Поющая мышь помогла ученым сделать открытие о восприятии времени

Новое исследование с участием поющей мыши раскрыло ключевой механизм того, как мозг адаптируется к изменяющемуся темпу жизни. Об этом заявили ученые из Лаборатории Колд Спринг Харбор (The Cold Spring Harbor Laboratory, США) — знаменитой некоммерческой научной площадки в области генетики и молекулярной биологии, с которой связана деятельность многих нобелевских лауреатов.
Исследователи наблюдали за поведением мышей в контролируемой среде. Грызунов обучали выполнять определенные задачи, а активность их мозга анализировали с помощью передовых методов нейровизуализации. Ученые заметили, что модели мозговой активности мышей менялись при воздействии стимулов, связанных со временем. Это привело к открытию, что мозг мыши обладает способностью манипулировать восприятием времени.
«Есть много случаев, когда нам приходится выполнять одно и то же действие, но в разном темпе. Поэтому вопрос в том, как мозг это делает», — сказал профессор и автор исследования Аркаруп Банерджи.
Банерджи и его коллеги обнаружили признаки, что мозг изменяет восприятие времени в соответствии с потребностями. В эксперименте людям помогала не обычная лабораторная мышь, а поющая. Это мышь Алстона, известная своим умением «голосить» на разные лады.
Поющая мышь Алстона — грызун из семейства Cricetidae, встречается в Центральной Америке. «Музыкальный» грызун издает звуковые фразы, которые слышит человеческое ухо. Это пение различается по продолжительности и темпу.
Команда попыталась определить, как нейронные цепи в мозгу мышей управляют темпом их песни. Исследователи подавали мышам вокальные реплики, похожие на те, что издают их сородичи. Параллельно анализировали мозговую деятельность грызунов. Оказалось, что нейроны их мозга участвуют в процессе, называемом временным масштабированием.
«Вместо того, чтобы кодировать абсолютное время, как часы, нейроны отслеживают относительное время. Они фактически замедляют или ускоряют интервалы».
Это открытие станет ключом к различным типам поведения людей, поможет скорректировать состояние в случае необходимости, полагают исследователи. Откроет путь к пониманию, как мозг коммуницирует с миром, и как можно расширить его возможности для развития технологий, образования и медицины.
Ранее эксперимент на простых лабораторных мышах показал разницу в реакции мужчин и женщин на стресс. Различия на уровне клеток выявили ученые из Института психиатрии Макса Планка. Животных подвергали стрессу и изучали разные типы клеток в той области мозга, которая координирует реакцию на стресс. Потом сравнили наблюдения, чтобы выявить общие черты и различия между этими клетками у самок и самцов. Оказалось, что последние реагируют на стресс острее.