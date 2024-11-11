Пойдет на спад. Инфекционист ответил на 4 важных вопроса о Коксаки

Обычно энтеровирусы любят теплую погоду. Для Российской Федерации характерны подъемы заболеваемости в конце лета, иногда в начале осени. В данном случае мы ожидаем, что распространение инфекции в ближайшее время остановится. Тем более, что при выявлении таких случаев, тем более групповых случаев в детских коллективах, нашим санитарным законодательством предусмотрены определенные мероприятия по ограничениям, которые не дают инфекции распространиться дальше.