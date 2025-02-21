Поздравления с 23 Февраля — 2025 дедушке: трогательные пожелания своими словами

В наше время еще остались мужчины, хоть и мало, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Сейчас они дедушки, а для кого-то — и прадедушки. И, конечно же, для них День защитника Отечества — особенный. Собрали поздравления дедушке с 23 Февраля в прозе и стихах, которые помогут в 2025 году выразить все ваше уважение и любовь.
Короткие поздравления своими словами
Не нужно много слов, чтобы поздравить дедушку и напомнить о том, как он вам важен. Собрали небольшие, но теплые пожелания в честь Дня защитника Отечества.
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Дорогой дедушка, с 23 Февраля! Твоя сила в мудрости прожитых лет, а правда — в любви к своей семье. Знай, мы все тебя любим!
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С праздником, любимый дедушка! Ты всегда был для меня примером мужества и доброты. Желаю здоровья, счастья и чтобы каждый твой день был наполнен улыбками близких!
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Дедушка, поздравляю тебя с Днем защитника Отечества! Порой кажется, что в тебе энергии больше, чем во всех нас! Спасибо за беззаботное детство. Долгих лет жизни и мирного неба!
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С 23 Февраля, мой дорогой дед! Спасибо за все истории, которые ты рассказываешь, и за ту заботу, которую даришь нам. Желаю здоровья и побольше времени с семьей!
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Дорогой дедушка, время показало, что ты — настоящий защитник моего сердца от пасмурных дней и невзгод. Пусть твоя жизнь будет полна счастья и радости! С праздником!
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Дедушка, поздравляю тебя с 23 Февраля! Ты — мой герой на все времена. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью рядом с любимыми и спокойствием наедине с собой!
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Дедуля, несмотря на возраст, ты продолжаешь нас защищать. Всегда знаешь что сказать, где промолчать и когда стоит просто выпить чай. С днем настоящих защитников! Не болей!
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С Днем защитника Отечества, дорогой дед! Ты всегда был рядом, защищая нас от невзгод своей любовью и заботой. Желаю тебе здоровья и бесконечной радости!
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С Днем защитника Отечества, дедуль! Ты всегда был для меня примером силы и благородства. Желаю тебе здоровья и душевного покоя!
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Дедушка, твоя сила и доброта вдохновляют меня каждый день. Пусть жизнь дарит тебе только лучшее, а я постараюсь ей помочь. С праздником, мой герой!
Красивые поздравления в стихах
В этот праздник стихи прозвучат особенно хорошо. Выучите понравившееся строки и громко прочтите их дедушке — он будет счастлив!
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Дедушка любимый, с праздником тебя!
Знай — тебя ценит вся наша семья!
Смелый ты наш и отважный,
Мудрый, красивый, бесстрашный!
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С 23 Февраля, дедушка родной,
Пусть на душе царит твоей покой!
Так радует меня свет в твоем доме,
И чтобы внутри был ты. И никого кроме!
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Дедуль, к тебе я с радостью иду,
Мы посидим с тобой в саду.
Ты мой защитник от бури и шторма,
Успокоишь внутри любую погоду!
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С Днем защитника Отечества поздравляю!
Герою подарок чистосердечно вручаю!
Пусть жизнь твоя будет полна доброты,
Здоровья, удачи — на долгие дни!
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С днем защитников Родины, дедушка мой,
Для папы, мамы, меня ты — вечно герой!
Не страшит пусть вьюга за окном,
Мы его закроем и горячий чай нальем!
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Дорогой дедушка, с праздником тебя!
Наш красивый защитник, посмотри на себя!
Пусть счастье поселится в доме твоем,
А мы вместе с тобой его подождем!
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С 23 Февраля тебя поздравляю,
Тебе только лучшего я желаю!
Дедушка, ты наша рок-звезда,
Так жги! А мы поддержим всегда!
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Дорогой дедушка, с праздником героев —
Тех, кто не боится жизненных прибоев!
Ты наш защитник и гордость семьи,
Пусть в сердце живет радость любви!
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Пусть каждый день будет полон тепла,
С 23 Февраля поздравляю тебя!
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Дедушка мой, с праздником тебя!
Знаю, всегда дашь верный совет.
Пусть светит тебе путеводная звезда,
Живи счастливо много-много лет!
Оригинальные поздравления в прозе
Немного оригинальности не только растрогают вашего дедушку, но и наверняка вызовут его улыбку. Собрали необычные поздравления для вашего защитника.
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Дорогой дедушка! В этот день хочу напомнить тебе, что ты не только защитник Отечества, но и нашей семьи! Твоя мудрость и сила вдохновляют меня каждый день. Пусть жизнь дарит тебе столько же радости, сколько ты подарил мне в детстве!
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С Днем защитника Отечества, наш семейный генерал! Ты всегда знаешь, как организовать праздник и поднять настроение. Желаю здоровья крепкого и хорошей памяти — чтобы помнить все лучшие моменты жизни!
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Поздравляю тебя с Днем защитника Отечества, мой любимый дедушка! Ты — наш семейный компас, который всегда показывает правильное направление. Куда бы жизнь нас завела без тебя!
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С 23 Февраля, мой дорогой дед! Ты как бывалый солдат — всегда готов прийти на помощь и поддержать. Желаю здоровья и побольше приятных моментов, которые будут согревать твою душу!
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С Днем защитника Отечества, дедуля! Ты — наш мудрый наставник и верный друг. Желаю здоровья и чтобы каждый день приносил тебе только радостные новости! Я даже готов стать твоим личным журналистом, чтобы так и было!
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Дорогой дедушка! В этот день хочу сказать: ты не только защитник нашей страны, но и моего сердца! Никто не умеет так поддерживать, как ты. Спасибо за это. Я стараюсь научиться твоей мудрости.
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С 23 Февраля, мой любимый дед! Ты как настоящий комбат — всегда на страже нашей семьи. Пусть дни будут не менее яркими и веселыми, чем самые захватывающие истории из твоей молодости!
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Поздравляю тебя с Днем защитника Отечества, мой замечательный дедуля! Ты умеешь превращать обычные дни в настоящие праздники своим юмором и теплом. Признайся, ты волшебник? Желаю здоровья и много поводов для улыбок!
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С 23 Февраля, деда! Ты как настоящий шеф-повар в нашем семейном ресторане — всегда добавляешь в жизнь щепотку юмора и каплю мудрости. Желаю тебе здоровья и побольше кулинарных шедевров!
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Дорогой дедушка! В этот праздник хочу сказать: ты — не просто защитник Отечества, а настоящий волшебник в нашей жизни! Пусть твои дни будут полны волшебства и чудес!