуля!
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Береги здоровье и себя для нас! А мы поддержим тебя в трудную минуту, дорогая мама! С днем рождения! Пусть твой личный год принесет много радости!
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Мама, ты наша хранительница очага! С тобой дом становится местом силы и вдохновения, а аромат свежего хлеба или сладкой выпечки его не покидает. Пусть Бог тебя хранит! Здоровья и счастья!
Красивые поздравления в стихах
Пожелания в стихах растрогают любую маму вне зависимости от возраста. Вложите в букет открытку со стихотворением или прочитайте их лично.
***
С днем рождения, мама!
В этот светлый день
Подарю тебе я
Майскую сирень.
Годы пролетают —
Ты всегда красива!
Уж внуки подрастают,
Как ты терпелива!
***
Руки мамы исцеляют,
Стоит коснуться волос,
Я детство свое вспоминаю,
Как весело жил и рос.
И сразу тоска уходит.
Становится жизнь веселей.
Мама, ты самая лучшая!
И нет никого родней.
Будь самой счастливой,
Живи в любви и ласке!
И пусть мечты сбываются
Как в волшебной сказке.
***
Попрошу у Бога
Милости для мамы:
Пусть живет на радость
Каждому из нас.
С днем рождения, мама!
Крепкого здоровья!
Смеха и веселья,
В этот светлый час!
***
Мамочка-мамуля,
Как твои дела?
Я мечтаю об одном,
Чтоб долго ты жила.
Желаю тебе радости,
Чтоб улыбалась ты!
Пусть в день рождения
Исполнятся мечты!
***
Маме в день рождения
Пожелать хочу,
Чтобы неприятности
Были по плечу.
Чтобы было больше
Света и добра!
И подольше, мамочка,
Чтобы ты жила.
***
То нежная, то строгая
Ты с нами рядом, мама.
Свою заботу каждому
Готова подарить.
Тебе приносим радости
И разочарования.
Поддержку твою, мамочка,
Не сможем позабыть.
Ты наше солнце ясное!
Будь нежной, светлой, ласковой.
А мы тебя подарками
Сегодня удивим.
***
Поздравляю с днем рождения,
Мамочка родная!
Будь красивой и здоровой,
Живи, не унывая!
***
Пусть вдали от тебя я сейчас.
Знай, ты в сердце моем навечно.
Я ценю все советы твои
И стараюсь не быть беспечной.
Я себя берегу, чтоб тебя
Ничего не огорчало.
Чтоб сердечко твое для меня
Долго-долго еще стучало!
***
С днем рождения, мама!
Ты дороже всех!
Пусть в делах и дома
Ждет тебя успех.
***
Посидим на дорожку, мама,
Как когда-то много лет назад.
Я тогда был дерзкий и упрямый,
Жить спешил и часто невпопад.
Мама, ты сказала мне, прощаясь:
«Не печалься попусту, сынок,
Жизнь трудна, но все-таки прекрасна.
Будь смелей, все будет хорошо!».
Много лет прошло, я помню, мама,
Каждый наш душевный разговор.
Как смеялись вместе до упада,
Как смотрели на небес простор.
С днем рождения, родная мамуля!
За жизнь тебя благодарю!
Она трудна, но все-таки прекрасна,
Когда тебя я за руку держу.
***
Мама, чаще улыбайся!
В твоих глазах расцветает весна.
За мечты свои сражайся,
А я всегда буду за тебя!
Короткие поздравления в прозе
В мамин день рождения семья часто встречается за праздничным столом. Собрали небольшие пожелания для торжественного случая.
***
Дорогая мама! Я твой сын и горжусь этим! Оставайся молодой духом. Спасибо за любовь и поддержку.
***
Ты наш командир и наше сердце! Улыбайся чаще. С днем рождения, мамочка!
***
В каждом из нас частица твоего сердца! С днем рождения! Пусть тебе всегда будет легко на душе!
***
Пусть новый год жизни принесет тебе мир и счастье. Мама, с днем рождения!
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Материнский подвиг в принятии и заботе. Только мама отдаст последнее ради счастья своих детей. От души поздравляю с твоим днем! Пусть солнце ярко светит для тебя.
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Благодарим тебя, родная! Сейчас мы тоже мамы и понимаем, что твой вклад в наши жизни бесценен. С днем рождения! Гармонии во всем!
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Мама! Ты символ мудрости и щедрости души! Поздравляем с днем рождения! Чудес и приятных сюрпризов! Счастливого праздника!
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Ты — наше вдохновение! С тебя мы берем пример жизни ради людей. Оставайся такой же энергичной и веселой. С днем рождения, мама!
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Мама! Я с теплотой вспоминаю свое детство. Желаю оставаться красивой и счастливой. Мечты обязательно сбудутся. Поздравляю!
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Еще один год прошел. Я рада, что ты есть в моей жизни. Окружим тебя заботой, вниманием и любовью. С днем рождения!
Автор: Елена Мацко