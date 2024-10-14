Поздравления с Днем отца — праздником тех, кто дает опору и защиту семье

В третье воскресенье октября российским папам дарят внимание и подарки. С 2021 года эта традиция закреплена указом президента (1). Поздравления с Днем отца прозвучат в школах и детских садах, семьи отметят это событие за праздничным столом или на природе. Подготовили для вас подборку теплых и приятных пожеланий для любимого папы.
Короткие поздравления своими словами
Пожелания своими словами помогут передать отношение к отцам и выразить благодарность и признательность за любовь и поддержку. И пусть они коротки, тепла в них немало.
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Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Оставайся таким же уверенным и смелым. Здоровья и счастья!
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С праздником, отец нашего семейства! Быть папой ответственно и почетно. Спасибо за тепло и заботу о нас.
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Пусть папы будут рядом со своими детьми, а те радуют их своими успехами. С праздником!
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Поздравляю, папочка! Спасибо за поддержку и опору! Ты незаменим.
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Счастлив тот отец, ребенок которого хочет быть на него похожим. Желаю этого всем папам! С праздником!
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Отец — это звучит гордо. Папочка — трогательно. Папа — душевно. Ты стал для меня всем. Хорошего здоровья и крепких нервов!
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Уважение всем папам в этот день! Спасибо, что вы есть. Живите долго! С праздником!
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Папа — тот человек, кто крепко держит ребенка, когда ему трудно. Пусть хватает сил у всех отцов вырастить детей настоящими людьми. С праздником!
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Настоящий отец всегда придет на помощь. Ты такой. Я вижу твою силу и мудрость, папа. С праздником!
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Папа, ты — глава нашей семьи, который заботится о том, чтобы мы жили счастливо. Надеюсь, тебе не менее хорошо быть с нами. С твоим днем!
Красивые поздравления в стихах
Стихи помогают передать самые тонкие душевные порывы. Написали поэтичные пожелания, которые вы можете подарить своему отцу.
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Улыбается мой папа,
Самый лучший и родной.
Сегодня мы его поздравим
Всей нашей большой семьей!
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Папа вам — не мама
Говорят вокруг.
Мы об этом знаем,
Он наш лучший друг!
Папа выше неба
Сможет нас подбросить.
Он бывает строгим,
За провинность спросит.
Папа может умным
И веселым быть.
Он всегда подскажет,
Как нам поступить.
С праздником отцов
Мы его поздравим!
Быть для нас примером
Дружно пожелаем.
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Папочка-папуля! С праздником тебя!
Пусть подарков много принесут друзья!
Пусть здоровье будет крепким, как скала,
А дела успешны и радуют тебя!
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Папа, с праздником твоим!
Спасибо за детство и игры!
Будь счастлив! Грустить не дадим.
Пойдем, спою тебе песню.
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Наш лучший папа в мире,
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, силы, радости
Тебе мы пожелаем!
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Рядом с папой нам не страшно,
Он защитник и опора.
Если грустно, то поддержит.
И помирит тех, кто в ссоре.
Поздравляю с Днем отца,
Желаю сил и вдохновения!
Ты лучший папа среди всех,
В этом нет сомнения!
***
В День отца для папы
Сделаю подарок:
Маленький кораблик
Из цветной бумаги.
Посажу в кораблик
Горести, печали
И отправлю плавать
В темные овраги.
Унесет кораблик
Папины слезинки.
Станет он здоровым,
Сильным и красивым!
***
Отдохнет сегодня папа
От работы и забот.
День отца мы отмечаем,
У нас дел невпроворот.
Мама стряпает печенье,
Брат печет блины,
Я бабуле помогаю
Поливать цветы.
Поздравляю тебя, папа!
Ты наш самый дорогой!
Все невзгоды и печали
Пусть обходят стороной!
***
Пап сегодня поздравляю!
Желаю от души
Денег, крепкого здоровья
И доверия семьи!
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С праздником отца сегодня
Сердечно поздравляю!
Достатка и любви в семье
Искренне желаю.
Будем мы примером
Нашим сыновьям,
Сохраним мы верность
Женам и друзьям.
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Я скажу тебе, папуля,
Честно, все, как на духу.
Ты во всем моя опора,
Очень я тебя люблю!
В День отца тебе желаю,
С невзгодами справляться.
Быть всегда здоровым
И чаще улыбаться.
Прикольные поздравления в прозе
Необычные поздравления в День отца поднимут настроение и помогут немного развеселить семью за праздничным столом.
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С папой жизнь полна приключений. Походы на природу, ремонт машины в гараже — этому можно научиться только у него. С праздником, папа! Ты остаешься примером для нас даже во взрослой жизни.
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Растить сыновей нужно так, чтобы они стали хорошими отцами. Тогда семья будет надежным тылом. Твой папа в этом преуспел. С праздником!
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В День отца давайте вспомним наших пап. Они учили нас быть хорошими людьми. Не будем же их подводить. С праздником!
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Говорят, что когда мужчина становится папой сыну, он становится отцом, а когда рождается дочь, он становится папулей. Ты приобрел оба звания. С праздником!
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Прокатиться у отца на плечах — это целое приключение для ребенка. А для папы — повод задуматься о том, как всегда быть сильным и здоровым. С праздником, отцы! Не болейте!
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Отец может научить детей быть ответственными и верными, умными и веселыми. Каждый папа мечтает, чтобы его сын или дочь были хорошими людьми. Для этого отцу самому нужно быть настоящим человеком. В нашей семье преуспели все! С праздником, папа!
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Папы, с праздником! Мы, конечно, не старейшины, но тоже знаем много мудростей. И в наших силах научить детей быть честными и справедливыми. С Днем отца, друзья!
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Чтобы отец был опорой семье, ему нужны стальные нервы и большой кошелек. Особенно если растет дочь. Желаю достатка и уверенности в жизни. С праздником!
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Дорогой папа! Я помню, как ты читал мне в детстве книжку, а я смеялась от души над историей героев. Я знаю, что ты, как и все, можешь ошибаться. Но я люблю и уважаю тебя за то, что ты рядом. С Днем отца!
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Отцом быть трудно, но почетно. Желаю тебе дожить до ста лет и встретить вековой юбилей среди детей, внуков, правнуков и праправнуков. С Днем отца, наш родной!
Список источников
1. Указ Президента Российской Федерации от 04.10.2021 № 573 «О Дне отца».
Автор: Елена Мацко