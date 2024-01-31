Поющая мышь помогла ученым сделать открытие о восприятии времени

Ранее эксперимент на простых лабораторных мышах показал разницу в реакции мужчин и женщин на стресс. Различия на уровне клеток выявили ученые из Института психиатрии Макса Планка. Животных подвергали стрессу и изучали разные типы клеток в той области мозга, которая координирует реакцию на стресс. Потом сравнили наблюдения, чтобы выявить общие черты и различия между этими клетками у самок и самцов. Оказалось, что последние реагируют на стресс острее.