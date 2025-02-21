Поздравления с 23 Февраля — 2025 дедушке: трогательные пожелания своими словами

В наше время еще остались мужчины, хоть и мало, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Сейчас они дедушки, а для кого-то — и прадедушки. И, конечно же, для них День защитника Отечества — особенный. Собрали поздравления дедушке с 23 Февраля в прозе и стихах, которые помогут в 2025 году выразить все ваше уважение и любовь.