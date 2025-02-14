Поздравления с 23 Февраля — 2025 женщине: очаровательной защитнице Отечества

В День защитника Отечества мы чествуем тех, кто охраняет нашу страну. Этот праздник символизирует доблесть и храбрость, смелость и взаимопомощь. В этот день принято чествовать не только мужчин, но и женщин, которые служили в Вооруженных силах России или выполняют свой долг перед Родиной в настоящее время. Читайте поздравления женщине в стихах и прозе с 23 Февраля, чтобы подобрать самые искренние пожелания в 2025 году.