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Поздравления с Днем ГИБДД — 2025: благодарность за безопасность на дорогах

Сказать добрые слова в День ГИБДД коллегам и близким, имеющим отношение к безопасности на дорогах, крайне важно. Лучшие поздравления в 2025 году — в нашей подборке.

Елена Ермолина
Автор ВФокусе Mail
Автомобиль сотрудников ГИБДД России
Источник: фото Alex 'Florstein' Fedorov, CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

Ежегодно 3 июля в России отмечается День ГИБДД. Это праздник тех, кто охраняет безопасность дорог в условиях все более растущего количества автомобилей. Их служба стала необходимостью и днем, и ночью. Собрали поздравления в стихах и прозе с Днем ГИБДД, которые помогут выразить благодарность отважным специалистам — мужчинам и женщинам — в 2025 году.

Прикольные поздравления своими словами

Работа в ГИБДД — это ответственная и сложная служба, но в профессиональный праздник можно в поздравление добавить немного юмора и оригинальности.

***

Дорогие сотрудники ГИБДД! Пусть ваши радары всегда ловят только удачу! С праздником!

***

Друг мой, с профессиональным праздником тебя! Пусть день твой будет полон радости, а не протоколов! Спасибо за безопасность на дорогах.

***

С Днем ГИБДД вас, дорогой мой инспектор! Пусть твоя работа будет такой же легкой, как движение по пустой трассе в воскресенье утром. Ясного неба над головой!

***

Пусть каждый водитель уважает правила дорожного движения, а вы наслаждаетесь спокойной работой и заслуженными наградами! С праздником, коллеги!

***

В этот праздник желаю тебе, чтобы каждый день на службе был как гладкая летняя дорога без пробок и аварий! С Днем ГИБДД!

***

Пусть ваше служебное авто всегда будет на ходу, а радиоприемник передает только хорошие новости!

***

Желаю, чтобы несчастные случаи на дорогах исчезли, как снег весной, а на вашем пути встречались только улыбки и благодарности! С праздником, инспектор!

***

Пусть ваш жизненный путь всегда будет ровным, как асфальт после ремонта, а коллеги — такими же надежными, как тормоза на новом автомобиле!

***

Поздравляем с профессиональным праздником! Пусть все водители будут такими же законопослушными, как дедушки на старых «Жигулях».

***

Пусть сегодня все водители вдруг вспомнят ПДД и начнут ездить, как настоящие профи. Желаю вам легкого дежурства и побольше добросовестных водителей на дорогах!

Красивые поздравления в стихах

Поздравления госавтоинспектора в День ГИБДД
Источник: Freepik.com

Рифмованные строки поднимут настроение сотрудникам ГИБДД в их праздничный день. Выбирайте, каким стихотворением хотите поздравить друга или коллегу.

***

Сегодня — День ГИБДД,
Мы вас поздравляем!
Пусть будет меньше ДТП,
Дежурств без них желаем!

***

Желаю сил, здоровья и терпения,
Чтоб службу вы легко несли.
Пусть в жизни будет вдохновение,
Пусть будет только счастье впереди!

***

На страже дорог ты сегодня и всегда!
Поэтому желаю, чтоб служба легкой была,
Чтобы не было на наших дорогах
Ни аварий, ни на пьянство намеков!

***

Всех инспекторов ГАИ
Поздравляем от души!
Чтоб порядок был везде,
И на службе, и в семье!

***

С Днем ГИБДД мы вас поздравляем!
Безопасных вам дежурств дружно пожелаем,
А еще удачи и море терпения,
Пусть карьера дарит вдохновение!

***

Пусть на дорогах будет порядок,
А на душе — всегда весна.
Вы заслужили в награду
Счастья, здоровья, добра!

***

Инспектор, тебя мы поздравляем!
В День ГИБДД от души желаем:
Пусть удача не отступает никогда,
А в жизни личной — любви и тепла!

***

Служба ваша нелегка
Но на дорогах без вас никуда!
С днем ГИБДД поздравляем,
Меньше аварий желаем!

***

С Днем ГИБДД, коллеги, поздравляем,
Удачи и успехов в работе вам желаем!
Пусть на дорогах не будет ДТП,
А водители не нарушают ПДД!

***

С днем ГИБДД, друзья,
С вами дороги в порядке всегда!
Здоровья вам, терпения и сил,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!

Короткие официальные поздравления в прозе

Сотрудники произносят поздравительную речь в день ГИБДД
Источник: Freepik

В День ГИБДД важно сказать коллегам теплые поздравления. Ведь ничто так не мотивирует на хорошую работу, как добрые слова.

***

Уважаемые инспекторы ГИБДД! Пусть на вашем пути встречаются только благодарные водители, а дороги будут мирными и безопасными.

***

Поздравляем вас с этим днем! Ваша работа требует не только ответственности, но и определенного героизма. Вы обеспечиваете порядок на дорогах, помогаете людям в трудных ситуациях и защищаете жизни. Желаем здоровья, терпения и удачи в вашем нелегком деле!

***

Поздравляем с Днем ГИБДД! Ваша работа играет ключевую роль в обеспечении безопасности на наших дорогах, каждый из вас вносит неоценимый вклад в защиту жизни и здоровья граждан.

***

Уважаемые сотрудники ГИБДД! Вы ежедневно проявляете мужество и терпение, обеспечивая порядок и соблюдение правил дорожного движения. Благодаря вашему профессионализму и самоотверженности дороги становятся безопаснее. С праздником!

***

Коллеги, сегодня наш праздник! Желаю вам крепкого здоровья, удачи в службе, уважения со стороны граждан и благополучия в личной жизни. Пусть работа будет в радость — гордитесь тем, что вы делаете.

***

Ваш труд требует высокого профессионализма, ответственности и мужества. Вы ежедневно сталкиваетесь с различными сложностями и рисками, но благодаря опыту и самоотверженности тысячи людей возвращаются домой целыми и невредимыми. Поздравляем вас и желаем крепкого здоровья!

***

Уважаемые сотрудники ГИБДД! В этот профессиональный праздник желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе. Пусть ваш путь всегда будет ровным и безопасным, а каждый день приносит удовлетворение от выполненной работы.

***

Коллеги! Желаем вам благополучия и успехов в вашей нелегкой работе. Пусть каждый день приносит удовлетворение от выполненного долга, а дороги станут еще безопаснее благодаря вашим усилиям. С праздником!

***
Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, а каждый рабочий день приносит чувство удовлетворения и гордости за выполненную работу. С праздником!

***

Уважаемые работники ГИБДД, поздравляем вас! Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем нелегком деле. Пусть дороги будут спокойными, а водители — дисциплинированными!