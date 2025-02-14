Поздравления с 23 Февраля — 2025 женщине: очаровательной защитнице Отечества

В День защитника Отечества мы чествуем тех, кто охраняет нашу страну. Этот праздник символизирует доблесть и храбрость, смелость и взаимопомощь. В этот день принято чествовать не только мужчин, но и женщин, которые служили в Вооруженных силах России или выполняют свой долг перед Родиной в настоящее время. Читайте поздравления женщине в стихах и прозе с 23 Февраля, чтобы подобрать самые искренние пожелания в 2025 году.
Короткие поздравления своими словами
Поздравить женщину можно короткими, но емкими поздравлениями, которые откликнутся в ее душе теплом. Здесь вы найдете пожелания для дочери, подруги, коллеги, матери и жены.
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Подруга! Поздравляю тебя с Днем защитника Отечества. У тебя прекрасно получается быть хрупкой и красивой девушкой, любящей женой и отважным героем. Счастья тебе, удачи и любви!
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Наша дорогая мама! Поздравляем тебя с 23 Февраля. Ты у нас самая необыкновенная не только потому, что защищаешь Родину наравне с мужчинами. У тебя лучше всех получается совмещать материнскую заботу и ласку с такой мужской профессией. Мы тебя очень любим!
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Дорогая жена! Ты — самая очаровательная из всех военнослужащих нашей страны! Я желаю тебе спокойствия на работе. А дома я тебя всегда поддержу, ведь знаю, что даже отважным героиням нужна крепкая опора.
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Дорогая наша дочка, поздравляем тебя с 23 Февраля! Желаем в твоей непростой работе — служении Отечеству — боевого духа. Но главное, береги себя. Здоровья тебе, родная! И пусть Господь тебя хранит!
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С Днем защитника Отечества, моя дорогая! Защищать Родину — дело совсем не женское, но ты успешно справляешься со всеми задачами! Сил тебе, терпения и здоровья!
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С Днем защитника Отечества, милая моя! Я тобой восхищаюсь, ведь ты и сама когда-то стояла на защите Родины и вырастила сына — настоящего героя. Спасибо тебе за наше спокойствие. И пусть у тебя будут и счастье, и здоровье, и семейное благополучие!
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Желаю тебе жизненных сил, здоровья и бодрости духа не только в День защитника Отечества, а всегда. Ты достойна самого лучшего! С праздником!
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Желаю тебе счастья, здоровья, добра, долголетия. И, конечно же, мирного неба. Оно так необходимо в твоей нелегкой службе. Пусть дети радуют успехами и берут с тебя пример! С Днем защитника Отечества!
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Пусть в твоем доме будет мир и покой, пусть тебя нежно любят дети и муж, чтобы ты чувствовала поддержку близких даже на расстоянии. Легкой тебе службы и простого женского счастья! С праздником!
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Поздравляю с Днем защитника Отечества! Поддержка мужа, переживания за него, пока он несет боевую службу, твоя стойкость в быту делают тебя достойной этого праздника наравне с защитниками страны.
Красивые поздравления в стихах
Что может быть романтичнее, искреннее и душевнее, чем красивое поздравление в стихах? Порадуйте женщину, причастную к празднованию 23 Февраля, красивым стихотворением.
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Ты, подруга, боевая,
Настоящий командир!
Круче всех мужчин такая,
Как тебе идет мундир!
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Моей мамы лучше нет —
Обыщи хоть целый свет!
И страну защитит,
И очаг сохранит.
Очень я ей восхищаюсь,
Как она я быть стараюсь!
Впрочем, мамочка моя,
С 23 Февраля!
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Желаю женщине, защитнице России,
Здоровья, мира, солнца и терпения.
Пусть будут все желания исполнимы,
Ты знай — всегда достойна восхищения!
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Ты наша красотка
В форме и пилотке.
Желаем всей семьей
Только радости большой!
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Женщину любимую поздравляю я,
Ведь на твоих плечах держится семья.
И по всем фронтам ты в жизни моей есть.
Знай, я тебя люблю. Спасибо, что ты здесь!
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С 23 Февраля
Поздравляем мы тебя!
Самую красивую,
Добрую и милую.
Твоя работа нелегка,
Желаем мира и добра.
Любви, удачи и везения
По службе тебе повышения!
***
Мы тебе желаем крепкого здоровья,
И чтобы жизнь полнилась любовью!
Будь сильной и духом, и телом,
Ведь ты занимаешься правым делом!
***
Совсем не женскую профессию ты выбрала себе,
Служение Отечеству теперь в твоей судьбе.
Ты носишь звание, и даже форма есть,
Твоих заслуг уже так много, что их не перечесть!
Сегодня тебя с праздником мы дружно поздравляем
И поберечь себя от всей души желаем.
Здоровья, бодрости и сил, удачи и веселья,
На личном фронте, боевом — везде тебе везения!
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Тебе, чья форма — честь и слава,
Служение Родине — судьба.
Мы с праздником поздравить рады
И пожелать тебе добра!
И счастья женского в придачу,
Здоровья, мира и любви.
Скорей лови за хвост удачу
И с ней по жизни ты иди!
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Ты — подруга боевая,
Вот такая мировая!
Поздравляю я тебя
С 23 Февраля!
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Ты — женщина, и службу сложную несешь,
Но как ты с красотою это совмещаешь!
Особенно, когда в парадной форме ты идешь!
Сегодня ведь твой праздник, без сомнения,
Стремись скорей к любви без промедления!
Ну и будет пусть хорошим настроение!
Прикольные поздравления в прозе
Поздравления с юмором оценят даже представительницы мужественных профессий. Позвольте им улыбнуться, особенно в их профессиональный праздник.
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Коня на скаку? Легко! Горящий танк из избы? Проще простого! Именно такой мы видим тебя: боевой, активной и сильной духом. Наша настоящая героиня! Никогда не сдавайся! С Днем защитника Отечества тебя!
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Ты умеешь обращаться со многими видами оружия, но умеешь обезоружить одной своей улыбкой. Пусть у тебя будет всегда хорошее настроение, улыбайся почаще! С 23 Февраля!
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Дорогая, с Днем защитника Отечества поздравляю тебя! Желаю, чтобы твоя стратегия ведения боя пригодилась только в борьбе с надоедливыми ухажерами. Но не переусердствуй, а то и самые выносливые разбегутся! Любви тебе!
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Дорогая подруга! Желаю тебе возможности хотя бы вне службы позволить себе расслабиться и возложить обязанности по защите семьи от голода на любимого мужа! Помни, отдых нужен даже сильным защитницам Отечества!
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Будь всегда красива, добра и нежна, и тогда никакой враг нам не страшен, ведь ты сразишь его наповал своим очарованием! С Днем защитника Отечества тебя, дорогая!
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У тебя все стоит в ряд: и солдаты на плацу, и тарелочки на кухне, и даже кот вытянулся под батареей по стойке «смирно»! Ты такая молодец, все успеваешь. А еще ты умница и красавица! С праздником тебя! С Днем защитника Отечества!
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23 февраля — совсем не мужской праздник! Это день настоящих героев! А ты у нас героиня вдвойне! Ни один мужчина бы не справился с такой нагрузкой, ведь ты не только на страже безопасности страны, но и своего дома, своей семьи. А кто лучше тебя сможет занять оборону чистоты и порядка в квартире? А детям домашнее задание кто четко сможет объяснить? Только ты — сильная женщина! Дорогая моя! Желаю, чтобы здоровья, сил и терпения хватило тебе на долгие годы!
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Дорогая наша! Желаем, чтобы на твоих плечах было поменьше забот, но побольше звезды на погонах. Но от них чтобы не зависела твоя нагрузка, а только лишь прибавка к зарплате. С Днем защитника Отечества!
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Любимая! Поздравляю тебя с Днем защитника Отечества! Да, на службе ты сильная, воинственная, настоящий герой! Но дома позволь себе побыть нежной и хрупкой, а я обещаю тебя всегда беречь и защищать!
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Подруга, с 23 Февраля! Пусть на твоем сложном служебном пути не встретятся злые командиры, а работа будет в радость. Но все же не забывай, хоть она у тебя и тяжелая, ты все же женщина. Поэтому 8 Марта мы встретим вновь вместе за праздничным столом!