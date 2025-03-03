Поздравления с Днем ГИБДД — 2025: благодарность за безопасность на дорогах

Ежегодно 3 июля в России отмечается День ГИБДД. Это праздник тех, кто охраняет безопасность дорог в условиях все более растущего количества автомобилей. Их служба стала необходимостью и днем, и ночью. Собрали поздравления в стихах и прозе с Днем ГИБДД, которые помогут выразить благодарность отважным специалистам — мужчинам и женщинам — в 2025 году.