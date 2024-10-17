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Поздравления с днем рождения маме: праздник тех, кто подарил нам жизнь

Сделали подборку поздравлений с днем рождения любимой маме. Пожелания пригодятся, чтобы выразить свои чувства в праздничной и неформальной обстановке.

Дочка поздравляет маму с днем рождения.
Источник: Freepik

Обычно дочери и сыновья заранее готовятся к этому празднику. Мамы заслуживают особого внимания. К ее дню выбирают подарки со смыслом, а поздравления с днем рождения для мам пишут на открытках и произносят на семейных торжествах.

Трогательные поздравления своими словами

Радость праздника помогут передать простые искренние пожелания. Мама все поймет и без слов, но ваше теплое внимание точно не будет лишним.

***

Мама! Хотя тебе было непросто, ты вырастила нас достойными людьми! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, а удача всегда будет на твоей стороне. Любим тебя! С днем рождения!

***

Дорогая мама! Пусть твой дом всегда будет полон радости. Тебе удается сохранить тепло очага даже в трудные времена. С наилучшими пожеланиями в твой особый день.

***

Наша мама — удивительный человек и хранительница семейных традиций. С тобой мы уверены в завтрашнем дне. С днем рождения, мамочка! Счастья тебе и любви!

***

Все препятствия жизни легко преодолеть с твоей поддержкой, мама. Оставайся молодой в душе и жизнерадостной! Знай, я всегда за тебя.

***

Мамуля, ты наш источник покоя! Если утром я получаю твое сообщение, значит, этот день уже хорош. Никогда не унывай! С днем рождения!

***

Ты наша волшебница, мама! Рядом с тобой исчезают неприятности, а дом становится самым уютным местом. С днем рождения! Пусть тебе всегда и во всем везет!

***

Все букеты мира к твоим ногам сегодня! Ты прекрасна, моя мамочка! Твоя улыбка дороже всех на свете. Будь счастлива! С днем рождения!

***

От твоей улыбки всем становится на душе тепло, это дар. Поздравляю с личным праздником и желаю много радости, а я постараюсь тебя не огорчать. С днем рождения, мамуля!

***

Береги здоровье и себя для нас! А мы поддержим тебя в трудную минуту, дорогая мама! С днем рождения! Пусть твой личный год принесет много радости!

***

Мама, ты наша хранительница очага! С тобой дом становится местом силы и вдохновения, а аромат свежего хлеба или сладкой выпечки его не покидает. Пусть Бог тебя хранит! Здоровья и счастья!

Красивые поздравления в стихах

Пожелания в стихах растрогают любую маму вне зависимости от возраста. Вложите в букет открытку со стихотворением или прочитайте их лично.

Дочь дарит подарок маме на день рождения.
Источник: Freepik

***

С днем рождения, мама!
В этот светлый день
Подарю тебе я
Майскую сирень.

Годы пролетают —
Ты всегда красива!
Уж внуки подрастают,
Как ты терпелива!

***

Руки мамы исцеляют,
Стоит коснуться волос,
Я детство свое вспоминаю,
Как весело жил и рос.

И сразу тоска уходит.
Становится жизнь веселей.
Мама, ты самая лучшая!
И нет никого родней.

Будь самой счастливой,
Живи в любви и ласке!
И пусть мечты сбываются
Как в волшебной сказке.

***

Попрошу у Бога
Милости для мамы:
Пусть живет на радость
Каждому из нас.

С днем рождения, мама!
Крепкого здоровья!
Смеха и веселья,
В этот светлый час!

***

Мамочка-мамуля,
Как твои дела?
Я мечтаю об одном,
Чтоб долго ты жила.

Желаю тебе радости,
Чтоб улыбалась ты!
Пусть в день рождения
Исполнятся мечты!

***

Маме в день рождения
Пожелать хочу,
Чтобы неприятности
Были по плечу.

Чтобы было больше
Света и добра!
И подольше, мамочка,
Чтобы ты жила.

***

То нежная, то строгая
Ты с нами рядом, мама.
Свою заботу каждому
Готова подарить.

Тебе приносим радости
И разочарования.
Поддержку твою, мамочка,
Не сможем позабыть.

Ты наше солнце ясное!
Будь нежной, светлой, ласковой.
А мы тебя подарками
Сегодня удивим.

***

Поздравляю с днем рождения,
Мамочка родная!
Будь красивой и здоровой,
Живи, не унывая!

***

Пусть вдали от тебя я сейчас.
Знай, ты в сердце моем навечно.
Я ценю все советы твои
И стараюсь не быть беспечной.

Я себя берегу, чтоб тебя
Ничего не огорчало.
Чтоб сердечко твое для меня
Долго-долго еще стучало!

***

С днем рождения, мама!
Ты дороже всех!
Пусть в делах и дома
Ждет тебя успех.

***

Посидим на дорожку, мама,
Как когда-то много лет назад.
Я тогда был дерзкий и упрямый,
Жить спешил и часто невпопад.

Мама, ты сказала мне, прощаясь:
«Не печалься попусту, сынок,
Жизнь трудна, но все-таки прекрасна.
Будь смелей, все будет хорошо!».

Много лет прошло, я помню, мама,
Каждый наш душевный разговор.
Как смеялись вместе до упада,
Как смотрели на небес простор.

С днем рождения, родная мамуля!
За жизнь тебя благодарю!
Она трудна, но все-таки прекрасна,
Когда тебя я за руку держу.

***

Мама, чаще улыбайся!
В твоих глазах расцветает весна.
За мечты свои сражайся,
А я всегда буду за тебя!

Короткие поздравления в прозе

В мамин день рождения семья часто встречается за праздничным столом. Собрали небольшие пожелания для торжественного случая.

Женщина держит подарок на день рождения.
Источник: Freepik

***

Дорогая мама! Я твой сын и горжусь этим! Оставайся молодой духом. Спасибо за любовь и поддержку.

***

Ты наш командир и наше сердце! Улыбайся чаще. С днем рождения, мамочка!

***

В каждом из нас частица твоего сердца! С днем рождения! Пусть тебе всегда будет легко на душе!

***

Пусть новый год жизни принесет тебе мир и счастье. Мама, с днем рождения!

***

Материнский подвиг в принятии и заботе. Только мама отдаст последнее ради счастья своих детей. От души поздравляю с твоим днем! Пусть солнце ярко светит для тебя.

***

Благодарим тебя, родная! Сейчас мы тоже мамы и понимаем, что твой вклад в наши жизни бесценен. С днем рождения! Гармонии во всем!

***

Мама! Ты символ мудрости и щедрости души! Поздравляем с днем рождения! Чудес и приятных сюрпризов! Счастливого праздника!

***

Ты — наше вдохновение! С тебя мы берем пример жизни ради людей. Оставайся такой же энергичной и веселой. С днем рождения, мама!

***

Мама! Я с теплотой вспоминаю свое детство. Желаю оставаться красивой и счастливой. Мечты обязательно сбудутся. Поздравляю!

***

Еще один год прошел. Я рада, что ты есть в моей жизни. Окружим тебя заботой, вниманием и любовью. С днем рождения!

Автор: Елена Мацко