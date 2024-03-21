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Появятся морщины и головные боли: Врач раскрыла, какие последствия ждут любителей спать на животе

Британские эксперты в области сна выяснили, в каком положении человеку полезнее спать, а какое может привести к хроническому недосыпанию. Оказалось, что любители поспать на животе имеют больше проблем со здоровьем. Почему полезнее спать на боку или на спине, доктор Тони Налда рассказала газете The Mirror.

Источник: Freepik

Последствия сна на животе:

— Может привести к болям в пояснице, так как в таком положении выравнивается естественный изгиб позвоночника, что противоестественно. Существующие проблемы со спиной могут усугубиться.

— Происходит давление на грудь, диафрагма пережимается, это затрудняет глубокое дыхание и циркуляцию крови, что приводит к дополнительной нагрузке на сердце и сердечно-сосудистым заболеваниям.

— Из-за того что голова повёрнута набок, мышцы шеи постоянно напряжены, из-за этого могут возникнуть головные боли.

— Неестественный угол также может привести к защемлению нервов, что приведёт к дискомфорту, онемению или покалыванию в руках и кистях и другим неврологическим симптомам.

— Когда человек спит лицом в подушку, оно постоянно находится в приплюснутом и сжатом состоянии, это может привести к раннему образованию морщин.

Польза сна на боку или на спине:

— Полезен при апноэ во сне (нарушение дыхания). В такой позе дыхательные пути остаются открытыми.

— Сон на спине полезнее для позвоночника, потому что он остаётся в правильном положении и минимизирует нагрузку на суставы.

— Исследования показали, что сон на боку может улучшить здоровье сердца и уменьшить храп.

Как добавила врач-эндокринолог Зухра Павлова, следует правильно выбирать подушку и матрас, которые обеспечат правильный уровень поддержки для выбранного положения. Она также рекомендовала спать не меньше 7−8 часов в сутки и, желательно, ложиться не позже 22:00.

Ранее невролог назвал позу для сна, которая снизит храп и избавит от изжоги. Чаще всего люди спят на боку, и это не случайно, ведь такая поза уменьшает храп и изжогу, не говоря о болях в спине. Сон на спине — вторая по популярности поза, а подходит она тем, у кого болит шея или заложен нос.