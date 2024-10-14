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Поздравления с Днем отца — праздником тех, кто дает опору и защиту семье

Короткие и душевные поздравления с Днем отца. Рассказываем, что можно пожелать папе своими словами и в стихах.

Дочка поздравляет папу с Днем отца.
Источник: Freepik

В третье воскресенье октября российским папам дарят внимание и подарки. С 2021 года эта традиция закреплена указом президента (1). Поздравления с Днем отца прозвучат в школах и детских садах, семьи отметят это событие за праздничным столом или на природе. Подготовили для вас подборку теплых и приятных пожеланий для любимого папы.

Короткие поздравления своими словами

Пожелания своими словами помогут передать отношение к отцам и выразить благодарность и признательность за любовь и поддержку. И пусть они коротки, тепла в них немало.

***

Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Оставайся таким же уверенным и смелым. Здоровья и счастья!

***

С праздником, отец нашего семейства! Быть папой ответственно и почетно. Спасибо за тепло и заботу о нас.

***

Пусть папы будут рядом со своими детьми, а те радуют их своими успехами. С праздником!

***

Поздравляю, папочка! Спасибо за поддержку и опору! Ты незаменим.

***

Счастлив тот отец, ребенок которого хочет быть на него похожим. Желаю этого всем папам! С праздником!

***

Отец — это звучит гордо. Папочка — трогательно. Папа — душевно. Ты стал для меня всем. Хорошего здоровья и крепких нервов!

***

Уважение всем папам в этот день! Спасибо, что вы есть. Живите долго! С праздником!

***

Папа — тот человек, кто крепко держит ребенка, когда ему трудно. Пусть хватает сил у всех отцов вырастить детей настоящими людьми. С праздником!

***

Настоящий отец всегда придет на помощь. Ты такой. Я вижу твою силу и мудрость, папа. С праздником!

***

Папа, ты — глава нашей семьи, который заботится о том, чтобы мы жили счастливо. Надеюсь, тебе не менее хорошо быть с нами. С твоим днем!

Красивые поздравления в стихах

Дочка подарила подарок папе.
Источник: Freepik

Стихи помогают передать самые тонкие душевные порывы. Написали поэтичные пожелания, которые вы можете подарить своему отцу.

***

Улыбается мой папа,
Самый лучший и родной.
Сегодня мы его поздравим
Всей нашей большой семьей!

***

Папа вам — не мама
Говорят вокруг.
Мы об этом знаем,
Он наш лучший друг!

Папа выше неба
Сможет нас подбросить.
Он бывает строгим,
За провинность спросит.

Папа может умным
И веселым быть.
Он всегда подскажет,
Как нам поступить.

С праздником отцов
Мы его поздравим!
Быть для нас примером
Дружно пожелаем.

***

Папочка-папуля! С праздником тебя!
Пусть подарков много принесут друзья!
Пусть здоровье будет крепким, как скала,
А дела успешны и радуют тебя!

***

Папа, с праздником твоим!
Спасибо за детство и игры!
Будь счастлив! Грустить не дадим.
Пойдем, спою тебе песню.

***

Наш лучший папа в мире,
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, силы, радости
Тебе мы пожелаем!

***

Рядом с папой нам не страшно,
Он защитник и опора.
Если грустно, то поддержит.
И помирит тех, кто в ссоре.

Поздравляю с Днем отца,
Желаю сил и вдохновения!
Ты лучший папа среди всех,
В этом нет сомнения!

Дочка и отец гуляют в парке в День отца.
Источник: Freepik

***

В День отца для папы
Сделаю подарок:
Маленький кораблик
Из цветной бумаги.

Посажу в кораблик
Горести, печали
И отправлю плавать
В темные овраги.

Унесет кораблик
Папины слезинки.
Станет он здоровым,
Сильным и красивым!

***

Отдохнет сегодня папа
От работы и забот.
День отца мы отмечаем,
У нас дел невпроворот.

Мама стряпает печенье,
Брат печет блины,
Я бабуле помогаю
Поливать цветы.

Поздравляю тебя, папа!
Ты наш самый дорогой!
Все невзгоды и печали
Пусть обходят стороной!

***

Пап сегодня поздравляю!
Желаю от души
Денег, крепкого здоровья
И доверия семьи!

***

С праздником отца сегодня
Сердечно поздравляю!
Достатка и любви в семье
Искренне желаю.

Будем мы примером
Нашим сыновьям,
Сохраним мы верность
Женам и друзьям.

***

Я скажу тебе, папуля,
Честно, все, как на духу.
Ты во всем моя опора,
Очень я тебя люблю!

В День отца тебе желаю,
С невзгодами справляться.
Быть всегда здоровым
И чаще улыбаться.

Прикольные поздравления в прозе

Сыновья поздравляют папу с Днем отца.
Источник: Freepik

Необычные поздравления в День отца поднимут настроение и помогут немного развеселить семью за праздничным столом.

***

С папой жизнь полна приключений. Походы на природу, ремонт машины в гараже — этому можно научиться только у него. С праздником, папа! Ты остаешься примером для нас даже во взрослой жизни.

***

Растить сыновей нужно так, чтобы они стали хорошими отцами. Тогда семья будет надежным тылом. Твой папа в этом преуспел. С праздником!

***

В День отца давайте вспомним наших пап. Они учили нас быть хорошими людьми. Не будем же их подводить. С праздником!

***

Говорят, что когда мужчина становится папой сыну, он становится отцом, а когда рождается дочь, он становится папулей. Ты приобрел оба звания. С праздником!

***

Прокатиться у отца на плечах — это целое приключение для ребенка. А для папы — повод задуматься о том, как всегда быть сильным и здоровым. С праздником, отцы! Не болейте!

***

Отец может научить детей быть ответственными и верными, умными и веселыми. Каждый папа мечтает, чтобы его сын или дочь были хорошими людьми. Для этого отцу самому нужно быть настоящим человеком. В нашей семье преуспели все! С праздником, папа!

***

Папы, с праздником! Мы, конечно, не старейшины, но тоже знаем много мудростей. И в наших силах научить детей быть честными и справедливыми. С Днем отца, друзья!

***

Чтобы отец был опорой семье, ему нужны стальные нервы и большой кошелек. Особенно если растет дочь. Желаю достатка и уверенности в жизни. С праздником!

***

Дорогой папа! Я помню, как ты читал мне в детстве книжку, а я смеялась от души над историей героев. Я знаю, что ты, как и все, можешь ошибаться. Но я люблю и уважаю тебя за то, что ты рядом. С Днем отца!

***

Отцом быть трудно, но почетно. Желаю тебе дожить до ста лет и встретить вековой юбилей среди детей, внуков, правнуков и праправнуков. С Днем отца, наш родной!

Список источников

1. Указ Президента Российской Федерации от 04.10.2021 № 573 «‎‎О Дне отца».

Автор: Елена Мацко