Появятся морщины и головные боли: Врач раскрыла, какие последствия ждут любителей спать на животе

Ранее невролог назвал позу для сна, которая снизит храп и избавит от изжоги. Чаще всего люди спят на боку, и это не случайно, ведь такая поза уменьшает храп и изжогу, не говоря о болях в спине. Сон на спине — вторая по популярности поза, а подходит она тем, у кого болит шея или заложен нос.