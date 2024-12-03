Поздравления на Крещение Господне в 2024 году: праздник обновления души

В этот светлый день в храмах проходит особый чин освящения воды, а верующие окунаются в прорубь. Второе название праздника — Богоявление. В традиционных поздравлениях на Крещение Господне звучат пожелания здоровья и крепости духа. Что еще можно сказать ближнему в 2024 году в этот день, рассказываем в статье.
Трогательные поздравления своими словами
Январь — пора, в которую нужно запасаться поздравлениями впрок: Новый год, Рождество Христово, Богоявление… Вот несколько примеров пожеланий на Крещение Господне, которые вы можете взять за основу для своих верующих близких.
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С праздником Богоявления! В старину в этот день глава семьи освящал дом крещенской водой, и в этом есть глубокий смысл. Семья — место поддержки и силы. Добра ваши близким! Желаю находить хорошее во всем и верить в лучшее!
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Поздравляю с праздником Крещения! После ледяной проруби становится тепло на душе — вот такой парадокс. Пусть горят любовью сердца, а в каждый дом придет счастье!
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Сегодня мы празднуем Крещение Господне! Морозы крепчают, но нам не страшны холода, потому что рядом остаются семья и друзья. Желаю каждому семейного благополучия и будущего без неприятностей.
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Дорогие мои, с праздником! Вода в этот день становится целебной. Наполнитесь ее силами! Здоровья вам, радости в мелочах и крепости духа!
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В этот день хочу кое-что сказать вам, мои самые близкие люди. Я благодарен Богу за вас. Поздравляю с Крещением Господнем! Желаю щедрости судьбы и мира в душе.
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С Крещением! Как хорошо, что у нас есть время для семейной трапезы и душевных бесед. Пусть в вашем доме всегда звучит детский смех, а родные поддерживают во всех делах.
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В день Богоявления не принято ссориться и грустить. Давайте эту традицию сделаем постоянной, ведь так жить гораздо спокойнее и приятнее! С праздником! Здоровья, процветания и счастья.
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Крещение наполняет нас верой в чудо. Чувствуешь это? С праздником, дорогой! Храни чистоту своего сердца и будь добр к окружающим. Успеха и достатка!
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Говорят, если на Крещение идет снег, то надо ждать обильного урожая. С праздником! Желаю вам щедрости в добрых делах, а грустные дни пусть обходят стороной ваш дом.
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В день Богоявления, мы вспоминаем, как Иисус принял крещение в реке Иордан. С праздником! Желаю, чтобы добрых людей рядом было больше, а в семье сохранялось взаимопонимание.
Красивые поздравления в стихах
Мы собрали стихотворные пожелания, которые можно подарить своим близким в день Крещения Господня. Добрые слова, наполненные светом, могут вдохновить человека на то, чтобы самому нести свет и становится чище.
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В этот день на реке Иордан
Крестился наш Бог, наш Христос.
Поближе ты к проруби встань,
Очисти свой дух, не бойся мороз.
Здоровье нам крепкое дарует сила —
Сила духа, сила души.
И даже если жизнь закружила,
Окунись и все отпусти!
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С небес сошла голубка в Крещение Иисуса,
И стало всем понятно, что Дух Святой пришел.
Желаю я вам в праздник любить и верить в чудо,
Чтоб каждый путь спасения для себя нашел!
***
Крещение настало, в домах накрыли стол.
Пусть будет день наполнен покоем и добром!
Желаю вам сердечно не думать о плохом,
Чтоб счастье налегке входило в каждый дом!
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Окунулись в прорубь дружно всей семьей,
Крещение Господне дарит радость людям!
Желаю, чтобы в сердце хранили вы покой,
И чтоб хватало силы любить и верить в чудо.
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Желаю вам на Богоявление
Добра и хорошего настроения!
Пусть светел будет ваш путь,
Чтобы ни сломать, ни обмануть!
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Таинство Крещения Господа Иисуса
Празднуем сегодня. Желаю всем добра!
Пусть больше будет светлого в жизни и работе,
Тогда все испытания на ура пройдете!
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Январь в разгаре, снег кружится.
Собрались люди у реки.
Сегодня славный день Крещения!
Нырнули в прорубь смельчаки.
Желаю с чистым сердцем вам,
Пусть сбудутся заветные мечты!
Вставать легко чтоб по утрам,
Добра, улыбок и любви!
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Не страшны крещенские морозы,
Тем, кто верит в чудо и добро.
С праздником сердечно поздравляю,
Сохраняй душевное тепло!
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Желаю не болеть и верить в чудо —
В Крещение сбываются мечты!
Без радости в душе бывает худо,
Создать же можешь ее только ты!
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Святой водой крещенской
Мы смоем огорчения.
Желаю близким и родным
Любви и терпения!
Короткие поздравления в прозе
Такие пожелания отлично справятся с тем, чтобы передать настроение праздника. Они подарят радость или даже вдохновят на укрепление своего духа.
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Поздравляю с Богоявлением! Хочу пожелать крепости духа и веры в добро. Будь стойким в любых обстоятельствах.
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С Богоявлением, дорогие! Крещенская вода способна исцелить дух и тело, но и сами мы должны заботиться о своем здоровье. Желаю добра и сил на то, чтобы делать этот мир лучше!
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Поздравляю с этим важным событием — Крещением Господним! Вчера мы соблюдали пост, а сегодня можем оценить его важность. Будьте щедрыми и справедливыми!
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Крещенская вода поможет нам очиститься от дурных мыслей. Давайте сохраним эту чистоту на весь год. С праздником! Милосердия и процветания!
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С днем Крещения, друзья! Пожелаем друг другу радости и мира в сердце. Удачи в делах!
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Говорят, что на Крещение нужно распахнуть окна и двери, чтобы дом наполнился добром и чудом. С праздником! Пусть ваши желания исполняются, а жизненные трудности не доставляют много хлопот.
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Душа радуется этому дню, Крещение настало! С праздником! Желаю, чтобы душевного тепла было в жизни в избытке, а здоровье не подводило.
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Счастливого Крещения! Праздник напоминает нам о чуде Богоявления. Давайте не забывать, что Господь всегда с нами. Желаю милосердия и справедливости!
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Праздничного настроения в день Крещения Господня! Примите мои сердечные поздравления! Желаю настоящей любви, достатка и уважения!
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С Крещением, дорогие мои! В этот день я с благодарностью говорю вам — спасибо, что вы есть! Желаю вам здоровья и умиротворения в каждый день вашей жизни.